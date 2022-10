Exklusiv: Gesunder Polizeibeamter dachte nach Pfizer-Booster-Verletzungen an Selbstmord

childrenshealthdefense.org: Steven A. Ordonia aus Pensacola, Florida, war Polizeileutnant und Veteran der U.S. Air Force. Doch nach der COVID-19-Auffrischungsimpfung von Pfizer musste der 62-Jährige in den Ruhestand gehen, ist weitgehend an sein Haus gefesselt und kann kein Auto mehr fahren.

Steven A. Ordonia aus Pensacola, Florida, war Polizeileutnant und Veteran der U.S. Air Force. Er hatte den schwarzen Gürtel zweiten Grades in Taekwondo, hob Gewichte und lief 10 Meilen (ca. 16 km) pro Woche.

In einem Exklusivinterview mit The Defender erklärte Ordonia, wie seine schwächenden Symptome nach der Pfizer-Auffrischungsimpfung ihn an den Rand des Selbstmords brachten, bevor seine Tochter – und die Teilnahme an einer Online-Selbsthilfegruppe für Impfgeschädigte – ihm halfen, sich zu erholen.

Ordonia: Nach der Auffrischungsimpfung kaskadierende und sich verschlimmernde Symptome

Ordonia war schon immer sehr aktiv“, sagte er. Er arbeitete für eine Holzfirma, ging zur Luftwaffe und baute Atomsprengköpfe für die Interkontinentalrakete Minuteman III, bevor er zur Polizei in Pensacola ging.

Im März 2021 erhielt Ordonia den COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson in einer Einzeldosis. Ihm zufolge gab es nach dieser ersten Impfung „keine Probleme, nicht einmal einen wunden Arm“.

Nachdem er jedoch im Dezember 2021 die Auffrischungsimpfung von Pfizer erhalten hatte, sagte Ordonia, er habe „starke Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost“.

„Ich musste ein Treffen mit Freunden absagen“, sagte Ordonia. „Wir sprachen über die Spritze … und sagten, dass es mir in ein paar Tagen besser gehen würde, dass es ’nur die Spritze‘ sei und so weiter.“

Anfang Januar hatte sich Ordonias Gesundheitszustand jedoch noch nicht verbessert. Er machte einen COVID-19-Test, der negativ ausfiel. Doch seine Symptome verschlimmerten sich weiter.

Ordonia sagte dem Defender:

„Es begann mit symmetrischen Gelenkschmerzen, starken Gelenkschmerzen. Ich ging zu meinem Hausarzt, der eine rheumatoide Arthritis [RA] vermutete. Ich wartete auf meine Überweisung zum RA-Arzt, machte die üblichen Blutuntersuchungen usw.

„Der Arzt sagte ‚keine RA‘. Ich habe mich einfach damit abgefunden, denn mich hält nichts auf! Ich machte mit meiner normalen Routine weiter und arbeitete mich durch die Schmerzen. Abgesehen von den Gelenkschmerzen gab es keine weiteren Probleme.

Doch dann verschlechterte sich Ordonias Gesundheitszustand zusehends. Er sagte:

„Nach etwa sieben Wochen mit Gelenkschmerzen hörte alles auf! Sofort fing ich an, Muskelzuckungen zu bekommen. Hauptsächlich [in den] Oberschenkelmuskeln, aber dann zitterten alle meine Muskeln gelegentlich.

„Ich bemerkte, dass meine Hände zu zittern begonnen hatten. Meine Zehen konnten beim Entspannen nicht stillhalten.“

Wie die früheren Symptome, die Ordonia verspürte, waren auch diese neuen Symptome nur von kurzer Dauer – und wurden bald von noch ernsteren Gesundheitsproblemen verdrängt. Laut Ordonia:

„Das Zittern dauerte, ich würde sagen, mehrere Wochen an. Dann hörte das Zittern plötzlich auf.

„Dann fing ich an, meine Gliedmaßen unkontrolliert zu bewegen und mit den Armen zu fuchteln. … Es wurde so schlimm, dass ich Krämpfe bekam … Ich hatte Anfälle von Atemnot, Kopfschmerzen, Verwirrung und Gesichtslähmung.“

Ärzte zu Ordonia: „Es ist Stress

Als sich seine Symptome verschlimmerten, suchte Ordonia im Januar und Februar 2022 viermal die Notaufnahme auf.

„Obwohl er den Ärzten erklärte, dass er durch seine Arbeit als Polizeibeamter mit stressigen Situationen wie Verhaftungen, Auseinandersetzungen und Zeugenaussagen vor Gericht vertraut sei und dass dieser Stress ihn „nie gestört“ habe, ignorierten sie ihn.

Erst am 25. Februar zwang Ordonias Tochter, eine examinierte Krankenschwester, sie, ihn in die Notaufnahme einzuliefern, da die unkontrollierbaren Bewegungen“, unter denen er litt, schrecklich waren“.

Dies führte zu einem siebentägigen Krankenhausaufenthalt – und zu der Schlussfolgerung der Ärzte, einschließlich seines Neurologen, dass seine Symptome stressbedingt seien.

„Ich war mir sicher, dass sie sich irrten“, sagte Ordonia. „Sie wollten mich nach Hause schicken, aber ich wollte nicht gehen, weil die unkontrollierbaren Bewegungen und das Zittern so anstrengend waren.

„Ich wollte eine Antwort, und die konnte ich nicht akzeptieren“, sagte er.

Sich verschlimmernde Symptome brachten Ordonia an den Rand des Selbstmords

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus gab Ordonia sein Bestes“, um sich einzureden, dass seine Symptome wirklich stressbedingt waren.

Doch stattdessen verschlimmerten sich seine Symptome weiter – und begannen, seine psychische Gesundheit zu belasten.

„Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, ich hätte eine schwere Geisteskrankheit“, sagte Ordonia, „und ich rief meine ganze Familie zusammen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich Selbstmord begehen werde … [dass] ich mich umbringen werde, dass ich das nicht kontrollieren und nicht damit leben kann.“

Laut Ordonia brauchte es die Intervention seiner ältesten Schwester – die einen Doktortitel in psychischer Gesundheit hat – um ihn davon zu überzeugen, einen Schritt zurückzutreten und die Nacht bei seinem Bruder zu verbringen, um ihn zu unterstützen.

„Ich blieb über Nacht und sagte meinem Verstand, er solle mit dem Zittern und Fuchteln aufhören“, so Ordonia. „Ich weiß nicht, wie, aber ich habe es geschafft, allerdings auf Kosten meiner geistigen Gesundheit“.

Während sich seine körperlichen Symptome zu bessern begannen, war dies bei seiner geistigen Gesundheit nicht der Fall.

Ordonia sagte:

„Mein Hausarzt gab mir Zoloft und Lorazepam. Mit jedem Tag, der verging, wurde es schlimmer.

Mit meiner geistigen Gesundheit ging es bergab. Nach einer Woche traf ich mich mit einem Therapeuten, der mir im Grunde das Leben rettete, weil ich mich umbringen wollte.

Laut Ordonia war diese Therapeutin die erste Ärztin, die seine Symptome mit dem COVID-19-Impfstoff in Verbindung brachte und ihm sagte, dass sie „eine andere Person [mit der gleichen Zeitlinie, den gleichen Symptomen] behandelte.“

Meine Meinung hat sich dauerhaft geändert

Ordonia fand die Kraft und die Unterstützung, die ihm halfen, den Abgrund zu überwinden, aber seine Gesundheit war nicht in Sicherheit.

„Bis zum heutigen Tag habe ich neue und wiederkehrende Symptome“, sagte Ordonia. „Ich habe noch nie einen Tag erlebt, an dem alles ’normal‘ war.“

Er fügte hinzu:

„Mein neuestes Problem ist das Doppeltsehen, das nicht verschwinden will. Der Augenarzt sagt, dass sich meine Augenmuskeln verschlechtern. Außerdem habe ich auch noch grauen Star. Meine Liste der Probleme ist zu lang, um sie hier aufzuführen.“

Ordonia sagte, sein Geist sei „dauerhaft verändert“, er habe eine „neue Persönlichkeit“, die er als „schrecklich“ beschrieb.

Er sei „geistig abwesend“ und nicht mehr in der Lage, ein Auto zu fahren, sagte Ordonia – Symptome, die von einer „schrecklichen“ körperlichen Gesundheit und „der Ausdauer eines 80-Jährigen“ begleitet werden.

Ordonia sagte dem Defender:

„Ich kann nicht zum Briefkasten gehen, ohne anzuhalten und mich auszuruhen. Ich kann mein rechtes Bein nicht spüren – es ist zu mehr als 50 % taub. Ich kann meine Zehen nicht zurückbewegen, um normal zu gehen.“

Doch die vielen Ärzte, die Ordonia weiterhin aufsucht, „sagen immer wieder Stress“, sagte er.

„Erst in der vergangenen Woche habe ich endlich einen Neurologen gefunden, der glaubt, dass ich durch den ‚Booster‘ eine Krankheit bekommen habe“, sagte Ordonia, der hinzufügte, dass er auch einen Arzt für Schmerztherapie wegen „Bandscheibenvorfällen aufsucht, die jetzt schmerzhafte Ereignisse verursachen“, nachdem er „62 Jahre lang nie ein Rückenproblem hatte“.

Ordonia beschrieb außerdem, dass er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer allgemeinen Angststörung leidet.

„Innerhalb von 10 Monaten bin ich von einem gesunden 62-Jährigen zu einem verkrüppelten 62-Jährigen geworden“, sagte Ordonia.

Er fügte hinzu:

„Diese Symptome haben meine Lebensweise drastisch verändert. Ich kann nichts mehr tun, was ich sonst gerne tue, z. B. mit der Kettensäge arbeiten, schwere Gartenarbeit verrichten usw. Ich habe das Angeln geliebt, [jetzt kann ich] es nicht mehr tun.

„Mein Gleichgewichtssinn ist schrecklich. Ich kann nicht gut genug sehen, um einen Haken zu binden. Ich kann nicht Auto fahren, wahrscheinlich für immer. Im Grunde bin ich an das Haus gefesselt, es sei denn, ich fühle mich gut genug, um eine Mitfahrgelegenheit zu meinem Grundstück zu finden, um leichte Dinge zu erledigen usw.“

Selbsthilfegruppe „hat mir wirklich Mut gemacht

Während viele Impfgeschädigte die Entfremdung von Familie und Freunden erfahren haben, die nicht glauben, dass COVID-19-Impfstoffe ihre Verletzungen verursacht haben, sagte Ordonia, dass er das Glück hatte, unterstützende Familienmitglieder zu haben – und dass er eine Online-Selbsthilfegruppe für Impfgeschädigte entdeckt hatte.

„Ich benötigte keine Hilfe, um das alles zu begreifen“, sagte Ordonia. „Sogar meine Familie dachte zeitweise, dass alles auf psychische Probleme zurückzuführen sei. Jetzt sind sie mit im Boot.“

Ordonia fügte hinzu:

„Diese Krankheit hat meine Frau und mich näher zusammengebracht. Sie hat das auch mit mir durchgemacht, und ich weiß, welchen Stress das für sie bedeutet hat.“

Die Entdeckung der Vaccine Injury/Side Effects Support Group (Selbsthilfegruppe für Impfschäden/Nebenwirkungen) auf Facebook, die von Catherine Parker, einem weiteren Opfer von Impfschäden, gegründet wurde, half Ordonia ebenfalls.

„Durch Gottes Gnade schickte mir ein Facebook-Freund den Link zu [der] Unterstützungsseite“, so Ordonia gegenüber The Defender. „Die Mitgliedschaft in der Gruppe hat mich wirklich aufgemuntert.“

Ordonia trat der Gruppe bei, obwohl er zuvor kein Facebook-Nutzer war – bis er beschloss, dass es an der Zeit war, seine Geschichte mit der Welt zu teilen.

„Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mein erstes Video gepostet habe, habe ich weder Facebook noch andere soziale Medien genutzt“, so Ordonia. „Eines Morgens bin ich aufgestanden und ich weiß nicht warum, aber ich habe angefangen, in die Kamera zu sprechen. Dann sagte ich mir: ‚Ich habe diesen Mist satt, ich schäme mich nicht mehr, es ist mir egal, ob die Leute mich für einen Spinner halten.'“

„Das war das Beste, was ich getan habe“, sagte Ordonia. „Es half mir, die Selbsthilfegruppe zu finden, und alle meine Freunde aus der Strafverfolgung meldeten sich.

Einer der Ärzte, der Ordonia behandelt und der ihm Ivermectin, Vitamine und eine pflanzliche Ernährung verabreicht hat, unterstützt Ordonia ebenfalls und teilt seine Überzeugung, dass seine Symptome mit dem „Booster“ zusammenhängen.

Ordonia stellte jedoch fest, dass „sie von der traditionellen medizinischen Gemeinschaft ausgeschlossen ist“.

Diese Unterstützung hat Ordonia geholfen, seine Symptome zu überwinden und sich um Gerechtigkeit zu bemühen.

Er sagte dem Defender:

„Ich habe dies VAERS [dem Vaccine Adverse Events Reporting System] gemeldet … außerdem habe ich meinen Anspruch auf COVID-Gegenmaßnahmen angemeldet – was sehr mühsam ist, es ist sehr schwer, das zu tun. Es ist schwer, sich zurechtzufinden … und sie zahlen nur den Selbstbehalt. Keine Entschädigung.

Es gibt ein Vaccine Injury Compensation Program“, bei dem man eine Entschädigung aushandeln kann, aber raten Sie mal. Es deckt jeden Impfstoff ab, außer COVID.“

Ordonia sagte, er werde weiterhin seine Stimme erheben und nach Gerechtigkeit suchen. „Ich möchte auch auf anderen Plattformen auftreten“, sagte er. „Ich werde alles tun, um dieses Problem zu lösen. Ich werde nicht ruhen, bis ich mit einer Schadensersatzklage gegen jemanden erfolgreich bin.“

Er gibt aber auch den Ärzten und Medizinern die Schuld, die schon früh die Möglichkeit ausschlossen, dass sein sich verschlechternder Gesundheitszustand mit dem COVID-19-Booster zusammenhing.

„Wenn mir ein Arzt frühzeitig gesagt hätte, dass die COVID-Spritze mich krank macht, wäre mein geistiger Zustand sicher viel besser gewesen“, sagte er.

„Ich hätte mich nicht umbringen wollen. Ich konnte nur an all meine engen Freunde denken, die sich wegen unserer Arbeit umgebracht haben, und ich war wirklich bereit, mich ihnen anzuschließen.“