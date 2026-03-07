Etwas Großes passiert … (IRAN) – Die Munitionskrise der USA und der Wendepunkt im Krieg

„Augen Auf Medien Analyse“ hat kürzlich eine KI-synchronisierte deutsche Version des Redacted-News-Videos vom 5. März 2026 veröffentlicht – mit dem Titel „Etwas Großes passiert … (IRAN) (Redacted News – Deutsch)“.

Das Originalvideo von Clayton und Natali Morris (Redacted) trägt den englischen Titel „Something Big is Happening“ und hat bereits Hunderttausende Aufrufe erreicht. Darin wird ein möglicher Kipppunkt im seit Ende Februar 2026 laufenden Krieg zwischen den USA, Israel und Iran beschrieben: Die Vereinigten Staaten verbrauchen ihre hochpräzisen Munitionsvorräte schneller als erwartet, während Iran trotz massiver Verluste weiterhin präzise und kosteneffizient zuschlägt.

Hier eine ausführliche Zusammenfassung und Analyse des Inhalts – basierend auf dem Video, aktuellen Berichten und militärischen Einschätzungen (Stand 7. März 2026).

Die zentrale These: Amerika geht die Munition aus – schneller als gedacht

Redacted berichtet von einem geheimen Treffen im Weißen Haus mit führenden Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und RTX (Raytheon). Thema dieses Treffens sei gewesen, wie die rasch schrumpfenden Vorräte an hochpräzisen Langstreckenwaffen wieder aufgefüllt werden können.

Zu den betroffenen Waffensystemen zählen unter anderem:

Tomahawk-Marschflugkörper (von Schiffen und U-Booten gestartet)

SM-2, SM-3 und SM-6 Luftabwehrraketen gegen ballistische Raketen

Patriot- und THAAD-Abfangsysteme

präzise Luft-Boden-Waffen wie JDAM und JASSM

Der schnelle Verbrauch dieser Systeme wird auf die ersten Tage des Krieges zurückgeführt. Zwischen dem 28. Februar und dem 3. März führten die USA und Israel intensive Angriffe durch und griffen mehr als 1.700 Ziele im Iran an.

Dabei wurden Luftabwehrsysteme, Kommandozentren, Raketenstellungen und Marineeinheiten angegriffen. Gleichzeitig mussten die USA und Israel massive iranische Vergeltungsschläge abwehren – darunter Hunderte ballistische Raketen und Tausende Drohnen, insbesondere Shahed-Typen.

Die Folge: Schätzungen zufolge wurden innerhalb einer Woche etwa 20 bis 30 Prozent der hochwertigen Präzisions- und Abfangmunition verbraucht – Vorräte, die normalerweise für Monate oder sogar Jahre vorgesehen sind.

Offizielle Dementis und wachsende Zweifel

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und General Dan Caine, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, betonen öffentlich, dass die USA „genug Munition für so lange wie nötig“ hätten.

Gleichzeitig berichten jedoch Medien wie Bloomberg, BBC oder Breaking Defense sowie Pentagon-Insider über zunehmende interne Sorgen. In Washington wird bereits über ein zusätzliches Budget von mehr als 50 Milliarden Dollar diskutiert, um die aktuellen Verluste an Waffen und Munition zu kompensieren.

Irans asymmetrische Kriegsführung

Ein zentraler Punkt der Analyse ist Irans militärische Strategie. Laut Redacted hat Teheran die anfänglichen massiven Raketenangriffe – in den ersten Tagen mit Hunderten Raketen täglich – bewusst reduziert.

Dies wird als taktische Entscheidung interpretiert:

Iran spart seine teuren ballistischen Raketen für entscheidende Momente.

Gleichzeitig greift das Land zunehmend auf kostengünstigere Systeme zurück.

Zum Einsatz kommen beispielsweise FPV-Drohnen (First-Person-View-Drohnen) sowie verbesserte Shahed-Drohnen. Einige dieser Systeme sollen laut Berichten durch russische elektronische Kriegsführungstechnologie verbessert worden sein.

Zudem wird vermutet, dass Iran bei Zielaufklärung teilweise von russischen oder chinesischen Informationen profitiert.

Mehrere Angriffe sollen bereits wichtige militärische Infrastruktur getroffen haben. Dazu gehören Berichte über beschädigte Frühwarnsysteme in Katar sowie Angriffe auf US-Basen in Bahrain, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der entscheidende Punkt: Die Kostenverhältnisse sind extrem asymmetrisch.

Eine iranische Drohne kann wenige tausend Dollar kosten.

Eine US-Abfangrakete vom Typ SM-6 oder THAAD kann mehrere hunderttausend bis Millionen Dollar kosten.

Globale wirtschaftliche Auswirkungen

Der Konflikt hat bereits spürbare Auswirkungen auf die Weltmärkte.

Der Ölpreis ist von etwa 67 Dollar vor Kriegsbeginn auf über 90 Dollar gestiegen. Einige Analysten warnen, dass bei einer weiteren Eskalation Preise von 120 bis 150 Dollar pro Barrel möglich wären.

Auch die Straße von Hormuz steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Offiziell bestreitet Iran eine vollständige Blockade, doch viele Tanker meiden inzwischen die Region oder fahren nur unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen.

Besonders abhängig von Golf-Öl sind Länder wie Japan, Südkorea und Taiwan. Auch Europa könnte indirekt betroffen sein, insbesondere durch mögliche Störungen bei Flüssiggaslieferungen aus Katar.

Russland profitiert hingegen teilweise von steigenden Energiepreisen und einer erhöhten Nachfrage aus Asien.

Politische Kritik und strategische Fragen

Redacted kritisiert die politische Strategie Washingtons deutlich.

US-Präsident Donald Trump fordert öffentlich eine „bedingungslose Kapitulation“ Irans. Kritiker halten diese Forderung jedoch für unrealistisch, solange keine Bodentruppen eingesetzt werden und keine vollständige militärische Kontrolle über den Luftraum erreicht wird.

Zudem habe die ursprüngliche Strategie offenbar auf einen schnellen Regimewechsel gesetzt – ausgelöst durch gezielte Schläge gegen die iranische Führung.

Diese Erwartung hat sich bislang nicht erfüllt. Die iranische Regierung bleibt handlungsfähig, und der Konflikt entwickelt sich zunehmend zu einem langwierigen Abnutzungskrieg.

Ein weiterer geopolitischer Aspekt betrifft Irans mögliche nukleare Optionen. Einige Analysten argumentieren, dass der Krieg langfristig den politischen Druck im Iran erhöhen könnte, ein Atomwaffenprogramm voranzutreiben.

Fazit: Ein möglicher Wendepunkt

Das zentrale Argument des Videos lautet: Der Krieg erreicht möglicherweise einen kritischen Wendepunkt.

Der ursprünglich erwartete schnelle militärische Erfolg hat sich nicht eingestellt. Stattdessen droht ein längerer Abnutzungskrieg, der sowohl militärisch als auch wirtschaftlich hohe Kosten verursacht.

Iran versucht Zeit zu gewinnen und seine asymmetrischen Fähigkeiten auszubauen. Die USA müssen gleichzeitig ihre militärischen Vorräte erneuern und ihre Strategie überdenken.

Der Konflikt dauert erst wenige Wochen, doch seine Auswirkungen auf Energiepreise, globale Märkte und geopolitische Allianzen sind bereits deutlich spürbar.

Die kommenden Tage und Wochen könnten entscheidend dafür sein, ob der Krieg weiter eskaliert oder ob diplomatische Wege zur Deeskalation gefunden werden.