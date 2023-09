EU-Spitzenpolitiker ruft die Öffentlichkeit auf, sich gegen Mandate und Abriegelungen zu wehren: „Es kommt alles zurück“.

Eine hochrangige Vertreterin der Europäischen Union hat die Öffentlichkeit davor gewarnt, dass Covid-Blockaden und -Regulierungen „alle zurückkommen werden“.

Christine Anderson, deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament, rief in einer Erklärung die Bürger auf der ganzen Welt dazu auf, sich gegen die Rückkehr der Covid-Beschränkungen zu wehren.

In einer Rede vor dem Europäischen Parlament versprach Anderson, weiterhin für die Freiheiten der Menschen in aller Welt zu kämpfen.

Im Gegenzug forderte sie die Bürgerinnen und Bürger überall auf der Welt auf, sich friedlich gegen die bevorstehende Welle von Covid-Blockaden sowie Masken- und mRNA-Injektionsanordnungen zu wehren.

„Alles kommt zurück“, sagte Anderson.

„Die ersten Länder fangen bereits an, über Maskenmandate in Israel zu sprechen“.

„Ich habe es von einigen Universitäten in den Vereinigten Staaten gehört“.

„Sie bringen das alles zurück, und ich möchte wirklich, dass Sie, die Menschen, sich nicht darauf einlassen“.

„Sagen Sie einfach nein“, forderte sie.

„Sie wollen, dass du eine Maske trägst? Sagen Sie Nein“.

„Sie wollen eine weitere MRNA-Spritze? Sag nein“.

„Sie wollen dir eine Ausgangssperre auferlegen? Sagen Sie nein.“

„Das ist wirklich alles, was Sie tun müssen“, sagte sie in einer Botschaft an die Menschen auf der ganzen Welt.

Das klinge hart, sei aber gar nicht so schwer.

„Denn wenn du ihnen erst einmal klar gemacht hast, dass du nicht mehr mitmachst, wenn du sie wissen lässt, dass sie dir keine Angst mehr machen können“.

„Solange du Angst davor hast, was sie tun könnten, wenn du nicht mitspielst, haben sie Macht über dich“.

„Nimm ihnen die Macht: Sag einfach Nein.

„Sobald man das tut, haben sie keine Macht mehr über einen.“

Anderson fügte hinzu, dass nach allem, was in den vergangenen drei Jahren geschehen ist, die Menschen auf der Welt das Recht hätten, autoritären Regierungen zu sagen, „dass sie sich zum Teufel scheren sollen“, wo sie hingehören.

