Die USA starten weitere Angriffswellen gegen den Iran, während Trump prahlt: „Wir haben sie in Grund und Boden bombardiert“; das Hauptquartier der 5. Flotte der Marine soll getroffen worden sein und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update (22:10 Uhr ET): Das Pentagon hat am späten Sonntagabend bestätigt, dass die US-Streitkräfte den ganzen Tag über weitere Angriffe auf den Iran geflogen haben, und erklärte, die jüngste Angriffswelle ziele darauf ab, „die Fähigkeit des Irans, zivile Seeleute anzugreifen, zu schwächen“.

Das US-Zentralkommando hat im Laufe des Tages, während sich der Konflikt verschärft, immer häufiger aktuelle Informationen veröffentlicht. „Heute um 17:00 Uhr ET haben die Streitkräfte des US-Zentralkommandos weitere Angriffe gegen den Iran gestartet, um dessen Fähigkeit, zivile Seeleute und Handelsschiffe, die die Straße von Hormus frei durchqueren, anzugreifen, weiter zu schwächen“, hieß es. „Der Oberbefehlshaber hat die Angriffe angeordnet, um die iranischen Streitkräfte zur Rechenschaft zu ziehen.“ Laut einigen neuen Informationen zu den Angriffszielen:

Auch auf der iranischen Insel Qeshm sowie in Jask waren Explosionen zu hören, wie das staatliche Fernsehen berichtet.

Das iranische Staatsfernsehen berichtet von Explosionen in der Nähe von Sirik und westlich von Bandar Abbas.

CNN: Innerhalb der letzten Stunde hat die IRGC auf Handelsschiffe geschossen

Trump war vor einigen Stunden in der NBC-Sendung „Meet the Press“ zu Gast und beschrieb die US-Angriffe vom Samstag auf das iranische Militär mit den Worten: „Wir haben sie gnadenlos bombardiert.“

Und weitere aktuelle Meldungen von Trump:

Ebenfalls am Sonntag erklärte Präsident Donald Trump in der NBC-Sendung „Meet the Press“, dass die Meerenge für den Handelsverkehr offen sei.

„Sie ist offen. Wir haben sie letzte Nacht gnadenlos bombardiert. Das sind sehr, sehr böse und kranke Menschen“, sagte Trump. Er erklärte, die Iraner hätten am Vortag einem „für uns perfekten Deal“ zugestimmt – „kein Atomprogramm, kein Dies, kein Das, gar nichts. Sie haben alles aufgegeben.“

„Und danach haben sie den Raum verlassen. Und dann haben sie innerhalb einer Stunde eine Drohne auf ein Schiff abgefeuert“, sagte Trump.

Unterdessen hat die Washington Post am Sonntag einen investigativen Bericht über die ersten Tage des Krieges veröffentlicht. Die Washington Post berichtet am Sonntag, dass sechs Amerikaner bei einem iranischen Drohnenangriff auf Kuwait während des zweiten Tages anhaltender Feuergefechte, am 1. März, getötet wurden. Von der WaPo zitierte Militärquellen behaupten, dies sei geschehen, nachdem amerikanische Militärkommandeure es versäumt hätten, auf Warnungen zu reagieren, dass die angegriffene Anlage verwundbar sei. Die bekannt werdenden Details deuten auf ein schwerwiegendes Versagen der operativen Aufsicht hin:

Exclusive: Six soldiers died on day two of the Iran war in a drone strike on Port Shuaiba, Kuwait. Dozens more were wounded, some seriously.



It's one of the war's costliest attacks for U.S. personnel — and survivors fear no one will be held accountable. https://t.co/jBXpUs3bZz — The Washington Post (@washingtonpost) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: Exklusiv: Sechs Soldaten starben am zweiten Tag des Iran-Kriegs bei einem Drohnenangriff auf den Hafen Shuaiba in Kuwait. Dutzende weitere wurden verletzt, einige davon schwer. Es ist einer der kostspieligsten Angriffe des Kriegs für das US-Personal — und Überlebende befürchten, dass niemand zur Rechenschaft gezogen wird.

Update 12:10 Uhr ET.

Der Eskalationszyklus verschärfte sich über Nacht und bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags, als die USA ihre dritte Angriffswelle in dieser Woche durchführten, während der Iran seine angekündigte Sperrung der Straße von Hormus durchsetzte und Vergeltungsangriffe in mehreren Golfstaaten startete.

CENTCOM bestätigte, dass die Luftangriffe am Samstagabend gegen 19:15 Uhr ET begannen und etwa 140 iranische Militärziele trafen. Diese zielten darauf ab, die Fähigkeiten der IRGC zur Bedrohung der Handelsschifffahrt zu schwächen, darunter Radaranlagen, Raketen- und Drohnenstellungen, Abschusssysteme sowie Küstenanlagen. Aus dem Süden und Osten des Iran wurde vielfach von Explosionen berichtet; staatliche Medien vermeldeten Aktivitäten in Bandar Abbas, Sirik, Qeshm, Bushehr, Asalouyeh, Jask (mehr als 10 Explosionen), Minab und anderen Gebieten. Einige unbestätigte Berichte deuteten darauf hin, dass die Luftangriffe weiter nördlich bis in Richtung Teheran reichten, wobei die iranische Luftabwehr über der Hauptstadt aktiv war.

A massive plume of smoke can be seen rising from Qeshm Island following heavy U.S. airstrikes.



According to Axios, missile and air defense systems as well as IRGC speedboats were targeted in the attack. https://t.co/8Svlz532Rh pic.twitter.com/E8Efuvboq5 — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: Eine massive Rauchwolke steigt von der Qeshm-Insel auf, nachdem schwere US-Luftangriffe erfolgt sind. Laut Axios wurden in dem Angriff Raketen- und Luftabwehrsysteme sowie Schnellboote der IRGC ins Visier genommen.

Unmittelbarer Auslöser war der Angriff der IRGC auf das unter zyprischer Flagge fahrende Containerschiff M/V GFS Galaxy in der Straße von Hormus. Das Schiff erlitt erhebliche Schäden im Maschinenraum und es kam zu einem Brand; die Besatzung verließ das Schiff in Rettungsbooten, wobei ein ziviles Besatzungsmitglied als vermisst gemeldet wurde. Der Iran bezeichnete den Vorfall als „Warnschuss“ auf einer nicht genehmigten Route.

Die Reaktion des Iran und die Sperrung der Straße von Hormus

Die IRGC erklärte die Straße von Hormus „bis auf Weiteres“ für gesperrt und bis zum Ende der „amerikanischen Interventionen“. Teheran stellte seine Aktionen als Verteidigungs- und Vergeltungsmaßnahmen dar und feuerte ballistische Raketen und Drohnen auf mit den USA verbundene Ziele in Kuwait, Bahrain, Katar, Jordanien (einschließlich des Luftwaffenstützpunkts Muwaffaq Salti) und Oman ab.

Footage shows a massive plume of smoke following the impact of multiple Iranian ballistic missiles in Kuwait.



According to my sources, the target of this attack are U.S. HIMARS ground-based missile systems, which were used last night against southern Iran. pic.twitter.com/34SS1psjZM — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen zeigen eine massive Rauchwolke nach dem Einschlag mehrerer iranischer ballistischer Raketen im Kuwait. Laut meinen Quellen sind die Ziele dieses Angriffs US-HIMARS bodengestützte Raketensysteme, die letzte Nacht gegen den Süden Irans eingesetzt wurden.

In Berichten wurde von mehreren Salven berichtet, wobei angeblich einige Treffer auf jordanische Einrichtungen fielen, in denen US-Vermögenswerte untergebracht sind (z. B. möglicherweise F-35-Hangars). Die Golfstaaten meldeten Abfangmanöver und stellenweise geringfügige Schäden.

Wow



🇯🇴 Prince Hassan Air Base in Jordan appears to have suffered major damage from Iranian strikes



Today’s satellite imagery shows a destroyed hangar and major ground disturbances across the apron, likely where US drones were housed. It also appears the runway was directly hit. https://t.co/GRTTx89cN3 pic.twitter.com/Q8K0S2ikAo — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) July 12, 2026

Übersetzung von „X“: Die Prinz-Hassan-Luftwaffenbasis im Jordan scheint erhebliche Schäden durch iranische Angriffe erlitten zu haben Heutige Satellitenbilder zeigen eine zerstörte Hangarhalle und erhebliche Bodenveränderungen auf dem Vorfeld, wahrscheinlich dort, wo US-Drohnen untergebracht waren. Es scheint auch, dass die Landebahn direkt getroffen wurde.

Führung und diplomatischer Kontext

Präsident Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth betonten die Rechenschaftspflicht und machten in ihren Erklärungen deutlich, dass Verstöße Konsequenzen nach sich ziehen würden. Auf iranischer Seite bekräftigte der Oberste Führer Mojtaba Khamenei seine Rufe nach Rache und knüpfte diese an die nationale Stimmung im Anschluss an die Trauerfeierlichkeiten für seinen Vater. Die im Juni unterzeichnete Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) scheint faktisch ausgesetzt zu sein, wobei beide Seiten der jeweils anderen Seite Unaufrichtigkeit vorwerfen. Die von Katar vermittelten Kontakte werden fortgesetzt, zeigen jedoch keinen Durchbruch, da der Iran darauf besteht, dass die USA zunächst ihre Verpflichtungen bezüglich der Durchfahrt durch die Straße von Hormus und der Ölexporte erfüllen müssen.

Diese Runde stellt den bislang schwerwiegendsten Verstoß gegen den fragilen Waffenstillstand dar, wobei die Risiken für die globalen Energieflüsse durch die Sperrung der Straße von Hormus noch verstärkt werden. Angesichts der Unsicherheit bleiben die Ölpreise volatil. Die Opferzahlen der jüngsten Angriffe werden noch ermittelt (iranische Berichte sprechen von Toten und Verletzten), und die Lage entwickelt sich weiterhin rasant. Eine weitere Beobachtung der Erklärungen des CENTCOM und der IRGC sowie der regionalen Luftabwehraktivitäten ist von entscheidender Bedeutung, da beide Seiten Bereitschaft zu anhaltendem Druck signalisieren und dabei nur enge diplomatische Auswege offenlassen.

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