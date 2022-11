Etwas Schreckliches ist im Gange: Je länger sie es ignorieren, desto krimineller wird es

„Warum haben sie das nicht gestoppt? Sie sehen, was wir sehen.“

Wie viele von Ihnen wissen, gibt es derzeit eine „stille Krise“ – die Zahl der Todesfälle ist so hoch wie nie zuvor in der modernen Geschichte.

Und während dies geschieht, können wir nicht einmal eine Untersuchung in dieser Angelegenheit veranlassen – oder auch nur einen Gesundheitsbeamten dazu bringen, den Vorfall zu bestätigen. Das macht das Ganze also sehr verdächtig.

Jemand, der sich die Mortalitätsdaten genau angesehen hat, ist der ehemalige Blackrock-Manager Ed Dowd. In seinen eigenen Worten: „Etwas Schreckliches geht vor sich“. Werfen wir also ohne weitere Verzögerung einen Blick auf die Daten.

Übermäßige Sterblichkeit – Dänemark (nach Alter aufgeschlüsselt)

Dänemark ist ein Land, in dem etwa 81 % der Menschen mindestens zwei Impfungen erhalten haben – und dies sind Daten von 2020 bis 2022. Die blauen Balken zeigen also die überzähligen Todesfälle im Jahr 2020, die schwarzen Balken die überzähligen Todesfälle im Jahr 2021 und die grünen Balken die überzähligen Todesfälle im Jahr 2022.

„Die überhöhten Sterbeziffern sind bis 2022 in praktisch jeder Alterskohorte des Landes angestiegen“, so Ed.

Was hat Dänemark also kürzlich getan? Sie haben den Impfstoff für Personen unter 50 Jahren verboten. Warum haben sie ihn für über 50-Jährige beibehalten? Darüber kann man diskutieren. Aber für unter 50-Jährige haben sie den Impfstoff verboten. Und sie sagten (im Grunde): „Uns ist es lieber, ihr bekommt COVID, als dass ihr euch impfen lasst.

Jährliche Sterblichkeitsraten

Dies gilt für alle Altersgruppen. Wie Sie sehen können, lief in den Jahren 2021 und 2022 etwas schief. Im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2019 wurde für das Jahr 2022 eine jährliche Sterbeziffer von 0,92 % prognostiziert. Aber das ist offensichtlich nicht eingetreten. Stattdessen stieg sie auf 1,02 %, was einem Anstieg von 11 % gegenüber den Prognosen entspricht.

Und wie Sie aus dem folgenden Diagramm ersehen können…

Wenn die Impfraten steigen, steigen auch die überzähligen Todesfälle.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie die Sache gestoppt haben, weil sie die gleichen Daten gesehen haben wie wir“, argumentierte Ed. „Das ist kein Geheimnis; sie sehen, was wir sehen.“

Aber es geht nicht nur um Dänemark

Werfen wir einen Blick auf England und Wales.

The Exposé hat am 13. November einen Artikel veröffentlicht, in dem alle Todesfälle, die nicht auf C19 zurückzuführen sind, im Jahresvergleich von 2020 bis 2022 aufgeschlüsselt werden, wobei die Wochen 16 bis 43 eines jeden Jahres betrachtet werden.

Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle über fünf Jahre – 264 180.

Die Zahl der Nicht-C19-Todesfälle im Jahr 2020 – 265.672

Die Zahl der Nicht-C19-Todesfälle im Jahr 2021 – 266.717

Die Zahl der Nicht-C19-Todesfälle im Jahr 2022 – 285.287

Die Differenz zwischen 2022 und dem Fünfjahresdurchschnitt entspricht einem Anstieg der Todesfälle um 8 %. Ich wiederhole: eine Zunahme der Todesfälle um 8 %, und Sie können Covid-19 nicht die Schuld dafür geben.

„Das wirft die Frage auf“, so Dowd.