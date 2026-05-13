Saudi-Arabien führte auf dem Höhepunkt seiner rasenden Wut heimlich Angriffe auf den Iran durch

Von Tyler Durden

Zunächst wurde diese Woche bekannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate im Rahmen der Operation „Epic Fury“ bereits zu einem früheren Zeitpunkt Vergeltungsschläge gegen den Iran durchgeführt hatten, und nun ist ans Licht gekommen, dass auch die Saudis dasselbe getan haben, und zwar im Rahmen mehrerer Luftangriffe.

Reuters berichtet am Dienstag, dass „Saudi-Arabien als Vergeltung für Angriffe, die während des Nahostkriegs im Königreich verübt wurden, zahlreiche, nicht öffentlich bekannt gegebene Luftangriffe auf den Iran geflogen hat, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute westliche Beamte und zwei iranische Beamte angaben.“

„Die saudischen Angriffe, über die bisher nicht berichtet wurde, stellen den ersten bekannten Fall dar, in dem das Königreich direkt militärische Aktionen auf iranischem Boden durchgeführt hat, und zeigen, dass es bei der Verteidigung gegen seinen wichtigsten regionalen Rivalen deutlich an Kühnheit gewinnt“, heißt es in dem Bericht weiter.

„Die von der saudischen Luftwaffe durchgeführten Angriffe sollen Ende März stattgefunden haben, sagten die beiden westlichen Beamten“, berichtet Reuters weiter. Eine der Quellen beschrieb diese Militäraktionen als „Vergeltungsschläge als Reaktion darauf, dass Saudi-Arabien angegriffen wurde.“

Die Enthüllung deutet darauf hin, dass, selbst als das Weiße Haus unter Trump versuchte, dies als einen sehr begrenzten Krieg oder sogar als bloßen „Ausflug“ der USA darzustellen – wie Trump zuvor sagte –, dies kurz davor stand, zu einem umfassenden regionalen Krieg zu eskalieren, in dem Verbündete am Golf direkt gegen die Islamische Republik zurückschlugen.

Im Großen und Ganzen verließen sich die Verbündeten am Golf während der vorangegangenen 38 Tage intensiver Bombardements, die den Höhepunkt der Operation „Epic Fury“ markierten, ausschließlich auf die USA und Israel, um den Iran zu treffen.

Dies geschah, während der Golf den Großteil der iranischen Vergeltungsmaßnahmen abbekam. Der Iran feuerte Hunderte, wenn nicht Tausende ballistischer Raketen und Drohnen auf Energieanlagen, Infrastruktur und sogar zentrale Stadtgebiete am Golf ab.

Zu diesem Zeitpunkt war es noch offen, ob Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait tatsächlich in die Offensive gehen würden. Es scheint, dass sie dies bis zu einem gewissen Grad taten, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr.

Weder die Saudis noch die Emirate haben direkte Angriffe auf den Iran öffentlich bestätigt, und laut dem neuen Bericht von Reuters vom Dienstag:

Saudi-Arabien hat unterdessen versucht, eine Eskalation des Konflikts zu verhindernund steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Iran, unter anderem über den iranischen Botschafter in Riad. Dieser reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der hochrangige Vertreter des saudischen Außenministeriums ging nicht direkt darauf ein, ob mit dem Iran eine Deeskalationsvereinbarung getroffen worden sei, sagte jedoch: „Wir bekräftigen die konsequente Haltung Saudi-Arabiens, die sich für Deeskalation, Selbstbeherrschung und den Abbau von Spannungen im Interesse der Stabilität, Sicherheit und des Wohlstands der Region und ihrer Bevölkerung einsetzt.“

Iranische Regierungsvertreter erklärten, sie zielten in erster Linie auf US-Einrichtungen und Militärstützpunkte ab, und schworen zudem, diese Länder dafür zu „bestrafen“, dass sie überhaupt jemals amerikanische Stützpunkte beherbergt hätten.

Diese neuen Informationen, wonach sich die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate bereits faktisch der US-Militäraktion angeschlossen haben, sind jedoch ein weiterer Beleg für eine Eskalation. Der Waffenstillstand scheint unterdessen zum jetzigen Zeitpunkt praktisch gescheitert zu sein. NBC berichtet nun, dass das Pentagon tatsächlich erwägt, den Krieg gegen den Iran in „Sledgehammer“ umzubenennen, sollte der Waffenstillstand scheitern.

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