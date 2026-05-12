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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Was, wenn Europa gerade einen fatalen Fehler macht? // GEGENPOL

Russisches Kriegsschiff vor Fehmarn – NATO reagiert sofort!

EU-Kriegstreiber müssen nach Putins Regeln spielen. Hetze gegen Russland hat jetzt Konsequenzen

Pepe Escobar: Iran übernimmt das Ruder – Das neue Hormus-Spiel

Dr. Daniele Ganser: Zwei Männer bedrohen die Welt: Trump und Netanjahu

Banken-Professor Hans Geiger: Mit dieser EU macht man keine Verträge!

Vom israelischen Militär geschlagen, getreten, gefesselt, vom Boot geholt

IN DER FALLE | Das 3. Jahrtausend #129

Das Lithium-Komplott: Warum die Medizin eine einfache Lösung für Alzheimer ignoriert

Oh.. mein.. Gott.. (Asmondgold Clips – Deutsch)

„Mensch zum Nutztier degradiert“ – Punkt.PRERADOVIC mit Felix Feistel

ChatGPT: entwirft neue deutsche Staatsform, schlägt Verfassung vor. Das Bessere Deutschland?

Horror schöne neue Welt

WK3-Experte warnt: Dieser Auslöser führt zur globalen Hungersnot

Psychiater Bonelli erklärt: Wieso alle „verrückt“ geworden sind

Richard Wolff & Michael Hudson: Irans echter Plan sprengt Amerikas Macht