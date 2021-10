Großbritanniens „Hühnerkönig“ warnt: Die Ära der billigen Lebensmittel ist vorbei

Wenigstens ist einer ehrlich, wenn es um die steigende Lebensmittelinflation geht:

„Lebensmittel sind zu billig“, wird Ranjit Boparan, der im Vereinigten Königreich als „Chicken King“ bekannt ist, von Reuters zitiert

„Relativ gesehen ist ein Huhn heute billiger zu kaufen als vor 20 Jahren. Wie kann es richtig sein, dass ein ganzes Huhn weniger kostet als ein Pint Bier? Wir leben heute in einer anderen Welt, in der der Käufer mehr bezahlt“, sagte Boparan, der 33 % aller Geflügelprodukte des Landes produziert.

„Die Zeiten, in denen man eine vierköpfige Familie mit einem Huhn für 3 STG (5,55 $) ernähren konnte, gehen zu Ende“, sagte er und fügte hinzu, dass die Zwillingskrisen Brexit und COVID die Preise in der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt in die Höhe treiben, da die Lieferketten unterbrochen sind. Der Mangel an Lastwagenfahrern, Metzgern und Lagerarbeitern hat den Druck auf die Lieferketten verschärft. Eine Energiekrise und Stromknappheit haben die Lebensmittelversorgungskette unterbrochen und den Inflationsdruck zusätzlich erhöht.

Er skizzierte, wie der Arbeitskräftemangel die Lohninflation in die Höhe treiben würde, was ihn zur Automatisierung zwingen würde:

„Weniger Arbeitskräfte bedeuten weniger Auswahl, Kernsortimente, leere Regale und Lohninflation, und das wird sich nicht ändern“, sagte er.

„Im Moment muss ich ehrlich darüber sein, was das für den Verbraucher bedeutet, denn die Inflation könnte zweistellig werden.“

Für Millionen von Briten könnte ein Winter der Unzufriedenheit bevorstehen, da die steigenden Lebensmittel-, Energie- und Strompreise die wirtschaftliche Erholung des Landes behindern.