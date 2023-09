EU-Chefin ruft Staats- und Regierungschefs zur Einführung einer globalen digitalen ID“ auf

Die nicht gewählte Chefin der Europäischen Union, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat an die Staats- und Regierungschefs der Welt appelliert, ein globales System der „digitalen Identität“ für die Bürger einzuführen.

Die EU-Chefin äußerte diesen Appell in einer Rede vor dem „One Future“-Treffen des G-20-Gipfels in Indien am Sonntag.

Die mächtige Bürokratin lobte die digitale Infrastruktur, die die EU für „Impfpässe“ geschaffen habe.

Sie fügte hinzu, dass dasselbe System, das für die Impfpässe geschaffen wurde, nun aktualisiert werde, um die globale digitale Identifizierung zu unterstützen.

Während sie erklärte, dass „die Zukunft digital sein wird“, forderte von der Leyen auch globale Institutionen, um künstliche Intelligenz (KI) und die kommende globale digitale Identifizierung zu regulieren.

„Heute möchte ich mich auf KI und digitale Infrastrukturen konzentrieren“, sagte von der Leyen, die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin.

KI birgt, wie beschrieben, Risiken, bietet aber auch enorme Chancen“.

„Die entscheidende Frage ist, wie wir eine sich rasant entwickelnde Technologie nutzen können“, sagte sie.

The future is digital. I passed two messages to the G20:



→ We should establish a framework for safe, responsible AI, with a similar body as the IPCC for climate



→ Digital public infrastructures are an accelerator of growth. They must be trusted, interoperable & open to all