Studie: COVID-19: Virale RNA kann bis zu 2 Jahre im Körper bleiben

Megan Redshaw

Eine Studie gibt Hinweise darauf, warum manche Menschen nach einer COVID-19-Impfung neue Krankheiten entwickeln, ohne jedoch den Zusammenhang zwischen persistierender viraler RNA und Impfstatus zu untersuchen.

Eine neue Studie deutet darauf hin, warum manche Menschen, die COVID-19 erhalten haben, nie wieder gesund werden und stattdessen neue Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gerinnungsstörungen, Aktivierung latenter Viren, Diabetes mellitus oder das sogenannte „long COVID“ nach einer SARS-CoV-2-Infektion entwickeln.

In einer kürzlich auf medRxiv veröffentlichten Preprint-Studie haben Forscher die erste Positronen-Emissions-Tomografie (PET)-Bildgebungsstudie zur T-Zell-Aktivierung bei Personen durchgeführt, die sich zuvor von COVID-19 erholt hatten, und festgestellt, dass eine SARS-CoV-2-Infektion noch Jahre nach den ersten Symptomen zu einer anhaltenden T-Zell-Aktivierung in einer Vielzahl von Körpergeweben führen kann.

Selbst in klinisch milden Fällen von COVID-19 könnte dieses Phänomen die systemischen Veränderungen erklären, die im Immunsystem und bei Personen mit lang anhaltenden COVID-Symptomen beobachtet wurden.

Allerdings waren die meisten Teilnehmer geimpft, und in der Studie wurde der Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein viraler RNA und der Impfung nicht untersucht.

SARS-CoV-2-RNA bei Studienteilnehmern nachgewiesen

Für die Studie führten die Forscher Ganzkörper-PET-Scans bei 24 Teilnehmern durch, die zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert waren und sich von der akuten Infektion erholt hatten, und zwar zwischen 27 und 910 Tagen nach dem Auftreten der COVID-19-Symptome.

Ein PET-Scan ist ein bildgebender Test, bei dem ein radioaktives Medikament, ein sogenannter Tracer, verwendet wird, um die Stoffwechsel- oder biochemische Funktion von Geweben und Organen zu beurteilen und sowohl normale als auch abnormale Stoffwechselaktivitäten zu erkennen. Der Tracer wird in der Regel in die Hand oder eine Armvene injiziert und reichert sich in Körperregionen mit erhöhter Stoffwechsel- oder biochemischer Aktivität an, was Hinweise auf den Ort der Erkrankung geben kann.

Mithilfe eines neuartigen Radiopharmazeutikums, das spezifische Moleküle aufspürt, die mit einer Art weißer Blutkörperchen, den T-Lymphozyten, assoziiert sind, haben die Forscher herausgefunden, dass die Aufnahme des Tracers durch die T-Lymphozyten von der Aufnahme des Tracers durch die Blutgefäße abhängt, dass die Aufnahme des Tracers bei den COVID-19-Teilnehmern nach der akuten Erkrankung im Hirnstamm, im Rückenmark, im Knochenmark, im lymphatischen Gewebe des Nasen-Rachenraums und der Hilusregion, im kardiopulmonalen Gewebe und in der Darmwand signifikant höher war als bei den Kontrollpersonen vor der Pandemie. Bei den männlichen Teilnehmern war die Aufnahme in den Rachenmandeln, der Rektalwand und dem lymphatischen Hilusgewebe tendenziell höher als bei den weiblichen Teilnehmern.

Die Forscher identifizierten spezifische zelluläre SARS-CoV-2-RNA im Darmgewebe aller Teilnehmer mit lang anhaltenden COVID-Symptomen, die sich – ohne Reinfektion – zwischen 158 und 676 Tagen nach der ersten COVID-19-Erkrankung einer Biopsie unterzogen. Obwohl die Aufnahme des Tracers in einigen Geweben mit der Zeit abzunehmen schien, blieben die Werte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe gesunder Probanden vor der Pandemie erhöht.

„Diese Daten erweitern die bisherigen Beobachtungen einer persistierenden und dysfunktionalen zellulären Immunantwort auf SARS-CoV-2 erheblich und legen nahe, dass eine SARS-CoV-2-Infektion in den Jahren nach COVID-19 zu einem neuen immunologischen Dauerzustand führen könnte“, schreiben die Forscher.

Um den Zusammenhang zwischen T-Zell-Aktivierung und lang anhaltenden COVID-Symptomen zu untersuchen, verglichen die Forscher Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit und ohne lang anhaltenden COVID-Symptomen zum Zeitpunkt der PET-Bildgebung nach der akuten COVID-19-Infektion. Diejenigen mit lang anhaltenden COVID-Symptomen berichteten im Durchschnitt über 5,5 Symptome zum Zeitpunkt der Bildgebung. Die Ergebnisse zeigten eine „mäßig erhöhte Aufnahme“ des Wirkstoffs im Rückenmark, in den Hiluslymphknoten und in der Dickdarm-/Rektalwand bei Teilnehmern mit lang anhaltenden COVID-Symptomen.

Bei Teilnehmern mit lang anhaltenden COVID-Symptomen, die zum Zeitpunkt der Bildgebung fünf oder mehr Symptome angaben, beobachteten die Forscher höhere Werte von Entzündungsmarkern, „einschließlich Proteinen, die an Immunreaktionen, Chemokin-Signalisierung, Entzündungsreaktionen und der Entwicklung des Nervensystems beteiligt sind“. Sowohl im Vergleich zu den Kontrollen vor der Pandemie als auch zu den Teilnehmern, die an COVID-19 erkrankt waren und sich vollständig erholt hatten, wiesen die Personen mit long COVID eine höhere T-Zell-Aktivierung im Rückenmark und in der Darmwand auf.

Bis auf einen waren alle Teilnehmer geimpft.

Die Forscher führen ihre Ergebnisse auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zurück, obwohl alle bis auf einen Teilnehmer vor der PET-Untersuchung mindestens eine COVID-19-Impfung erhalten hatten.

Um die Auswirkungen der Impfung auf die T-Zell-Aktivierung zu minimieren, wurde die PET-Bildgebung mehr als 60 Tage nach der Impfung durchgeführt, mit Ausnahme eines Teilnehmers, der sechs Tage vor der Bildgebung eine Auffrischungsimpfung erhalten hatte. Andere Teilnehmer, die innerhalb von vier Wochen vor der Bildgebung eine COVID-19-Impfung erhalten hatten, wurden ausgeschlossen.

Die Forscher gruppierten die Teilnehmer auch nach der COVID-19-Dosis, die sie mehr oder weniger als 180 Tage vor der PET-Bildgebung erhalten hatten.

Die Forscher wiesen darauf hin, dass ihre Studie einige weitere Einschränkungen aufwies, darunter die kleine Stichprobengröße, begrenzte korrelative Studien, sich entwickelnde Varianten, die schnelle und uneinheitliche Einführung von COVID-19-Impfstoffen, die eine Änderung der Bildgebungsprotokolle erforderlich machte, die Verwendung von Personen vor der Pandemie als Kontrollen und die extreme Schwierigkeit, Personen zu finden, die nie mit SARS-CoV-2 infiziert waren.

„Zusammenfassend liefern unsere Ergebnisse provokative Beweise für eine langfristige Aktivierung des Immunsystems in mehreren spezifischen Geweben nach einer SARS-CoV-2-Infektion, selbst bei Personen, die bereits seit längerer Zeit COVID-Symptome aufweisen“, so die Forscher. „Wir haben herausgefunden, dass die Persistenz von SARS-CoV-2 eine mögliche Ursache für diese lang anhaltende Aktivierung des Immunsystems ist, und wir zeigen, dass SARS-CoV-2-RNA bis zu zwei Jahre nach der Infektion im Darmgewebe persistieren kann.