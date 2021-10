„Experte“, ruft dazu auf, ungeimpften Menschen die lebensrettende Krankenhausbehandlungen zu verweigern

Ein „Experte“, dessen Arbeit zur Cybersicherheit von der NY Times und der Washington Post zitiert wurde, verkündete auf Twitter, dass ungeimpften Menschen lebensrettende Krankenhausbehandlungen verweigert werden sollten, da sie „nicht für das Leben auf der Erde geeignet“ seien.

Chris Vickery, der sich selbst als „Jäger von Datenschutzverletzungen“ bezeichnet, prahlt auch damit, dass seine „Erkenntnisse zu Untersuchungen der FTC, des FBI, der SEC, des Secret Service, des HHS, des SSCI und anderer beigetragen haben.“

In einer aus dem Ruder gelaufenen Twitter-Tirade behauptete Vickery, dass den Menschen, die sich weigern, den COVID-19-Impfstoff zu nehmen, eine Frist bis zum 1. Dezember gesetzt werden sollte.

„Setzt jetzt ein Datum fest. Nach diesem Datum keine Krankenhausleistungen für freiwillig Ungeimpfte“, schimpfte er.

Seriously. Pick a date now. Make it something like December 1st, 2021. Broadcast this fact widely. Then, after the chosen date, anyone choosing to refuse the covid-19 vaccine can deal with the consequences of that choice alone.

„Dann, nach dem gewählten Datum, kann jeder, der den Covid-19-Impfstoff ablehnt, mit den Konsequenzen dieser Entscheidung selber fertig werden“, fügte Vickery hinzu.

Nachdem er behauptet hatte, dass es für niemanden einen „legitimen“ Grund gebe, die Impfung zu verweigern, beendete Vickery seine Tirade mit der wahnwitzigen Aufforderung an diese Menschen, sich „von der Welt der Überlebenden zu trennen“.

Die menschliche Gesellschaft ist kein Selbstmordpakt. Wenn Sie zu dumm sind, sich gegen Covid impfen zu lassen, dann sind Sie für ein weiteres Leben auf der Erde nicht geeignet. Das ist Ihre Entscheidung, aber die Konsequenz der Weigerung, sich impfen zu lassen, ist, dass Sie sich von der überlebenden Welt verabschieden müssen.

Human society isn't a suicide pact. If you are too dumb to get the covid vaccine, then you are not fit for continued life on Earth.

That's your choice, but the consequences of refusing to get the vaccine is you having to wave a fond farewell and separate from the surviving world.