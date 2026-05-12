Mit einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise konfrontiert, hat China bessere Optionen als die USA

Der direkte Vergleich von Schulden zu BIP

Dieser Artikel ist länger als mein üblicher Beitrag, aber das Thema ist von entscheidender Bedeutung. Donald Trumps Treffen mit Xi Jinping findet zu einem Zeitpunkt beispielloser wirtschaftlicher Turbulenzen statt, die durch die Schließung der Straße von Hormus verursacht wurden. Wie ich in meinen jüngsten Artikeln erörtert habe, stellt die Unterbrechung der Lieferketten für Öl, Flüssigerdgas, Schwefel, Helium und Harnstoff ein globales Ereignis dar, das in der modernen Geschichte nicht seinesgleichen hat.

Viele westliche Ökonomen behaupten, Chinas Wirtschaft sei angeschlagener als die der USA, obwohl die USA ein weitaus schlechteres Verhältnis von Schulden zu BIP aufweisen. Basierend auf offiziellen Daten aus US-Regierungsquellen und der chinesischen Staatlichen Verwaltung für Devisen hat die Vereinigten Staaten eine deutlich höhere Schulden-BIP-Quote als China. Ende 2025 betrug die US-Quote 122,6 %, während Chinas Quote bei 11,9 % lag.

Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, daß diese beiden Zahlen sehr unterschiedliche Dinge messen. Es ist, als würde man die Schulden eines ganzen Landes mit den Auslandsschulden eines einzelnen Unternehmens vergleichen. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung des Vergleichs.

Die westlichen Analysten geben den USA gegenüber China anhand folgender Kriterien den Vorzug:

Qualität und Produktivität der Schulden sind wichtiger als reine Kennzahlen.

Das Kernargument des Westens dreht sich nicht einfach um die Höhe der Schulden, sondern darum, was damit finanziert wurde. Westliche Analysten verweisen auf Chinas schuldenfinanzierte Investitionen in Immobilien, Infrastruktur und staatliche Unternehmen als Investitionen mit abnehmendem Ertrag — Geisterstädte, leere Autobahnen und Überkapazitäten in der Stahl- und Aluminiumproduktion — während US-Schulden Konsum, Verteidigung und Transferzahlungen in einer vorwiegend marktgetriebenen Wirtschaft mit effizienterer Kapitalallokation finanziert haben.

Die Immobilienkrise ist strukturell und gravierend.

Chinas Immobiliensektor, der auf seinem Höhepunkt einschließlich verwandter Branchen für etwa 25–30 % des BIP stand, befindet sich seit dem Zusammenbruch von Evergrande im Jahr 2021 in einem anhaltenden Abschwung. Im Gegensatz zu einer konjunkturellen Rezession stellt dies eine grundlegende Neubewertung des dominanten Vermögenswertes chinesischer Haushalte dar, für die noch kein klarer Boden gefunden wurde. Die USA haben keine vergleichbare strukturelle Belastung in ähnlichem Ausmaß.

Deflations- gegenüber Inflationsdynamik.

China kämpft gegen Deflation — die Verbraucherpreise waren während eines Großteils des Jahres 2024 und 2025 negativ oder nahe null —, was für eine hochverschuldete Wirtschaft besonders gefährlich ist, da es die reale Schuldenlast auch ohne neue Kreditaufnahme erhöht. Die USA hingegen haben trotz der jüngsten Inflation ein nominales BIP-Wachstum verzeichnet, das in den letzten Jahren schneller gestiegen ist als die Schulden, was die Schulden-BIP-Quote mechanisch verbessert.

Die Demographie ist dramatisch schlechter.

China sieht sich einer der schwerwiegendsten demografischen Kontraktionen der Geschichte gegenüber — eine Folge der Ein-Kind-Politik —, wobei die erwerbstätige Bevölkerung bereits schrumpft und der Altersabhängigkeitsquotient bis 2050 etwa verdreifacht werden dürfte. Eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung bedeutet langsameres Wachstum, höhere Sozialausgaben und eine kleinere Steuerbasis zur Bedienung der Schulden. Die demografische Situation der USA ist zwar ebenfalls herausfordernd, aber aufgrund der Einwanderung wesentlich günstiger.

Das Privileg der Reservewährung.

Dies ist wohl die wichtigste Unterscheidung. Der US-Dollar ist die Weltreservewährung, was bedeutet, daß die USA in ihrer eigenen Währung zu relativ niedrigen Zinssätzen von einem praktisch unbegrenzten globalen Pool an Gläubigern Kredite aufnehmen können. Steht die USA vor einer Schuldenkrise, kann sie letztlich Dollars drucken. China kann dies nicht — der Renminbi ist nicht frei konvertierbar und keine globale Reservewährung —, was bedeutet, daß Chinas Schuldendynamik stärker eingeschränkt ist.

Transparenz und Datenzuverlässigkeit.

Viele westliche Analysten mißtrauen Chinas offiziellen Statistiken. BIP-Zahlen, Schuldenstand lokaler Regierungen und die Quote notleidender Kredite der Banken werden allesamt mit Skepsis betrachtet, wobei Analysten routinemäßig davon ausgehen, daß die tatsächlichen Zahlen schlechter sind als berichtet. US-Daten, die von unabhängigen Statistikbehörden erstellt werden, werden in der Regel für bare Münze genommen.

Eine alternative Sichtweise:

Diese Argumente erscheinen oberflächlich betrachtet stichhaltig, spiegeln jedoch eine westliche Voreingenommenheit wider, die ein Produkt von Arroganz und Unwissenheit ist. Hier sind die wesentlichen Verzerrungen, die ich sehe und die die westliche Analyse verzerren:

Dollar-zentrische Sichtweise.

Ein Großteil der westlichen Finanzanalyse wird von Institutionen produziert — Wall-Street-Banken, Washingtoner Denkfabriken, europäischen Universitäten —, deren gesamter intellektueller Rahmen die Dollar-Hegemonie als dauerhaftes Merkmal der Welt voraussetzt. Jede Analyse, die diese Hegemonie in Frage stellt, ist institutionell unbequem.

Bestätigungsfehler in der Analytikergemeinschaft.

Seit rund fünfzehn Jahren sagen westliche Analysten einen unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch Chinas voraus, der nicht eingetreten ist. Nachdem diese Vorhersagen öffentlich gemacht wurden, besteht beruflicher Druck, sie weiter aufrechtzuerhalten, anstatt das Rahmenwerk zu revidieren.

Politische Zweckmäßigkeit.

In einem Moment intensiver geopolitischer Rivalität zwischen den USA und China — und jetzt eines aktiven Konflikts im Golf — ist es offensichtlich politisch nützlich, Chinas Wirtschaft als fragil darzustellen. Analysten, die für Institutionen mit Regierungsverträgen arbeiten oder Zugang zu politischen Entscheidungsträgern suchen, haben subtile Anreize, sich der vorherrschenden politischen Erzählung anzupassen.

Das US-Schuldenproblem ist wirklich unangenehm zu diskutieren.

Die Zinszahlungen auf die US-Staatsschulden übertrafen im Haushaltsjahr 2024 die Ausgaben sowohl für Medicare als auch für die nationale Verteidigung — ein Meilenstein, der in jedem anderen Land ernsthafte Diskussionen über die fiskalische Nachhaltigkeit auslösen würde. Die Tendenz, die Analyseaufmerksamkeit auf Chinas Probleme zu richten, anstatt auf vergleichbar ernste strukturelle Probleme der USA, spiegelt eine Form des zweckgerichteten Denkens wider.

Beide Volkswirtschaften haben ernste strukturelle Probleme. Chinas Probleme sind kurzfristig akuter — die Immobilienkrise, Deflation und demografischer Einbruch sind real und schwerwiegend. Die US-Probleme sind jedoch langfristig gefährlicher — eine Schuldenentwicklung, die mathematisch ohne entweder deutlich höhere Steuern, deutlich niedrigere Ausgaben oder finanzielle Repression durch Inflation nicht nachhaltig ist. Die entscheidende Variable ist das US-Reservewährungsprivileg… Können die USA dieses Privileg aufrechterhalten? Ich sage: Nein.

Es gibt erhebliche und wachsende Belege aus mehreren unabhängigen Indikatoren, daß die Erosion des Dollars real, meßbar und sich beschleunigend ist, obwohl ihr Tempo und ihr letztendliches Ziel tatsächlich umstritten bleiben. Der Anteil des Dollars an den globalen Devisenreserven ist zum ersten Mal seit 1995 unter 57 % gefallen und erreichte im dritten Quartal 2025 56,9 %, mit weiterem Rückgang in den folgenden Quartalen. Dies stellt einen strukturellen Rückgang von einem Höchststand von 72 % im Jahr 2001 dar.

Der IWF fügt eine wichtige Nuance hinzu: Bereinigt um Wechselkurseffekte — da ein schwächerer Dollar den in Dollar denominierten Wert der in anderen Währungen gehaltenen Reserven mechanisch reduziert — ist die zugrunde liegende aktive Diversifizierung weg vom Dollar etwas geringer als die reinen Zahlen vermuten lassen. Dennoch ist der längerfristige Rückgang real. Was den sinkenden Anteil primarily vorangetrieben hat, ist nicht, daß Zentralbanken Dollar-Vermögenswerte verkaufen, sondern ein Anstieg von Vermögenswerten in Dutzenden kleinerer Währungen, da Zentralbanken ihre wachsenden Reserven diversifizieren.

Der Wechselkurs des Dollars

Der DXY-Index — der Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen — fiel in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um mehr als 10 %, sein größter Rückgang seit 1973. Der Dollar fiel in diesen sechs Monaten um 7,9 % gegenüber dem Euro und um über 11 % gegenüber dem Schweizer Franken. Im Januar 2026 fiel er um weitere 1,2 %, nach dem kumulierten Rückgang von 10 % gegenüber den wichtigsten Währungen im vorangegangenen Jahr.

Der plötzliche, starke Charakter dieser Rückgänge ist ungewöhnlich für eine so weit verbreitete Währung wie den Dollar. Der tägliche Transaktionsfluß in und aus dem Dollar ist so enorm, daß plötzliche starke Rückgänge theoretisch geglättet werden sollten — die Tatsache, daß sie eingetreten sind, hat ernsthafte Debatten darüber ausgelöst, ob die USA ihren Reservewährungsstatus einbüßen.

Ausländische Bestände an US-Staatsanleihen

Der Anteil ausländischer Eigentümer am US-Staatsanleihenmarkt ist von über 50 % während der Globalen Finanzkrise auf heute rund 30 % gesunken. China hat seine Bestände an Staatsanleihen speziell von 1,3 Billionen Dollar im Jahr 2013 auf 682 Milliarden Dollar im November 2025 reduziert. Die gesamten ausländischen Bestände sind jedoch in absoluten Zahlen weiter gestiegen und erreichten im November 2025 einen Rekord von 9,35 Billionen Dollar, aufgeteilt auf private Einheiten (4,8 Billionen Dollar) und offizielle Institutionen (3,8 Billionen Dollar) — der Rückgang des Anteils spiegelt also eher die rasche Ausgabe von Staatsanleihen wider als einen Exodus.

Das Gold-Signal

Der Anteil von Gold an den globalen Reserven ist von 13 % im Jahr 2017 auf etwa 30 % im Jahr 2025 gestiegen, wobei die BRICS+-Nationen nun 17,4 % der globalen Goldreserven halten, gegenüber 11,2 % im Jahr 2019. Die Netto-Goldkäufe der Zentralbanken stiegen im vierten Quartal 2025 allein auf 230 Tonnen, was den Jahresgesamtwert auf 863 Tonnen brachte. Zunahmen bei Goldbeständen sind am stärksten mit einem Rückgang der Dollarreserven speziell für China, Rußland und die Türkei verbunden — die drei Länder, die strategisch am stärksten motiviert sind, ihre Dollarabhängigkeit zu reduzieren.

Der Petrodollar: Der folgenreichste Riß

Das Petrodollar-System — der Eckpfeiler der Dollar-Dominanz seit den 1970er Jahren — zeigt Risse. BRICS-Nationen rechnen nun etwa 67 % des intra-block Handels in lokalen Währungen ab, gegenüber unter 20 % vor einem Jahrzehnt. Der aktuelle Golfkonflikt hat dies wesentlich beschleunigt: Iranisches Öl wird gegen chinesischen Yuan verkauft, Mautgebühren an der Meerenge werden in Yuan abgerechnet, und die Zahlungsinfrastruktur der PGSA operiert vollständig außerhalb des Dollarsystems.

Die Frage des sicheren Hafens

Vielleicht am bedeutsamsten ist ein CEPR-Paper vom Januar 2026 mit dem Titel „The US Dollar: Not a Traditional Safe Haven“ (Der US-Dollar: Kein traditioneller sicherer Hafen), das argumentierte, daß der Dollar nicht mehr in allen Risikoaversions-Ereignissen als zuverlässiger sicherer Hafen fungiert — eine grundlegende Annahme der Dollar-Dominanz, die, sollte sie dauerhaft beeinträchtigt sein, tiefgreifende Auswirkungen auf die Reservenachfrage hätte. Die Reserve Bank of Australia stellte jedoch fest, daß der Dollar nach den jüngsten Angriffen auf den Iran aufgewertet hat, was darauf hindeutet, daß die Safe-Haven-Funktion nicht vollständig erodiert ist.

Chinas alternative Infrastruktur

Chinas grenzüberschreitendes Interbanken-Zahlungssystem (CIPS) verzeichnete bis März 2026 750.540 Transaktionen im Wert von etwa 270 Milliarden Dollar in einem einzigen Monat und verbindet nun 194 direkte Teilnehmer und 1.597 indirekte Teilnehmer in 117 Ländern, wobei das jährliche Gesamtvolumen im Jahr 2025 180 Billionen Yuan (25 Billionen Dollar) erreichte — ein jährlicher Volumenzuwachs von 43 %. Dies ist die Infrastruktur eines parallelen Finanzsystems, das in Echtzeit aufgebaut wird.

Die Frage, die Analysten stellen sollten, lautet: Was passiert, wenn (nicht ob) die aktuelle Unterbrechung der Lieferketten eine globale Depression auslöst, anstatt einer globalen Stagflation? Die primäre Verwundbarkeit der USA ist nicht die Höhe ihrer Schulden (39 Billionen Dollar, ~125 % des BIP), sondern ihr Finanzierungsmodell. Die USA sind auf den ständigen guten Willen globaler Investoren angewiesen, um ihre Schulden zu refinanzieren. Eine schwere Rezession würde dieses Vertrauen direkt auf die Probe stellen.

Träfe eine Rezession ein, stünde die US-Regierung vor einer massiven Fiskalklippe:

Erforderliche Konjunkturprogramme: Um die Rezession zu bekämpfen, müßte die Regierung wahrscheinlich ein weiteres Billionen-Dollar-Konjunkturpaket verabschieden.

Um die Rezession zu bekämpfen, müßte die Regierung wahrscheinlich ein weiteres Billionen-Dollar-Konjunkturpaket verabschieden. Automatische Stabilisatoren steigen sprunghaft an: Die Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung, Lebensmittelhilfe und Gesundheitsversorgung würden in die Höhe schießen.

Die Ausgaben für Arbeitslosenunterstützung, Lebensmittelhilfe und Gesundheitsversorgung würden in die Höhe schießen. Steuereinnahmen brechen ein: Die Körperschaft- und Einkommensteuereinnahmen würden einbrechen.

Dieser plötzliche Anstieg des Kreditbedarfs käme zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Hier ist der „Doom Loop“, vor dem der frühere Finanzminister Henry Paulson und Federal-Reserve-Vorsitzender Jerome Powell gewarnt haben:

Der Auslöser: Eine Rezession läßt das Haushaltsdefizit weit über die aktuellen Projektionen hinaus anschwellen. Vertrauensverlust: Globale Investoren, durch die mangelnde Haushaltsdisziplin der USA verunsichert, fordern deutlich höhere Zinssätze (Renditen) für den Kauf neuer Staatsanleihen. Schuldenspirale: Höhere Zinssätze erhöhen die Kreditkosten der Regierung dramatisch, fügen dem Defizit hunderte Milliarden hinzu, was die Regierung zwingt, noch mehr Schulden zu begeben. Der „Minsky-Moment“: Dieser sich selbst verstärkende Kreislauf könnte einen plötzlichen Zusammenbruch der Anleihekurse auslösen, was zu dem führt, was Experten als Finanzkrise oder Währungskrise bezeichnen, und den Status des US-Dollars als sicherer Hafen der Welt möglicherweise untergraben könnte.

Chinas Verwundbarkeit ist das Gegenteil Amerikas. Da seine Schulden größtenteils im Inland gehalten und kontrolliert werden, ist es weniger anfällig für einen plötzlichen Vertrauensverlust ausländischer Investoren. Sein Risiko ist struktureller Natur: Die chinesische Wirtschaft benötigt nun enorme Mengen an Schulden, um sehr wenig Wachstum zu erzeugen.

Forschungsdaten zeigen, daß China im Jahr 2000 rund 13–16 Yuan neue Schulden benötigte, um 1 Yuan BIP-Wachstum zu erzeugen. Bis 2025 benötigte es 60–75 Yuan Schulden, um dasselbe 1 Yuan Wachstum zu erzielen. Diese zusammenbrechende „Schuldenproduktivität“ ist die zentrale Gefahr. Chinas Gürtel-und-Straße-Initiative bietet den Chinesen jedoch einige Optionen, die das Leiden in China infolge einer globalen Wirtschaftskrise mildern würden.

Die Gürtel-und-Straße-Initiative (BRI)

Die Gürtel-und-Straße-Initiative (BRI) ist nicht länger nur ein ausländisches Infrastrukturprogramm; sie hat sich zu einem zentralen Pfeiler von Chinas innenpolitischer Wirtschaftsstrategie entwickelt. Weit davon entfernt, sich zurückzuziehen, wie einige westliche Analysten voraussagten, erlebte die BRI im Jahr 2025 ein rekordbrechendes Comeback, wobei der Gesamtprojektwert die schwindelerregende Summe von 213,6 Milliarden Dollar erreichte. Sie dient nun in drei wesentlichen Bereichen als entscheidendes Sicherheitsventil und strategischer Motor für die chinesische Wirtschaft: Absorption industrieller Überkapazitäten, Sicherung wesentlicher Ressourcen und Erschließung neuer Exportmärkte.

Enormes Ausmaß und jüngste Erholung

Nach einer Phase langsameren Wachstums ist die BRI mit beispiellosem Ausmaß und strategischem Fokus wieder aufgetaucht. Die nachstehenden Daten veranschaulichen das jüngste explosive Wachstum der Initiative. Der Fokus der Initiative hat sich ebenfalls verschoben: weg von „klein, aber schön“-Projekten hin zu massiven, strategischen Investitionen. Dieses Wachstum ist direkt mit der Lösung von Herausforderungen innerhalb der chinesischen Wirtschaft verbunden.

Ein Sicherheitsventil für inländische Überkapazitäten

China steht vor einer erheblichen inländischen Herausforderung: Es produziert weit mehr, als seine Bevölkerung und die sich verlangsamende Wirtschaft konsumieren können, insbesondere in grünen und Hochtechnologiesektoren. Die BRI bietet ein entscheidendes Ventil für diese Überproduktion.

Anstieg von Hochtechnologie und grüner Energie: Im Jahr 2025 stiegen Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen (EVs), Lithiumbatterien und Solarmodulen um 27,1 %, und die Windturbinenexporte schossen um 48,7 % in die Höhe. Ein Großteil dieser Produktion findet in BRI-Partnerländern einen Abnehmer.

Im Jahr 2025 stiegen Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen (EVs), Lithiumbatterien und Solarmodulen um 27,1 %, und die Windturbinenexporte schossen um 48,7 % in die Höhe. Ein Großteil dieser Produktion findet in BRI-Partnerländern einen Abnehmer. Fabrikbau im Ausland: Um Handelsbarrieren wie hohe US-Zölle auf chinesische Waren zu umgehen, nutzt Peking die BRI zur Verlagerung von Fertigungskapazitäten. Allein im Jahr 2025 erreichten BRI-Projekte im Technologie- und Fertigungssektor einen Rekordwert von 28,7 Milliarden Dollar, mit Schwerpunkt auf EV-Batteriefabriken und Halbleiteranlagen in Zwischenländern wie denen in Südostasien.

Diversifizierung der Märkte weg vom Westen

Da westliche Märkte, insbesondere die Vereinigten Staaten, aufgrund von Handelsspannungen weniger zugänglich geworden sind, war die BRI maßgeblich daran beteiligt, neue Kunden für chinesische Waren zu finden.

BRI dominiert nun den Handel: Erstmals macht der Handel mit BRI-Partnerländern über die Hälfte (51,9 %) von Chinas gesamtem Außenhandel aus.

Erstmals macht der Handel mit BRI-Partnerländern über die Hälfte (51,9 %) von Chinas gesamtem Außenhandel aus. Die afrikanische Wende: Die dramatischste Verschiebung hat sich in Richtung Afrika vollzogen. Im Jahr 2025 stiegen Chinas Exporte nach Afrika um etwa 18 %, was es zum wichtigsten Ziel für das chinesische Exportwachstum macht. Entsprechend stieg der Wert der BRI-Projekte in Afrika um erstaunliche 283 % auf 61,2 Milliarden Dollar.

Diese Strategie verändert die globalen Handelsmuster. Wie eine Analyse feststellt, hat der „Süd-Süd-Handel“ — der Wirtschaftsaustausch zwischen Entwicklungsländern — im Laufe der letzten drei Jahrzehnte um das Zehnfache zugenommen und macht nun mehr als ein Drittel des globalen Handels aus.

Sicherung von Lieferketten und kritischen Ressourcen

Über den Güterverkauf hinaus geht es bei der BRI auch darum, das zu sichern, was China benötigt, um seine Industrien am Laufen zu halten. Sie wird als Instrument zur vertikalen Integration globaler Lieferketten eingesetzt.

Kritische Mineralien: Massive Investitionen werden in den Bergbau und die Ressourcenverarbeitung getätigt. Der Bergbau- und Metallsektor im Rahmen der BRI verzeichnete im Jahr 2025 Investitionen von etwa 32,6 Milliarden Dollar, darunter bedeutende Projekte in Kasachstan und anderen ressourcenreichen Nationen.

Massive Investitionen werden in den Bergbau und die Ressourcenverarbeitung getätigt. Der Bergbau- und Metallsektor im Rahmen der BRI verzeichnete im Jahr 2025 Investitionen von etwa 32,6 Milliarden Dollar, darunter bedeutende Projekte in Kasachstan und anderen ressourcenreichen Nationen. Energiewende: Während China zugesagt hat, im Ausland keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu bauen, verzeichnete die BRI im Jahr 2025 Rekordinvestitionen in grüne Energie von 18,3 Milliarden Dollar in Solar- und Windprojekte, neben fortgesetzten Investitionen in Öl und Gas zur Deckung des Energiebedarfs.

Der Wettbewerb zwischen der US-amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft bildet den Hintergrund für das dieswöchige Treffen in Peking. Sollte die Unterbrechung der Lieferketten aus dem Persischen Golf anhalten, ist die US-Wirtschaft und das US-Finanzsystem am verwundbarsten. Versteht Donald Trump das?