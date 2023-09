Die Covid Clown Welt: FDA genehmigt NEUE Impfstoffe, die auf eine alte Variante abzielen, die genauso unwirksam sind wie frühere „Impfstoffe“.

JD Rucker

Wenn ein Arm verfügbar ist, möchten sie eine Nadel hineinstechen. Der Schlüssel zum Überleben ist, den Arm unter keinen Umständen zur Verfügung zu stellen.

Es scheint, dass die US-Regierung im Allgemeinen und die FDA im Besonderen in Bezug auf die Covid-19-„Impfstoffe“ auf Wiederholung eingestellt sind. Sie lassen die gleichen Scripts laufen wie im letzten Jahr, die nichts anderes als aktualisierte Versionen der Scripts vom letzten Jahr sind. Man könnte meinen, dass sie sich an die Impfsüchtigen wenden, um die Akzeptanz zu fördern, und an die Impfgegner, um sie allen anderen aufzuzwingen.

„Die neuen Covid-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna wurden von der FDA zugelassen. Die volle Zulassung wurde für Personen über 12 Jahren erteilt, während eine Notfallzulassung für Säuglinge ab einem Alter von sechs Monaten besteht.“

Das ist schlimm genug, aber es kommt noch schlimmer. Die neuen Impfstoffe wurden NICHT für die derzeit vorherrschenden Varianten entwickelt. Diese Impfstoffe wurden für die Subvariante XBB.1.5 entwickelt, die praktisch ausgestorben ist. Wenn Ihnen dieser Name bekannt vorkommt, könnte es daran liegen, dass Jimmy Fallon sich vor acht Monaten mit einer Ode an diese Subvariante lächerlich gemacht hat.

Man könnte meinen, dass diese Impfstoffe besser wirken als die vorherigen. Weit gefehlt. Pfizer und Moderna sind stolz darauf, dass die Antikörperreaktion der neuen Impfstoffe „ähnlich“ ist wie die der alten. Sie wissen schon, die, die die Infektion nicht stoppte, die Ausbreitung nicht verlangsamte, Krankenhausaufenthalte nicht verhinderte und die Sterblichkeitsrate erhöhte.

Wir leben wirklich in einer Welt voller Clowns.

Hier ist ein Artikel, der von Discern Reporter auf der Grundlage von Medienberichten der Unternehmen verfasst wurde:

Die US-Arzneimittelbehörde hat am 11. September neue COVID-19-Impfstoffe zugelassen, um die geringe Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe zu verbessern. Die FDA genehmigte die Impfstoffe von Moderna und Pfizer, die später in diesem Monat für Amerikaner ab dem Alter von 6 Monaten verfügbar sein werden. Die Impfung ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die öffentliche Gesundheit und den Schutz vor den schwerwiegenden Folgen von COVID-19. Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer sind für Personen ab 12 Jahren zugelassen, mit einer Notfallzulassung für Personen zwischen 6 Monaten und 11 Jahren. Der Impfstoff von Novavax wurde in der Zulassung nicht erwähnt. Die zugelassenen Impfstoffe zielen auf die Subvariante XBB.1.5 des Omicron-Virus ab, obwohl diese Subvariante bereits weitgehend durch neuere Stämme wie EG.5 ersetzt wurde.

Die Zulassungen wurden auf der Grundlage von Studien erteilt, die mit den früheren Versionen der Impfstoffe vergleichbare Werte neutralisierender Antikörper ergaben. Die CDC wird zusammen mit ihren Beratern festlegen, welche Bevölkerungsgruppen die neuen Impfstoffe erhalten sollen, wobei die Bundesregierung die Kosten übernimmt, wenn dies empfohlen wird. Während viele Länder jüngeren und gesunden Personen von der COVID-19-Impfung abgeraten haben, weil die Fälle zurückgegangen sind, erwägt die CDC, eine jährliche COVID-19-Impfung zu empfehlen. Pfizer und Moderna haben mitgeteilt, dass die neuen Impfstoffe etwa 110 bis 130 Dollar kosten werden.

Die Anzahl der erforderlichen Impfungen hängt von der Altersgruppe und der vorherigen Impfung ab. Für Personen ab 5 Jahren reicht eine Dosis aus, während Kinder zwischen 6 Monaten und 4 Jahren, die bereits geimpft wurden, eine oder zwei Dosen erhalten können. Kinder dieser Altersgruppe, die bisher nicht geimpft wurden, können drei Dosen des neuen Impfstoffs von Pfizer oder zwei Dosen des neuen Impfstoffs von Moderna erhalten. Die FDA geht davon aus, dass die Impfstoffe jährlich aktualisiert werden, ähnlich wie bei den Grippeimpfstoffen. Einige Experten haben die Zulassung der neuen Impfstoffe jedoch kritisiert, weil aussagekräftige Daten fehlen. Sie argumentieren, dass sich die Auffrischungsimpfungen auf Personen mit einem höheren Risiko für eine schwere Erkrankung konzentrieren sollten.

Sie versuchen nicht einmal, so zu tun, als ob das funktionieren würde. Sie verlassen sich einfach darauf, dass die Schafe ihre Ärmel hochkrempeln und gehorchen. Wenn man bedenkt, dass sich die große Mehrheit der Amerikaner beim ersten Mal hat impfen lassen, gibt es vielleicht keinen Grund für Big Pharma oder die FDA, einen anderen Ansatz zu versuchen.