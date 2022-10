Wird Deutschland die EU sprengen?

Die eskalierenden wirtschaftlichen, finanziellen und geopolitischen Krisen in Europa setzen das gesamte EU-Projekt zunehmend unter Druck. Sie entlarven auch die hochgelobte „europäische Einheit“ als die völlige Farce, die sie ist. Es ist klar geworden, dass diese Einheit, wie die meisten anderen Dinge im Reich der Lügen, genau ihr Gegenteil ist, da sich Verbündete gegen Verbündete wenden.

Zerstörung von Deutschlands wirtschaftlicher Lebensader

Jemand hat die Nord-Stream-Pipelines in die Luft gesprengt, durch die billiges, reichlich vorhandenes Erdgas aus Russland nach Deutschland gelangt. Die deutsche Wirtschaft war für fast 60 % ihrer Industrieproduktion auf diese Ressource angewiesen. Wie Zoltan Pozsar andeutete, hingen 2 Billionen Dollar des deutschen Wertes von 20 Milliarden Dollar russischem Gas ab.

Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wer die Pipelines in die Luft gesprengt hat, aber die wahrscheinlichsten Verdächtigen sind alle vermeintlichen Freunde und Verbündeten Deutschlands: die USA, das Vereinigte Königreich, Polen, Schweden und Dänemark. Natürlich handelt es sich dabei nicht um die legitimen Regierungsstrukturen dieser Länder, sondern um die Elemente des tiefen Staates. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Deutschland, nicht Russland, den weitaus größten Schaden durch die Sabotage erleiden wird. Das war allen Protagonisten dieses Dramas völlig klar, was darauf hindeutet, dass es sich um einen bewussten und vorsätzlichen Angriff auf Deutschland handelt.

Der Schaden wird noch größer

Jahrelang hatten die USA Druck auf Deutschland ausgeübt, die Nord Stream 2-Pipeline zu streichen und seine Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Um die deutsche Führung zu überzeugen, versprachen ihre amerikanischen Kollegen, russisches Gas durch amerikanische LNG-Lieferungen zu ersetzen. Wie wir heute wissen, nutzten Deutschlands „Freunde und Verbündete“ die deutsche Nachgiebigkeit aus, indem sie Erdgas zu Wucherpreisen lieferten. Laut Laurent Segalen, einem Investmentbanker im Energiebereich, könnten US-Gaslieferanten einen großen LNG-Tanker in den USA zu Kosten von etwa 60 Millionen Dollar pro Lieferung beladen. Die Ladung könnte dann in Europa für bis zu 275 Mio. $ verkauft werden, und zwar dank des enormen Preisgefälles zwischen dem US-amerikanischen und dem europäischen Markt: In den USA wird Erdgas für weniger als 7 $/mBtu (Millionen britische Wärmeeinheiten) gehandelt, während die niederländischen TTF-Futures kürzlich für über 60 $/mBtu gehandelt wurden.

Letzten Monat beklagte sich einer der Hauptverantwortlichen für diese Katastrophe, Berlins glückloser Wirtschaftsminister Robert Habeck, in einem Interview mit deutschen Medien öffentlich über die Situation. Erst gestern meldete sich der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zu Wort: „Wir können nicht akzeptieren, dass unser amerikanischer Partner sein LNG zum Vierfachen des Preises verkauft, zu dem er es an seine eigene Industrie abgibt.“ Aber diese Klagen kommen viel zu spät, um den extremen Schaden für die europäischen Volkswirtschaften abzumildern.

Von allen Seiten bedrängt…

Zusammen mit der dreisten Forderung Polens nach 1,3 Billionen Euro an Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg sieht sich Deutschland plötzlich an vielen Fronten von seinen „Freunden“ und „Verbündeten“ belagert. Obwohl die Reaktionen aus Deutschland (abgesehen von dem Habeck-Interview) bemerkenswert ruhig waren, kann man sich leicht vorstellen, dass das Telefon von Bundeskanzler Scholz mit wütenden Beschwerden von deutschen Industriellen und Gewerkschaftsführern klingeln muss. Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, sagte der Rheinischen Post: „Täglich erreichen uns Notrufe von Unternehmen, die kurz vor der Einstellung der Produktion stehen, weil sie die enorm gestiegenen Energiekosten nicht mehr bezahlen können.“ Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte vor einer Pleitewelle aufgrund der Energiekosteninflation, die für 58 % der Unternehmen inzwischen eine große Herausforderung darstellt, während 34 % überzeugt sind, dass die Krise ihre Existenz gefährdet.

Deutschland hat (potenziell) einen verlässlichen Partner

Die Nation wird in den Ruin getrieben. Aber auch wenn dies dem ahnungslosen Konsumenten der westlichen Medienberichterstattung nicht auffällt: Deutschland befindet sich in einer Situation, in der es möglicherweise nur einen einzigen Partner hat, auf den es sich verlassen kann. Wenn Sie auf Russland getippt haben, haben Sie richtig getippt. Natürlich kann Deutschland als Mitglied der EU und der NATO seine Außenpolitik nicht unabhängig gestalten, aber der Druck, sich aus seinen Zwängen zu befreien und seine Souveränität zurückzugewinnen, muss wachsen.

Deutsches Subventionswettrüsten könnte die EU versenken

Eine Möglichkeit wäre, das EU-Projekt ganz zu versenken, und die Ankündigung von Bundeskanzler Scholz am Donnerstag letzter Woche wird sich als Maßnahme in diese Richtung erweisen. Scholz kündigte an, dass die Regierung „alles in ihrer Macht Stehende tun“ werde, um die Energiepreise zu senken, und kündigte ein sattes Subventionspaket in Höhe von 200 Milliarden Euro an, um deutsche Haushalte und Unternehmen vor hohen Energiepreisen zu schützen. Dieses Paket kommt zu den bisherigen Maßnahmen hinzu, die sich auf 65 Milliarden Euro belaufen sollen. Diese Zahl könnte jedoch zu niedrig sein.

Nach Angaben der Denkfabrik Bruegel, die von Politico.eu zitiert werden, hat die deutsche Regierung in den 12 Monaten bis September 2022 bereits mehr als 100 Milliarden Euro bereitgestellt, um Haushalte und Unternehmen in der Energiekrise zu unterstützen, sowie weitere 85 Milliarden Euro, um deutsche Energieunternehmen zu stützen. Nach meinen Berechnungen sind das 185 Milliarden Euro, nicht 65 Milliarden Euro!

Wenn sich andere Länder an Deutschland ein Beispiel nehmen, wird dies ein Wettrüsten bei den Subventionen auslösen und die Inflation in Europa weiter anheizen. Das Ergebnis wird der Zusammenbruch des Euro sein, so wie 1991 die Rubelinflation in Russland entfacht wurde. Damals verpflichtete der IWF Russland, den Rubel als gemeinsame Währung für alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion beizubehalten, was jedem der 15 neuen Länder den Anreiz gab, Rubelkredite zum Nutzen der eigenen Wirtschaft auszugeben und gleichzeitig die Inflation für alle anderen anzuheizen.

Ein EU-Diplomat deutete in seinem Kommentar zu den deutschen „Alleingangssubventionen“ an, dass dies das Ergebnis sein könnte: „Wir riskieren wirklich einen Subventionswettlauf, bei dem einige der größten Nationen der EU gegeneinander antreten.“ Die Frage, die wir nicht so einfach beantworten können – aber bald herausfinden werden – ist, wie schnell die EU zusammenbrechen wird. Was wir vielleicht nie herausfinden werden, ist, ob Deutschland sich absichtlich an der EU rächt.