EU-Sonderausschuss zu den Giftspritzen: Überhöhte Sterblichkeitsrate in EU-Ländern mit hoher Impfrate um 16 % höher als im Durchschnitt (VIDEO)

Janine Small, Präsidentin von Pfizer International Developed Markets, vertrat das Unternehmen bei der Sitzung am 10. Oktober 2022 vor dem COVID-Sonderausschuss des Europäischen Parlaments, nachdem CEO Albert Bourla nicht erschienen war und keine Fragen beantwortet hatte.

Während der COVID-19 EU-Anhörung machte Janine Small auf die Frage des niederländischen Abgeordneten Rob Roos, ob der COVID-Impfstoff von Pfizer vor seiner Markteinführung auf die Verhinderung der Übertragung des Virus getestet wurde, ein „skandalöses“ Eingeständnis.

„Wurde der COVID-Impfstoff von Pfizer vor seiner Markteinführung darauf getestet, die Übertragung des Virus zu stoppen?“ fragte Roos. „Wenn nicht, sagen Sie es bitte deutlich. Wenn ja, sind Sie bereit, die Daten mit diesem Ausschuss zu teilen?“

„Was die Frage betrifft, ob wir wussten, dass die Impfung die Übertragung stoppt, bevor sie auf den Markt kommt? Nein. Wir müssen uns wirklich mit der Geschwindigkeit der Wissenschaft bewegen, um wirklich zu verstehen, was auf dem Markt passiert“, antwortete Small.

Watch as Pfizer executive Janine Small admits to EU parliament that Pfizer did not test the vaccine for preventing transmission of Covid prior to it being made available to the public.



Small says, “We had to really move at the speed of science..we had to do everything at risk.” pic.twitter.com/FvTn01zv3J — True North (@TrueNorthCentre) October 11, 2022

In der gleichen Anhörung bezeichnete die deutsche Politikerin Christine Anderson, die für die Alternative für Deutschland im Europäischen Parlament sitzt, den COVID-Ausschuss der EU als unfähig, den Interessen der Bürger zu dienen. Dies eröffnet nun den Weg für einen formellen Untersuchungsausschuss des Parlaments.

„Die Tatsache, dass Herr Bourla, CEO von Pfizer, die Dreistigkeit besaß, sich zu weigern, vor dem Ausschuss zu erscheinen, um Fragen zu beantworten, stellt eine grobe Missachtung der Menschen dar, deren Steuergelder er nebenbei bemerkt genommen hat. Wenn wir einen wichtigen Akteur nicht zwingen können, vor dem Ausschuss zu erscheinen, dann ist dieser Ausschuss nutzlos. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns für unzuständig erklären“, sagte Anderson.

„Und ich schlage außerdem vor, dass dieser Ausschuss die Notwendigkeit eines Untersuchungsausschusses feststellt und die Konferenz der Präsidenten förmlich auffordert, die notwendigen Schritte einzuleiten, um dem EU-Parlament die Einsetzung eines solchen Ausschusses vorzuschlagen.“

Point of Order: “This committee lacks the authority to get to the bottom of crucial questions. I propose this committee declares itself incompetent in getting clarification of the contents of the contracts between the EU Commission & Parmaceutical companies.” – @AndersonAfDMdEP pic.twitter.com/iQocy9kg9j — Sikh For Truth (@SikhForTruth) October 12, 2022

Einen Tag nachdem sich der CEO von Pfizer, Albert Bourla, geweigert hatte, vor dem Covid-Ausschuss zu erscheinen und Fragen zu beantworten, beriefen sechs Europaabgeordnete eine Pressekonferenz im Europäischen Parlament ein, um die Situation aufzudecken.

Auf der Konferenz sagte Christian Terhes, ein Mitglied des Europäischen Parlaments, das Rumänien vertritt: „Die Übersterblichkeitsrate in der EU ist um mehr als 16% im Durchschnitt gestiegen. Wenn man sich die Karte anschaut, haben die Länder mit den höchsten Impfraten derzeit die höchste Übersterblichkeitsrate.“

“The excess mortality rate across the EU has increased by 16% more than the average. If you look at the map, the countries with the highest vaccination rates currently have the highest excess mortality rate.” –@CristianTerhes – EU Press conference – 11 Oct 2022. pic.twitter.com/4VTAdGVGnI — Sikh For Truth (@SikhForTruth) October 11, 2022

„Die chinesische Regierung hat die DNA-Daten des Virus veröffentlicht, und drei Tage später hat Pfizer bereits mit den Tests für diesen Impfstoff begonnen – wie ist das möglich?“, fügte er hinzu.

“On January the 11th 2020 the Chinese Government released the DNA data to the public of the virus and 3 days later Pfizer already started the tests for this vaccine, how is that possible?” – @CristianTerhes – EU Press conference – 11 Oct 2022. pic.twitter.com/ATjAsD2wOa — Sikh For Truth (@SikhForTruth) October 11, 2022

