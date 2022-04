EU-Abgeordneter hält zum heuchlerischen Verhalten der EU: Das macht mich sowas von krank

Die EU will den Krieg in der Ukraine mit noch mehr Krieg lösen: Waffen schicken, in die Armee investieren, mit einem groß angelegten Wirtschafts- und Finanzkrieg gegen Russland drohen. Die gleichen Dinge, die Sie bereits getan haben, nur dass Sie dieses Mal ein anderes Ergebnis erwarten, sagte die Europaabgeordnete Clare Daly im Europäischen Parlament. „Das ist Wahnsinn.“

Sanktionen haben noch nie zur Beendigung eines militärischen Angriffs oder eines Regimewechsels geführt, so Daly weiter. Was sie jedoch bewirken, ist wirtschaftliche Verwüstung. Gewöhnliche Russen, einschließlich derjenigen, die gegen den Krieg protestieren, und gewöhnliche Europäer zahlen den Preis dafür, sagte sie.

Die Energiepreise und die Inflation schießen in die Höhe, während der Lebensstandard im freien Fall ist, so die Abgeordnete. „Wir schießen uns selbst in den Fuß“.

Die moralische Empörung über den illegalen russischen Krieg stehe in krassem Gegensatz zu den Einwänden gegen die illegalen US-Kriege im Irak oder in Afghanistan, die wir nicht verurteilt haben, und gegen den Völkermord Saudi-Arabiens im Jemen, so Daly.

Und während die Opfer dieser Konflikte dringend Milliarden an humanitärer Hilfe benötigen, geben wir gerne Milliarden aus, um den Krieg in der Ukraine zu verlängern. „Das dreht mir den Magen um.“

Ja, Russland ist für diesen Konflikt verantwortlich, aber wir sollten die Rolle der NATO nicht ignorieren, betonte sie. Anstatt den Frieden zu fördern und im Interesse der europäischen, ukrainischen und russischen Bevölkerung zu handeln, sei die EU zu einem Werkzeug der NATO und des militärisch-industriellen Komplexes geworden, so Daly.