EU-Sanktionen gegen Russland kommen einem „Selbstmord durch Polizisten“ gleich

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Die EU hat ihre erste Tranche von Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen dessen Einmarsch in der Ukraine vorgestellt. Die EU-Führung scheint über dieses Ergebnis noch verärgerter zu sein als die US-Führung. Hier ist der Artikel von Sputnik News, der sich mit diesem Wirrwarr befasst.

Wir wissen, dass die EU sehr stark von russischer Energie abhängig ist, und die bestehenden Sanktionen haben den Handel zwischen der EU und Russland seit Jahren behindert. Europa ist hier unglaublich anfällig für jede Form von Angebots-/Nachfrageschocks, da sein Finanzsystem am Rande des Abgrunds schwankt.

Es gibt keine Solidarität zwischen den USA und der EU in diesen Fragen, wie ich in einem Beitrag nach dem anderen hier dargelegt habe. Die Frage ist also: Wenn Europa die russischen Energieexporte und die Fähigkeit der EU-Banken, Geschäfte mit russischem Gas und anderen Exportgütern zu tätigen, ins Visier nimmt, warum sollten sie dann diesen Kampf aufnehmen?

Die Antwort muss lauten, dass dies genau das ist, was sie von vornherein wollten.

In den USA nennen wir das „Selbstmord durch Polizisten“, und genau so habe ich es formuliert, als ich heute Morgen von Sputnik nach meinen Gedanken zu diesem Thema gefragt wurde. Ich wurde am Montag vor Putins Intervention in der Ukraine gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten. Die Ereignisse haben sie natürlich überholt, aber ich veröffentliche sie hier trotzdem, weil sie immer noch von einigem Wert sind. (Aktuelle Kommentare der Redaktion in Klammern)

Jüngsten Untersuchungen zufolge werden die US-Exportkapazitäten für Flüssigerdgas bis Ende 2022 die größten der Welt sein. Könnte es sein, dass ein Teil des ganzen Spiels um die Ukraine darin besteht, dass der US-amerikanische Erdölsektor von der derzeitigen Pattsituation in der Ukraine profitiert?

Ja, natürlich. Das ist nur eine Nebenhandlung in dieser sehr komplizierten Geschichte. Es gibt viele Faktoren, die zu dieser Pattsituation in der Ukraine beigetragen haben, die Russland jetzt in Richtung eines Endspiels beschleunigt {juhu, das war 12 Stunden später eine Untertreibung}. LNG-Exporte aus den USA sind sicherlich einer davon, aber ich denke, die größeren Fragen betreffen die Zukunft der NATO, die Sicherheitsarchitektur Europas und wer sie kontrolliert.

Meiner Meinung nach handelt es sich hier ebenso sehr um einen Streit zwischen den USA/dem Vereinigten Königreich und der EU über Sicherheitsfragen wie um die seit langem bestehende Abneigung der USA gegen russische Energieexporte. Diese Themen sind natürlich alle miteinander verwoben.

Ist der derzeitige politische Streit um die Ukraine nur ein Vorwand für die USA, um über den Energiesektor Geld zu verdienen und die Lieferungen zu erhöhen?

Nein, das ist er nicht. Die Sache ist viel tiefgründiger und nuancierter als das. Es geht um künftige Waffenverträge für US-amerikanische und britische Rüstungsunternehmen sowie um Frankreichs Bestreben, ein wichtiger Akteur bei europäischen Waffenverkäufen zu werden.

Meiner Meinung nach wird Russland als Feindbild benutzt, um die innereuropäische und „angloamerikanische“ politische Agenda voranzutreiben, die mehr mit der Verlagerung des außenpolitischen Schwerpunkts zu tun hat als nur mit dem Aspekt „dem Geld folgen“. Dem Energie- und Waffengeld zu folgen“ ist eine wichtige Überlegung, aber ich denke, dass sie jetzt einer ganz anderen Sicherheitslandschaft in Europa bis 2030 nachgelagert sind.

Die Europäische Union sucht nach Wegen, ihre Unabhängigkeit von Washington D.C. zu behaupten. Downing St. treibt alle aus eigennützigen und historischen Gründen in einen Konflikt, klammert sich an überholte politische Theorien über die Kontrolle der „Weltinsel“ und treibt einen Keil zwischen Russland und China, was genau das Gegenteil bewirkt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die USA nun versuchen werden, die Kontrolle über die Transitrouten durch die Ukraine zu übernehmen? Wird das Narrativ von der „russischen Invasion“ als Vorwand dafür benutzt werden?

Die Transitrouten durch die Ukraine sind in den Augen der russischen Führung vollständig abgeschriebene Vermögenswerte, die sie leider immer noch subventioniert. Putin nannte in seiner Rede zur Anerkennung des Donbass die Kosten für die Subventionierung eines feindlichen Regimes in Kiew: 250 Milliarden Dollar über 30 Jahre.

Wenn die USA die Kontrolle über diese Transitrouten haben wollen, ist das in Ordnung. Russland wird gerne das Gas über diese Routen abstellen, da es Gazprom derzeit Geld kostet, Gas über diese Routen zu transportieren. Putin hat Gazprom angewiesen, diese Pipelines als Feigenblatt für Europa, das ihm ständig in die Hand gebissen hat, gefüllt zu halten.

Ich gehe davon aus, dass es ihm egal sein wird, den Transitvertrag mit der Ukraine zu verlängern, wenn er im Dezember 2024 ausläuft.

Wenn also DC dies will, wird Putin einlenken und den Transit unter Berufung auf Konflikte mit der Ukraine ganz einstellen.

Inwieweit können die USA durch die Lieferung von Ressourcen tatsächlich Energiesicherheit für Europa bieten?

Die gesamte LNG-Produktion der USA beläuft sich laut EIA für 2022 auf 11,5 Mrd. Kubikmeter pro Tag, das sind 115 Mrd. Kubikmeter pro Jahr, was ungefähr der Kapazität von Nordstream 1 und 2 zusammen entspricht.

Gibt es im US-System 55 Mrd. Kubikmeter freie Kapazität (in der Größe von NS2), um einen neuen Markt in Europa zu versorgen? Nein, nicht bei einer jährlich um mehr als 6 % steigenden Nachfrage, die sich noch beschleunigt, wenn die Welt aus den COVID-19-Abschaltungen herauskommt.

Die Nachfrage nach europäischem LNG ist so groß, dass sowohl die US-amerikanischen als auch die russischen Anbieter dort massive Marktchancen haben. Letztendlich geht es also nicht ums Geld. Da die meisten europäischen Länder ihre COVID-19-Beschränkungen in dem verzweifelten Versuch aufheben, politische Unruhen zu verhindern, wird die Nachfrage nur noch weiter steigen.

Außerdem ist amerikanisches LNG viel teurer als russisches Pipelinegas. Das ist einfach eine Tatsache. Und da die Biden-Regierung mit Davos zusammenarbeitet, um die Banken dazu zu bringen, Investitionen in neue Öl- und Gasprojekte zu verzögern, ist die langfristige Versorgung Europas mit Energie aus den USA ohnehin begrenzt.

Die US-Exporte werden dorthin gehen, wo am meisten geboten wird, und angesichts der schlechten Zukunftsaussichten Europas, seines massiven Schuldenüberhangs und seiner mangelnden Wirtschaftsdynamik wird es nicht in der Lage sein, andere globale Abnehmer für Gas zu überbieten. Das ist der Grund für die irrsinnigen Preise in Europa in diesem Winter: Der Wettbewerb um die begrenzten Gasvorräte treibt die Preise in die Höhe, obwohl die weltweiten Kapazitäten steigen.

Kann Europa ohne russische Energielieferungen überleben, wenn diese jetzt aufgrund des Pattes und der Sanktionen unterbrochen werden sollten?

Nein. Es ist einfach nicht möglich, zumal Deutschland in diesem Jahr gut funktionierende Atomreaktoren abschalten wird. Der große Gewinner wird kurzfristig Frankreich sein, das dank seiner massiven Atomkraftkapazitäten überschüssige Stromkapazitäten zu unverschämten Preisen an Deutschland verkaufen kann.

Was jetzt passiert, ist, dass Deutschland mit dem politischen Strom schwimmt und die Zertifizierung von Nordstream2 verlangsamt, in der Hoffnung, dass etwas getan werden kann, um den schlimmsten Fall in der Ukraine abzuwenden.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie gewalttätig die Dinge im Donbass werden {sehr, anscheinend}, aber es ist möglich, dass Russlands Anerkennung des Donbass andere Regionen dazu inspiriert, ihre Unabhängigkeit zu erklären und die UAF zurück nach Kiew zu drängen. (Alles, was es braucht, ist Russlands Invasion des Landes mit voller Wucht) Politisch werden die Deutschen schließlich eine Entscheidung treffen müssen. Russland und die Unabhängigkeit oder die weitere Unterordnung unter D.C.

{Bislang hat Deutschland schlecht gewählt. Dies zeigt, wie überrascht selbst Europa von der Größe und dem Ausmaß von Putins Einmarsch in die Ukraine war. Die heutigen Reaktionen der EU und der NATO schreien förmlich danach, dass Putin ihnen versprochen hat, dies nicht zu tun und es trotzdem getan hat. Wie ich Putin kenne, hat die EU wahrscheinlich eine andere Hinterzimmervereinbarung gebrochen.}

Ist das Schicksal von Nord Stream 2 angesichts der jüngsten Entwicklungen erneut in Gefahr?

Wahrscheinlich nicht. {Das hat sich nicht gut bewährt. Es ist möglich, dass NS2 jetzt von Russland als Vergeltung für die Dummheit der NATO und der EU aufgegeben wird.} Die Ernennung des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Gerhard Schröder zum Vorstandsvorsitzenden von Gazprom lässt mich vermuten, dass dies seine Belohnung dafür ist, dass er das Projekt bis zu diesem Punkt und seiner endgültigen Fertigstellung begleitet hat.

Abgesehen davon ist Russlands Handelsüberschuss so hoch, dass es die Karten im Handel in der Hand hält. Ganz gleich, welche Sanktionen verhängt werden, wenn die Welt das, was Russland verkauft, und das geht weit über Öl und Gas hinaus, will, wird sie letztendlich mit Russland zu seinen Bedingungen verhandeln müssen, nicht zu den ihren.

So kann beispielsweise die jüngste Ankündigung Chinas und Russlands, die Gasverkäufe um weitere 10 Mrd. Kubikmeter pro Jahr zu steigern und den Handel in Euro abzuwickeln, leicht geändert werden, wenn die EU mit ihren Sanktionen gegen die Ukraine über das Ziel hinausschießt.

Ich bin mir sicher, wenn die EU versucht, die Bedingungen der bestehenden Verträge zu ändern, die dank einseitig verhängter Sanktionen derzeit in Euro abgewickelt werden, wird Russland einfach sagen, das ist in Ordnung, bezahlt uns in Rubel. Und dann werden wir sehen, was danach passiert.

Die Lehre daraus ist, dass Bilanzen wichtig sind. Russlands Bilanz ist sauber, mit geringer Verschuldung, hohen Reserven, einem Handels- und Leistungsbilanzüberschuss und viel politischem Spielraum für seine Zentralbank, um auf Sanktionen zu reagieren. Sanktionen gegen Russland, die auf den Rubel abzielen, sind unter diesen Bedingungen zahnlos, ja sogar noch zahnloser als 2014.

Ist LNG eine brauchbare Alternative zum billigeren russischen Gas, das in die europäischen Länder gelangt?

Als Notlösung ist alles denkbar. Der LNG-Tankermarkt ist derzeit ein Chaos, aber das sollte sich bald wieder normalisieren. Wenn man sich die derzeitigen Bedingungen auf einem Markt wie dem für LNG-Tanker ansieht, nämlich negative Charter-Tagessätze, dann ist das nicht tragbar, genauso wenig wie ein negativer Ölpreis im Mai 2020.

Es ist also nur für eine gewisse Zeit eine brauchbare Alternative. Langfristig sind hohe Energiepreise für Europa einfach ein Hemmschuh für potenzielles Wachstum bzw. im Falle Europas für die Erholung. Ohne ein massives Ausgabenprogramm der EU, auf das sie sich niemals in einem vernünftigen Zeitrahmen einigen wird, ist die Energiezukunft Europas ohne Nordstream 2 und die jetzt gestrichene Ostmed-Pipeline aus Israel düster.

Die Voraussetzungen für einen vollständigen Zusammenbruch der europäischen Kapitalmärkte sind gegeben, wenn die US-Notenbank im März die Zinsen anhebt, was den Euro und die Fähigkeit Europas, seinen Importbedarf zu decken, weiter unter Druck setzt.

Aus meinen Antworten an Sputnik und sogar aus ihren Fragen geht klar hervor, dass keine der beiden Seiten dieses Austauschs einen militärischen Schritt Putins erwartete, als diese Fragen formuliert und beantwortet wurden.

Aber ein Großteil des Rahmens dieser Fragen ist immer noch gültig. Die EU steckt in ernsten Schwierigkeiten.

Nun, da die Dinge in der Ukraine weitaus weiter fortgeschritten sind, als alle dachten, einschließlich vieler Mitglieder der politischen Führung in der EU, stellt sich nun die Frage, ob der Sanktionskrieg von hier aus eskalieren wird.

Und das ist der Punkt, an dem meine Analogie vom ‚Selbstmord durch Polizisten‘ relevant ist:

[Sputnik fragt nach der Energiesicherheit Europas]

Es hängt alles davon ab, ob die EU beschließt, ihre Wirtschaft zu zerstören, indem sie das tut, was wir Amerikaner ‚Selbstmord durch Polizisten‘ nennen. Das ist der Fall, wenn jemand sterben will und einen Streit mit einem Polizisten anfängt, damit der Polizist ihn erschießt.

Europa steht vor einem völligen Zusammenbruch seiner Wirtschaft, wenn es den russischen Energiesektor mit Sanktionen belegt und den Geschäftsverkehr mit russischen Banken unterbindet. Die Frage, die niemand stellt, ist: „Haben sie diesen Streit absichtlich provoziert, um genau das zu tun?“ Aus meiner Sicht sieht es so aus, als hätte ihr Beharren auf keinerlei diplomatischen Zugeständnissen an Russland direkt zu diesem Ergebnis geführt. Die Antwort auf meine Frage lautet also: „Ja, es war Absicht“.

Aber selbst wenn ich mich irre und es andere, nicht genannte Gründe dafür gibt, warum Russland gestern Abend die ukrainischen Militäreinrichtungen von der Landkarte verschwinden ließ, werden die Folgen davon weit höhere Energiepreise sein, als die schwachen Koalitionsregierungen aufrechterhalten können. Ich erwarte, dass die Landkarte Europas Ende 2024 ganz anders aussehen wird als heute, und zwar weit über die Ukraine hinaus.