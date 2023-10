Falls Sie sich gefragt haben, die Europäische Kommission (EU) soll Werte und Transparenz repräsentieren. Und die Kommissarin, die mit dieser titanischen Aufgabe betraut ist, ist Věra Jourová.

Jourová hatte erfreuliche Nachrichten auf X zu teilen, einer Plattform, die sie gerne bedroht.

„Viele dachten, dies sei eine unmögliche Mission. Aber wir haben es geschafft: einen Vorschlag zum Schutz der Medienfreiheit in der Europäischen Union. Nach der heutigen Abstimmung hoffen wir auf eine endgültige Einigung zum Schutz von Journalisten und unseren Demokratien“, postete die in Brüssel eingesetzte tschechische Bürokratin am 3. Oktober.

Einen Tag später zeigte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erneut, dass er in Bezug auf die EU-Politik, die heutzutage von allzu vielen Uneinigkeiten geprägt ist, keine „Gefangenen“ nehmen wollte.

So antwortete Orban auf Jourovás begeisterten Beitrag:

„Ein weiterer Anti-Freiheits-Vorschlag aus Brüssel: totale Kontrolle über die Medien. Wir Mittel-Europäer haben solche Dinge in der Vergangenheit gesehen. Sie nannten es Kominform und Reichspressekammer. Nie wieder! #MediaFreedomAct.“

Aber worüber sind sich die verschiedenen „Formfaktor“ EU-Beamten/Vertreter jetzt so heftig und öffentlich uneinig?

Das Europäische (d.h. EU) Media Freedom Act wird von dem Block als „eine unabhängige Mediensäule der Demokratie und ein wichtiger Teil der Wirtschaft beschrieben, die dazu beiträgt, die öffentliche Meinung zu formen und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Eine Demokratie, die anscheinend darauf aus ist, die öffentliche Meinung auf ihre eigene Weise zu formen. Das ist schon mal eine rote (Orwellsche) Flagge.

Und die EU fährt fort, diese in ihrer eigenen Beschreibung des Gesetzentwurfs wild zu schwenken.

„Der vorgeschlagene Akt soll Journalisten davor schützen, ihre Quellen offenlegen zu müssen und gegen sie Spionage-Software einzusetzen. Es werden auch Anforderungen an die Publikumsmesssysteme und transparente Zuteilung von staatlicher Werbung gestellt. Medieninhalte würden besser vor Online-Entfernungen geschützt, und ein neues Europäisches Gremium für Mediendienste würde eingerichtet.“

Aber um es klarzumachen, macht der EU Media Freedom Act es legal, Spyware auf den Geräten von Journalisten zu installieren – wenn die EU die Umstände für richtig hält.

Daher zögerte Orban nicht, dies mit „Kominform“ oder tatsächlich „Reichspressekammer“ zu vergleichen.