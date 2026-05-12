EU greift nach dem Netz: Von der Leyen will Algorithmen, Reichweite und Zugang kontrollieren

„Die Frage ist nicht, ob junge Menschen Zugang zu sozialen Medien haben sollten…“ – Von der Leyen offenbart den Machtanspruch der EU über das Internet

Mit einem einzigen Satz hat Ursula von der Leyen möglicherweise deutlicher als je zuvor gezeigt, wohin sich die europäische Digitalpolitik entwickelt.

„Die Frage ist nicht, ob junge Menschen Zugang zu sozialen Medien haben sollten. Die Frage ist, ob soziale Medien Zugang zu jungen Menschen haben sollten.“

Was auf den ersten Blick nach Jugendschutz klingt, ist in Wahrheit die offene Ankündigung einer immer tiefergehenden Kontrolle des digitalen Raums durch Politik und Behörden.

🇪🇺 Nicht mehr der Bürger kontrolliert den digitalen Raum.



⚠️Das freie Internet wird jetzt offiziell in der EU abgeschafft.



Ursula von der Leyen macht deutlich, wohin die Reise geht.



Die EU will nicht mehr nur Inhalte kontrollieren, sondern die Mechanismen des Internets selbst.… pic.twitter.com/Vz1FSVjdse — Don (@Donuncutschweiz) May 12, 2026

Denn die EU greift längst nicht mehr nur einzelne Inhalte oder angebliche „Desinformation“ an. Jetzt geraten die grundlegenden Mechanismen des Internets selbst ins Visier:

endloses Scrollen

Autoplay

Push-Benachrichtigungen

Empfehlungsalgorithmen

Reichweitensteuerung

Mit anderen Worten:

Die EU will zunehmend bestimmen, wie Menschen Informationen konsumieren, wie Aufmerksamkeit gelenkt wird und wie digitale Kommunikation funktioniert.

Offiziell geschieht das alles „zum Schutz der Kinder“.

Doch genau unter diesem moralischen Schutzschild entsteht Schritt für Schritt eine Infrastruktur, die weit über Jugendschutz hinausgeht.

Denn wie sollen Altersgrenzen künftig „durchgesetzt“ werden?

Nur durch:

digitale Identitäten

Altersverifikation

biometrische Prüfungen

zentrale Nutzerdatenbanken

verpflichtende Identitätsnachweise

Das bedeutet praktisch:

Anonymität im Netz wird immer stärker unter Druck geraten.

Der entscheidende Punkt ist jedoch ein anderer:

Die EU beansprucht zunehmend das Recht, nicht nur illegale Inhalte zu regulieren, sondern das Verhalten der Nutzer selbst zu steuern.

Wer entscheidet künftig:

welche Algorithmen erlaubt sind?

welche Inhalte „gesund“ sind?

welche Plattformfunktionen „gefährlich“ sind?

welche Informationen Jugendliche sehen dürfen?

Die Antwort lautet immer häufiger:

Brüssel.

Und genau hier beginnt die eigentliche Gefahr.

Denn unter Begriffen wie:

„Sicherheit“

„Jugendschutz“

„Bekämpfung von Hass“

„Schutz der Demokratie“

entsteht ein System, in dem politische Institutionen zunehmend direkten Einfluss auf digitale Kommunikation erhalten.

Die Verfahren gegen:

TikTok

Meta

X

zeigen bereits die Richtung:

Plattformen sollen nicht mehr nur Gesetze einhalten — sie sollen aktiv nach politischen und regulatorischen Erwartungen umgebaut werden.

Das verändert das Wesen des Internets fundamental.

Aus einem offenen digitalen Raum wird schrittweise ein kontrollierter Kommunikationsraum, in dem:

Algorithmen reguliert,

Inhalte gefiltert,

Reichweiten begrenzt,

Nutzer identifiziert

und Plattformen politisch unter Druck gesetzt werden.

Besonders brisant:

Die EU verknüpft dabei echte Probleme wie Kindesmissbrauch oder Suchtmechanismen mit immer weitreichenderen Kontrollinstrumenten.

Genau dadurch wird Widerstand moralisch erschwert.

Denn wer gegen solche Maßnahmen argumentiert, läuft Gefahr, sofort als „gegen Kinderschutz“ dargestellt zu werden.

Doch die eigentliche Frage lautet:

Wer kontrolliert künftig die digitale Öffentlichkeit Europas?

Private Tech-Konzerne?

Oder politische Institutionen mit ständig wachsendem Eingriffsanspruch?

Die Aussagen von der Leyens zeigen:

Die EU bewegt sich immer deutlicher in Richtung eines Internets, das nicht mehr primär frei, sondern „verwaltet“ werden soll.

Und genau das ist der eigentliche Paradigmenwechsel.