Geert Vanden Bossche: Dies ist ein letzter verzweifelter Aufruf zum Handeln, es ist 5 vor 12

Der renommierte Geert Vanden Bossche: Dies ist mein letzter verzweifelter Aufruf zum Handeln: die Zerstörung des Immunsystems, beschleunigt sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

In einer kürzlich erschienenen Videopräsentation erläutert der renommierte Impfstoffexperte Geert Vanden Bossche die beispiellose Beschleunigung der Immunabwehr und des immunologischen Selektionsdrucks auf das Virus, die nach Ansicht des Wissenschaftlers eine humanitäre Krise im Kontext der Massenimpfung ankündigt. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Aussagen aus seinem Vortrag:

Ich bin ein erfahrener Impfarzt mit Fachkenntnissen in Biologie, Immunologie, Veterinärmedizin und mikrobiellen Krankheiten.

Für mich ist es unerträglich geworden, wie unsere Gesundheitsbehörden, „Experten“ und Regierungen den Menschen immer wieder weismachen wollen, dass die COVID-19-Impfstoffe sicher sind und die Pandemie unter Kontrolle bringen können. In dieser Präsentation zeige ich einige PowerPoint-Projektionen. Ich werde Ihnen zeigen, dass dies, wie ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe, ein unglaublicher Irrtum ist. Das ist eine Beleidigung der Wissenschaft! Es ist unfassbar, wie Wissenschaftler diese Art von Strategie immer noch unterstützen können, obwohl es überwältigende Beweise dafür gibt, dass Massenimpfungen und „aktualisierte“ Omikron-Impfstoffe die Situation nur verschlimmern werden.

Es ist bereits zu spät, um einzugreifen und die künftige humanitäre Krise [die bald ausbrechen wird] zu verhindern. Dies ist mein letzter verzweifelter Aufruf zum Handeln, da Omikron jetzt eine schnelle und weitverbreitete Immunflucht durch Impfstoffe verursacht. Dieses Phänomen beschleunigt sich.

Ich kann nicht verstehen, wie es möglich ist, dass die Forscher, die sich mit diesen Mutationen und dieser Mutationsflucht des Virus beschäftigen, nicht Alarm schlagen.

Wenn die Menschheit am Rande einer humanitären Krise steht, müssen wir Informationen sammeln, die mit hoher Genauigkeit vorhersagen können, was passieren wird.

Sie sind dazu einfach nicht in der Lage, weil sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ganz einfach, weil sie die Wechselwirkung zwischen dem Virus und dem Immunsystem nicht verstehen. Sie sind sich einig, dass die konvergente Evolution der sogenannten besorgniserregenden Varianten und die daraus resultierende Immunflucht durch den auf das Virus ausgeübten immunologischen Selektionsdruck verursacht werden.

Andererseits wagt keiner dieser Forscher zu erwähnen, dass dieser enorme immunologische Selektionsdruck, von dem sie erfahren – und der mit zunehmenden Impfraten immer deutlicher wird -, möglicherweise durch Massenimpfungen verursacht wird und dass sich die Veränderungen in der Mutationsumgebung nun verstärken. Für sie ist das ganz klar. Aber niemand wagt zu erwähnen, dass dieser enorme immunologische Selektionsdruck mit der Massenimpfung zusammenhängt. Ich kann das nicht glauben! Und was noch schlimmer ist:

Diese Wissenschaftler, die sich mit dem sogenannten molekularen Fingerabdruck auszeichnen, setzen sich nun auch für die Entwicklung von Breitspektrum-Impfstoffen und Antikörper-Medikamenten ein.

Fast jede Woche tauchen neue Varianten auf, die sich schneller verbreiten und resistenter gegen neutralisierende Antikörper sind.

Erläutern wir das Konzept der Neuausrichtung des Immunsystems. Die Wirkung der Immunrefokussierung besteht darin, dass sie die Immunflucht bei Impfstoffen beschleunigt. Er beschleunigt sie, indem er die neue Reaktion auf Antigene umleitet, die ein geringes Potenzial haben, neutralisierende Antikörper zu induzieren. Wann ist das der Fall? Dies geschieht, wenn das Immunsystem auf ein Antigen trifft, gegen das bereits Antikörper gegen ein ähnliches, aber nicht identisches Antigen vorhanden sind.

Es ist also ganz klar, dass die bereits vorhandenen Antikörper das neue Antigen nicht erkennen. Das Immunsystem trifft jedoch auf ein Antigen, wenn bereits Antikörper vorhanden sind, die nicht gegen das neue Antigen, sondern gegen einen ähnlichen Antigentyp gerichtet sind, z. B. das Wuhan-Spike-Protein im Impfstoff.

Ich nenne [dieses Phänomen] „versteckte antigene Sünde“. Warum versteckt? Denn sie fördert sozusagen nicht die Stimulierung der ursprünglichen Impfstoff-Antikörper, trotz Reinfektion. Aber er ruft Antikörper hervor, die vorher nicht oder nur in sehr geringen Mengen gebildet wurden, weil die Antigene, die sie hervorgerufen haben, von stärkeren neutralisierenden Epitopen dominiert und überwunden wurden. Wir kommen also in eine Situation, in der diese subdominanten Epitope Antikörper mit geringerer Neutralisierungskapazität hervorrufen.

Wenn diese neuen Mutanten oder neuen Varianten den Menschen erneut infizieren, erkennen die bereits vorhandenen Antikörper dieses mutierte Epitop nicht einwandfrei und verbergen es. Indem sie es verstecken, begünstigen sie die Immunogenität anderer Epitope, die noch weniger in der Lage sind, neutralisierende Antikörper zu induzieren.

Dies wird dazu führen, dass bei Neuinfektionen ein erhöhter Anteil an schwach neutralisierenden Antikörpern oder sogar keine neutralisierende Kapazität vorhanden ist. Dieses Phänomen wird die Flucht des Immunsystems in einem noch nie dagewesenen Ausmaß beschleunigen.

Wir verstehen also, warum die aktualisierten, sogenannten Omikron-angepassten Impfstoffe völliger Blödsinn sind. Das ist eine Beleidigung der Wissenschaft! Wie kann eine solche Unfähigkeit erreicht werden? Nur wenn man nichts über diesen Mechanismus der Neuausrichtung des Immunsystems weiß. Aber es gibt inzwischen viele, viele Studien, die den Prozess beschreiben, durch den die Immunantwort mit schwach neutralisierenden oder gar nicht neutralisierenden Antikörpern „angereichert“ wird.

Aktualisierte Impfstoffe gegen Omikron werden die Situation aus den oben genannten Gründen noch viel schlimmer machen: Umlenkung des Immunsystems.

[Aktualisierte Impfstoffe] haben nichts mit Wissenschaft zu tun. Auch nicht mit der Immunologie. Wie kann jemand, selbst wenn er ein Professor ist, die Immunbiologie des Virus nicht verstehen und die Leute glauben machen, dass er der Experte ist und dass das, was er sagt, völlig mit dem übereinstimmt, was in der Literatur veröffentlicht ist?

Was sind nun die Folgen dieser durch Impfstoffe verstärkten Immunflucht? Ich würde den „Faktenprüfern“ sagen: Bitte warten Sie. Wenn Sie mich verleumden oder lächerlich machen wollen, ist das in Ordnung. Aber warten Sie ab, was in den nächsten Wochen oder Monaten passiert, denn ich werde vorhersagen, was passieren wird.

(Fortsetzung folgt)