EU entwickelt sich zur „Bananenrepublik“ – Durov

Telegram-Mitgründer kritisiert, dass das Europäische Parlament eine Verfahrenslücke genutzt habe, um ein Gesetz zu verabschieden, das Technologieunternehmen erlaubt, Nachrichten von Nutzern zu durchsuchen.

Der Mitgründer von Telegram, Pawel Durow, hat der Europäischen Union vorgeworfen, fragwürdige Verfahrenskniffe anzuwenden, wie sie normalerweise mit Regimen in Entwicklungsländern in Verbindung gebracht werden, um umstrittene Gesetze durchzusetzen.

Durow bezog sich dabei auf die umstrittene Regelung, die Technologieunternehmen erlaubt, die Nachrichten ihrer Nutzer zu durchsuchen – offiziell, um Material über sexuellen Kindesmissbrauch aufzuspüren.

In einem Beitrag auf X schrieb der Unternehmer am Freitag:

„Früher waren solche Tricks typisch für Bananenrepubliken. Heute werden sie von der EU genutzt, um Überwachungsgesetze durchzusetzen.“

Durows Kommentar erfolgte kurz nachdem das Europäische Parlament am Donnerstag dafür gestimmt hatte, die von Kritikern als „Chatkontrolle“ bezeichnete Gesetzgebung wieder aufzugreifen. Die vorübergehenden Leitlinien, die das Scannen von Nachrichten ermöglichten, waren ursprünglich im April ausgelaufen, nachdem die Europaabgeordneten wegen massiver Datenschutzbedenken keine Einigung erzielen konnten.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola forderte daraufhin die EU-Staaten auf, die Verhandlungen über die Verordnung wieder aufzunehmen. Der Europäische Rat entsprach dieser Bitte, wodurch der Vorschlag erneut dem Plenum des Europäischen Parlaments zur Abstimmung vorgelegt wurde.

Auch Vertreter der Strafverfolgungsbehörden, darunter Europol-Direktorin Catherine De Bolle, unterstützten die umstrittene Regelung und bezeichneten sie als ein wichtiges Instrument „zum Schutz von Kindern“.

Nach Angaben des Nachrichtenportals Euractiv übten zudem vier EU-Kommissare Druck auf die Abgeordneten aus, dem Gesetz zuzustimmen.

Die christdemokratische Europäische Volkspartei (EVP), der auch Metsola angehört, sorgte dafür, dass über den Vorschlag nach einem selten angewandten Gesetzgebungsverfahren abgestimmt wurde. Dieses verlangt eine absolute Mehrheit von mindestens 361 Abgeordneten, um einen Vorschlag abzulehnen oder zu ändern.

Die Abstimmung fand zudem am Tag vor der Sommerpause statt, als eine vollständige Anwesenheit der Abgeordneten äußerst unwahrscheinlich war.

Dadurch wurde die Regelung verabschiedet, obwohl die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten dagegen war.

Rand Hammoud vom Center for Democracy and Technology Europe kritisierte diese Entwicklung scharf und sprach von „hochgradig politisierten Verfahrensmanövern“, mit denen der Vorschlag durchgesetzt worden sei.

„Wenn die größte Fraktion ihr politisches Gewicht nutzt, um eine erneute Abstimmung über eine Massenüberwachungsmaßnahme zu erzwingen, die bereits gescheitert war, sollte das jeden beunruhigen, dem die Integrität der Institutionen wichtig ist“, sagte er gegenüber Euractiv.

Auch Simeon de Brouwer vom zivilgesellschaftlichen Netzwerk Edri äußerte sich kritisch:

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie das Europäische Parlament von seiner eigenen Präsidentin hintergangen wird.“

Er warnte, dass das Gesetz zur Chatkontrolle Technologieunternehmen erlaube,

„ohne richterlichen Beschluss, mit kaum vorhandener Aufsicht und ohne rechtliche Grundlage Millionen von Unterhaltungen zu durchsuchen.“

Unterdessen wird Berichten zufolge bereits an einem umfassenderen „Chat Control 2.0“ gearbeitet.

Dieser soll Technologieunternehmen verpflichten, künftig auch Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation zu durchsuchen, die bislang von den Scans ausgenommen ist.