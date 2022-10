Robert Malone: Die Vereinten Nationen behaupten jetzt, dass ihnen „die Wissenschaft gehört“

Robert Malone

Die Vereinten Nationen behaupten, ihnen gehöre „die Wissenschaft“. Aus diesem Grund haben sie sich mit den Big-Tech-Plattformen zusammengetan, um Suchergebnisse zu manipulieren, und sie stecken Unmengen von Geld in globalistische Medien, um sicherzustellen, dass ihre Version der „Wissenschaft“ diejenige ist, die wir zu lesen bekommen.

Die Aussage stammt von der globalen Kommunikationsbeauftragten der Vereinten Nationen, Melissa Fleming, die am 28. September 2022 auf einem Desinformationspanel des Weltwirtschaftsforums sprach.

Wir sind zum Beispiel eine Partnerschaft mit Google eingegangen. Wenn Sie Klimawandel googeln, erhalten Sie ganz oben in Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen. Wir haben diese Partnerschaft ins Leben gerufen, als wir schockiert feststellten, dass wir bei der Suche nach „Klimawandel“ unglaublich verzerrte Informationen ganz oben angezeigt bekamen.

Wir werden jetzt viel proaktiver. Wir sind im Besitz der wissenschaftlichen Erkenntnisse und denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun das auch. Aber auch hier handelt es sich um eine riesige Herausforderung, bei der meiner Meinung nach alle Teile der Gesellschaft sehr aktiv sein müssen.

Wenn Sie sich die vollständige Podiumsdiskussion anhören, die oben verlinkt ist, dann sagt die UN-Sprecherin Frau Fleming nicht nur, dass die UN die Rede zum Klimawandel zensiert. Sie deutet auch an, dass die UNO mit dem WEF viele wissenschaftliche Diskussionen zensiert, wie z.B. das Thema COVID-19, und dass die UNO dabei ist, die Instrumente zur Zensur ALLER Fehlinformationen zu schaffen, die die UNO als nicht hilfreich für eine „stabile, friedliche, harmonische und VEREINTE Welt“ betrachtet.

Der Geschäftsführer des WEF, Adrian Monck, moderierte das Panel „Tackling Disinformation“. Er stellte fest, dass es eine „Professionalisierung der Desinformation“ gegeben hat, einschließlich „COVID-19 staatlich geförderter Akteure, die sich damit beschäftigen.“ Was bedeutet das überhaupt? Dass diejenigen von uns, die der Politik von COVID-19 kritisch gegenüberstehen, irgendwie „staatlich unterstützte“ Akteure sind? Offen gesagt, seine Aussagen während der Diskussion waren bizarr und paranoid.

Folgendes ist klar. Die Maßnahmen der UNO, die zusammen mit ihrem strategischen Partner, dem WEF, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken versucht, haben eine gefährliche Situation für unser Land und die Welt geschaffen. Die Vereinten Nationen führen psychologische Operationen durch, um Informationen über uns alle zu kontrollieren. Das übersteigt alles, was wir uns vor zehn Jahren hätten vorstellen können. Früher haben wir alle Witze über „1984“ gemacht; heute scheint es nur noch ein Klischee zu sein. Denn diese Zukunft ist da. Dies ist eine Situation, die nur der Kongress korrigieren kann.

„Wir haben uns mit Google zusammengetan. Wenn Sie zum Beispiel ‚Klimawandel‘ googeln, werden Sie ganz oben in Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen finden“ – Melissa Fleming

„Eine weitere wirklich wichtige Strategie, die wir verfolgten, war der Einsatz von Influencern […], denen wir viel mehr Vertrauen entgegenbrachten als den Vereinten Nationen.“ – Melissa Fleming

„Wir haben Wissenschaftler aus der ganzen Welt und einige Ärzte auf TikTok geschult, und TikTok hat mit uns zusammengearbeitet.“ – Melissa Fleming

Herr Monck. der nun Kritiker des WEF und Komponenten seiner Great-Reset-Agenda als weiße Suprematisten und Antisemiten bezeichnet.

„Besitze nichts, sei glücklich. Sie haben den Satz vielleicht schon gehört. Es begann als Screenshot, der von einem anonymen antisemitischen Konto auf dem Bilderforum 4chan aus dem Internet geholt wurde. ‚Besitze nichts, sei glücklich – Die jüdische Weltordnung 2030‘, hieß es in dem Beitrag, der unter Extremisten viral ging.“ – Adrian Monck, WEF, 2022

Diese Aussage ist natürlich völlig falsch. Man könnte sogar sagen, dass es sich um Desinformation handelt. Mit anderen Worten: Es handelt sich um Pysops des WEF. Der Satz war nicht „ursprünglich ein Screenshot… der von einem anonymen antisemitischen Account auf dem Image Board 4chan aus dem Internet geholt wurde“, wie der WEF-Direktor behauptet.

Der Satz stammte direkt aus einem Video auf der WEF-Website und in den sozialen Medien im Jahr 2016. Das WEF hat ihn immer noch auf seiner eigenen Website und er ist immer noch Teil seiner Agenda!

„Du wirst nichts besitzen. And you’ll be happy.“ – 8 Prognosen für die Welt im Jahr 2030, WEF, 2016 (von der WEF-Website)

Die UNO und ihr strategischer Partner, das WEF, wollen mehr als nur „die Wissenschaft“ besitzen, sie wollen alles besitzen und kontrollieren, was im Internet veröffentlicht wird. Sie wollen „Die Politik“, „Die Weltagenda“ und „Die Erzählung“ besitzen.

Die Vereinigten Staaten als Land und die freien Menschen, die Bürger der Vereinigten Staaten sind, können nicht zulassen, dass die Vereinten Nationen und ihre strategischen Partner vom Weltwirtschaftsforum kontrollieren, was wir schreiben und veröffentlichen, was wir zu lesen bekommen und sogar was wir denken. Wir müssen Führungspersönlichkeiten wählen, die bereit sind, der UNO die Stirn zu bieten. Der Kongress muss sich engagieren – die UNO ist außer Kontrolle geraten, und der Präsident der Vereinigten Staaten verhält sich wie ein gefangener Verbündeter der Globalisten.

Die globale Kommunikationsbeauftragte der Vereinten Nationen, Melissa Fleming, erklärt in diesem Interview ausdrücklich, dass die Vereinten Nationen und ihre Partner beim Weltwirtschaftsforum absichtlich Wissenschaftler, Ärzte und Social Media Influencer ausbilden und eine kontrollierte Opposition schaffen, um ihre globalen Propagandakampagnen zu unterstützen, die über Partnerschaften mit Unternehmensmedien und Big Tech verwaltet werden.