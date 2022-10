Beobachte, was sie tun und nicht, was sie sagen

Taten sprechen lauter als Worte. Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Meistens ist das, was Menschen tun, so viel wichtiger als das, was sie sagen. Das gilt besonders für Regierungsbeamte, denn viele Regierungsbeamte lügen so leicht, wie sie atmen. Immer wieder wird uns gesagt, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt und dass unsere Politiker alles unter Kontrolle haben. Aber dann gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass ein weiterer Krieg bevorsteht. Es scheint sogar so, dass Vorbereitungen für Szenarien getroffen werden, die früher undenkbar gewesen wären.

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel dafür geben, wovon ich spreche. Am Donnerstag haben wir erfahren, dass die US-Regierung fast 300 Millionen Dollar für den Kauf von Medikamenten gegen Strahlenkrankheit ausgibt…

Nur wenige Wochen nach der Drohung Wladimir Putins, Atomwaffen gegen den Westen einzusetzen, haben sich die USA mit Medikamenten gegen Strahlenkrankheit eingedeckt.

Offizielle Stellen erklärten, das Geschäft im Wert von 290 Millionen Dollar sei „Teil der laufenden Arbeiten“ und habe sich durch die eskalierende Rhetorik des Kremlchefs „nicht beschleunigt“.

Das Medikament, das gekauft wird, heißt Nplate und wird „zur Verringerung von Blutungen, die durch das akute Strahlensyndrom verursacht werden“, eingesetzt.

Dieses Medikament ist keineswegs billig. Es wird berichtet, dass eine einzige Dosis „zwischen 1.000 und 2.500 Dollar“ kosten kann…

Der Zeitpunkt der Beschaffung wirft jedoch wahrscheinlich Fragen auf, da dies das erste Mal ist, dass die US-Regierung Nplate gekauft hat.

Es ist unklar, wie viele Dosen die Bestellung umfasst, aber das Medikament kostet normalerweise zwischen 1.000 und 2.500 Dollar pro Dosis.

Ein Atomkrieg wäre der einzige Grund, warum wir jemals eine so große Anzahl von Dosen benötigen würden.

Warum also wird eine so große Menge gekauft, wenn Beamte der Biden-Regierung uns versichern, dass die Wahrscheinlichkeit eines Atomkonflikts mit Russland gleich null ist?

Irgendetwas passt da nicht zusammen.

In der Zwischenzeit lassen beide Seiten den Konflikt in der Ukraine weiter eskalieren.

Die Mainstream-Medien erzählen uns immer wieder, dass die „ukrainische Armee“ die Russen gerade verprügelt, aber das ist nicht ganz richtig.

Die ukrainische Armee, die zu Beginn des Krieges existierte, wurde weitgehend dezimiert, als die Russen über Monate hinweg immer mehr Gebiete eroberten.

Aber jetzt drängt eine neue „ukrainische Armee“ die Russen zurück, und es stellt sich heraus, dass diese neue „ukrainische Armee“ einen sehr hohen Anteil an ausländischen Söldnern hat…

Söldner aus Osteuropa machen 60-70% der ukrainischen Armee in der Nähe von Lugansk aus, sagte ein Berater des Innenministers der LPR, Vitaly Kiselyov, am Mittwoch.

„In der Praxis sind 60 %, in einigen Fällen sogar 70 % der ukrainischen Militärangehörigen Söldner aus Osteuropa“, sagte er im russischen Fernsehsender Channel 1.

Es wurde viel darüber berichtet, dass an der Offensive gegen die Russen englischsprachige Söldner beteiligt sind, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Söldner nicht aus reichen westlichen Ländern stammen.

Sie werden zwar von unserem Geld bezahlt, aber die meisten Truppen kommen aus den armen Ländern Osteuropas.

Einige verdienen sogar bis zu 3.000 Dollar pro Tag…

Kisseljow fügte hinzu, dass albanische Söldner 2.000 bis 3.000 Dollar pro Tag und Söldner aus europäischen Ländern 35.000 bis 40.000 Dollar pro Monat erhielten.

Wenn man es schafft, am Leben zu bleiben, kann man auf diese Weise in kurzer Zeit eine Menge Geld verdienen.

Und zu einem großen Teil zahlen die amerikanischen Steuerzahler die Rechnung.

Eine weitere Behauptung, die nicht ganz der Wahrheit entspricht, ist die, dass wir wahrscheinlich keinen Krieg mit China führen werden.

Das wird uns immer wieder gesagt, aber in der Zwischenzeit wird berichtet, dass US-Beamte „ihre Bemühungen verstärken, ein riesiges Waffenarsenal in Taiwan aufzubauen“…

Amerikanische Beamte verstärken ihre Bemühungen, ein riesiges Waffenarsenal in Taiwan anzulegen, nachdem sie die jüngsten Marine- und Luftwaffenübungen des chinesischen Militärs rund um die Insel studiert haben, so aktuelle und ehemalige Beamte.

Die Übungen zeigten, dass China die Insel wahrscheinlich als Vorspiel zu einer versuchten Invasion blockieren würde, und dass Taiwan auf sich allein gestellt ausharren müsste, bis die Vereinigten Staaten oder andere Nationen eingreifen würden, falls sie sich dazu entschließen sollten, so die derzeitigen und ehemaligen Beamten.

Indem wir Taiwan so stark aufrüsten, machen wir eine Invasion wahrscheinlicher. Die Chinesen werden immer wütender, aber wir provozieren sie nur weiter.

Bevor ich diesen Artikel beende, möchte ich noch auf die zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea eingehen.

Die Nordkoreaner mögen den neuen südkoreanischen Staatschef wirklich nicht, und am Donnerstag gab es einen Vorfall, der international Schlagzeilen machte…

Eine ungewöhnlich große Anzahl südkoreanischer Kampfjets wurde heute als Reaktion auf gemeldete Luft-Boden-Beschussübungen nordkoreanischer Kampfflugzeuge auf der anderen Seite der Grenze in die Luft geschickt. Die Vorfälle verschärfen die Spannungen um Korea, wo eine gegenseitige Kampagne von Boden-Boden-Raketenstarts im Rahmen von potenziell provokativen Übungen auf beiden Seiten der entmilitarisierten Zone Koreas sowie in den Gewässern vor der Halbinsel fortgesetzt wird.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, dass eine Formation von mindestens zwölf nordkoreanischen Kampfflugzeugen heute „vermutlich eine Abschussübung“ durchführte, wobei die Luftaktivitäten „nördlich der innerkoreanischen Luftgrenze“ stattfanden. Der Übungsort führte die nordkoreanischen Flugzeuge vom Kreis Koksan in den Kreis Hwangju in der Provinz Nord-Hwanghae, was etwa eine Stunde dauerte, so der Korea Herald. Die Provinz Nord-Hwanghae befindet sich am westlichen Ende der Grenze zwischen den beiden Koreas.

Natürlich war dies nicht das erste Mal, dass die Nordkoreaner in dieser Woche etwas Provokantes unternommen haben.

Am Mittwochabend feuerten sie eine ballistische Rakete auf das Japanische Meer ab…

Nordkorea hat eine ballistische Rakete abgefeuert, die wahrscheinlich über Japan geflogen ist, teilten die Militärs von Südkorea und Japan am Mittwochabend mit.

Die nicht identifizierte ballistische Rakete wurde in das Japanische Meer abgefeuert, bestätigte Südkoreas Generalstabschef gegenüber NBC News.

Die Beziehungen zu Nordkorea schienen sich während der Ära Trump zu verbessern, doch nun hat sich das Blatt gewendet.

Die Nordkoreaner haben im Jahr 2022 Dutzende von Raketenstarts durchgeführt, und es gibt Gerüchte, dass sie bald zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder Atomtests durchführen könnten…

Was die nordkoreanischen Raketenstarts betrifft, so handelt es sich dabei nur um die jüngsten einer wachsenden Zahl von Raketenstarts, die in diesem Jahr bisher rund 40 betragen haben, darunter eine „supergroße“ ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) im März. Gleichzeitig befürchten Beamte sowohl in Washington als auch in Seoul, dass Nordkorea kurz davor stehen könnte, einen Atomtest durchzuführen – seinen ersten seit 2017.

Ich glaube nicht, dass eine nordkoreanische Invasion in Südkorea unmittelbar bevorsteht.

Aber wenn China in Taiwan einmarschiert, denke ich, dass die Nordkoreaner sehr versucht sein werden, einen Schritt zu tun.

Während die USA mit Russland und China beschäftigt sind, wäre es für die Nordkoreaner eine goldene Gelegenheit, über die Grenze zu strömen.

Das südkoreanische Militär wäre völlig überfordert, und nur ein massives Eingreifen der USA könnte die Lage retten.

Hoffentlich wird ein solches Szenario nicht so bald eintreten.

Aber zweifellos wird es zu weiteren Kriegen kommen.

Ein Krieg zwischen Israel und dem Iran ist viel näher, als die meisten Menschen es sich vorzustellen wagen, die Russen werden noch viel mehr Truppen in die Ukraine verlegen, um ihre bestehenden Streitkräfte zu verstärken, und ich bin überzeugt, dass die Chinesen irgendwann gegen Taiwan vorgehen werden.

Es ist kein Frieden in Sicht.

Der dritte Weltkrieg hat begonnen, aber er befindet sich erst im Anfangsstadium.

Leider sind die Politiker auf der ganzen Welt entschlossen zu zeigen, wie hart sie sind, und das ist eine wirklich schlechte Nachricht für uns alle.