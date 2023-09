Polen und die Ukraine befinden sich in einer schweren politischen Krise, deren Ende nicht absehbar ist.

Andrew Korybko

Beide Seiten befinden sich in einem Dilemma, in dem jede Seite glaubt, dass sie auf der Ebene der nationalen und politischen Interessen mehr gewinnt, wenn sie die Spannungen eskalieren lässt, als wenn sie sie als Erste deeskaliert. Auf diese Weise entsteht ein Teufelskreis, der zu einer so drastischen Verschlechterung der Beziehungen führen kann, dass der derzeitige desolate Zustand der Beziehungen schon bald wieder mit Wohlwollen betrachtet werden könnte.

Dass der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki am Mittwoch gegenüber lokalen Medien erklärte, sein Land habe die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt, um sich selbst zu bewaffnen, zeigt, wie sehr sich die bilateralen Beziehungen in der vergangenen Woche verschlechtert haben. Warschau hatte nach dem Auslaufen des Abkommens mit der Europäischen Kommission am 15. September einseitig die Beschränkungen für Agrarimporte seines östlichen Nachbarn ausgeweitet, um seine Landwirte zu schützen, woraufhin sich Kiew am Montag bei der WTO beschwerte.

Später am selben Tag deutete der polnische Regierungssprecher Piotr Muller an, dass Warschau seine Hilfen für ukrainische Flüchtlinge im kommenden Frühjahr auslaufen lassen könnte, anstatt sie zu verlängern. In diesem Fall müssten die mehr als anderthalb Millionen Ukrainer, die sich vorübergehend in Polen aufhalten, entweder in ihre Heimat zurückkehren oder woanders hin, zum Beispiel nach Deutschland. Am Dienstag eskalierte die Situation zu einer politischen Krise.

Der polnische Europaminister Szymon Szynkowski vel Sek warnte besorgt:

„Die Handlungen der Ukraine machen keinen Eindruck auf uns … aber auf die polnische Öffentlichkeit schon. Das zeigt sich in den Umfragen, in der öffentlichen Unterstützung für die weitere Unterstützung der Ukraine. Und das schadet der Ukraine. Wir würden die Ukraine gerne weiter unterstützen, aber dazu brauchen wir die Unterstützung der Polen in dieser Frage. Wenn wir diese nicht haben, wird es für uns schwierig, die Ukraine weiterhin so zu unterstützen, wie wir es bisher getan haben.

Zelensky nutzte dann seine globale Rednerbühne bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, um die folgenden Befürchtungen zu äußern:

„Wir arbeiten daran, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen uns dabei unterstützen werden. Wir haben einen vorübergehenden Exportkorridor auf dem Seeweg von unseren Häfen aus eingerichtet. Und wir arbeiten hart daran, die Landwege für Getreideexporte offen zu halten. Und es ist alarmierend zu sehen, wie einige in Europa, einige unserer Freunde in Europa, Solidarität in einem politischen Theater spielen – und aus Getreide einen Thriller machen. Sie mögen den Anschein erwecken, ihre eigene Rolle zu spielen, aber in Wirklichkeit helfen sie, die Bühne für einen Schauspieler aus Moskau vorzubereiten“.

Die Antwort des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, die er mit Journalisten teilte, zeigte, wie beleidigt er war:

„Die Ukraine verhält sich wie ein Ertrinkender, der sich an alles klammert, was er finden kann… aber wir haben das Recht, uns gegen den Schaden zu wehren, der uns zugefügt wird. Ein Ertrinkender ist sehr gefährlich, er kann einen in die Tiefe ziehen… und den Retter ertränken. Wir müssen handeln, um uns vor dem Schaden zu schützen, der uns zugefügt wird, denn wenn der Ertrinkende… uns mit zieht, bekommt er keine Hilfe. Wir müssen uns also um unsere Interessen kümmern, und das werden wir effizient und entschlossen tun“.

Vor diesem Hintergrund bestellte Polen am Mittwoch den ukrainischen Botschafter ein, woraufhin Morawiecki später am Tag ankündigte, Polen werde keine Waffen mehr nach Kiew liefern. Bevor sich die Ukraine bei der WTO über Polen beschwerte und damit diese rasante Abfolge von Ereignissen auslöste, waren die Spannungen bereits seit einiger Zeit hochgekocht, da die gescheiterte Gegenoffensive beide Seiten von der Illusion eines scheinbar unvermeidlichen Sieges über Russland ernüchtert hatte.

Die beiden Nachbarstaaten gerieten nun in einen Konflikt, der die ohnehin schon bestehenden Differenzen in ihrer ganzen Bandbreite verschärfte und die bilateralen Beziehungen rasch neu gestaltete. Der Handelskonflikt war nur die Spitze des Eisbergs, aber er zeigte, dass beide Seiten begannen, ihre gegensätzlichen nationalen Interessen über die gemeinsamen politischen Interessen zu stellen. Dies signalisierte ihren Gesellschaften, dass es wieder akzeptabel war, den anderen mit nationalistischer Wut anzugreifen, anstatt sich ausschließlich auf Russland zu konzentrieren.

All dies hätte vermieden werden können, wenn die Ukraine Polen für all das, was Warschau in den vergangenen 19 Monaten für sie getan hat, ein wenig Dankbarkeit entgegengebracht und sich nicht bei der WTO über die Getreidefrage beschwert hätte. Noch schlimmer war, dass Zelensky das Tabu brach, ausgerechnet seinen polnischen Amtskollegen, der an der Spitze eines der russophobsten Staaten der Geschichte steht, zu beschuldigen, angeblich den geopolitischen Wünschen Russlands entgegenzukommen. Damit hat er eine rote Linie überschritten, und es gibt kein Zurück mehr zu dem zuvor illusorischen gegenseitigen Vertrauen.

Es wird erwartet, dass sich die polnisch-ukrainischen Beziehungen in den kommenden Wochen weiter verschlechtern werden, da die Wahlen am 15. Oktober näher rücken, die die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zu gewinnen hofft, indem sie die nationale Sicherheit in den Vordergrund stellt. Das erklärt, warum sie als Reaktion auf Zelenskys lächerliche Unterstellung, Polen sei eine russische Marionette, die Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt hat, und es ist möglich, dass bald weitere solche Schritte folgen werden, um die Ukraine daran zu erinnern, dass sie ihr Überleben Polen verdankt.

Mit diesen Überlegungen im Hinterkopf kann man getrost vorhersagen, dass sich die polnisch-ukrainischen Beziehungen wahrscheinlich bis mindestens Mitte Oktober weiter verschlechtern werden. Danach könnten sie sich wieder erholen, wenn es der oppositionellen Bürgerplattform (PO) mit ihrer jüngsten Medienkampagne gelingt, genügend ländliche Wähler gegen die PiS zu mobilisieren. Es wird ein harter Kampf werden, und die PiS könnte eine Koalitionsregierung mit der Anti-Establishment-Partei Konföderation bilden, wenn sie nicht völlig untergeht, sodass die Rückkehr der PO an die Macht nicht garantiert ist.

Unter diesen Umständen besteht eine realistische Chance, dass sich die polnisch-ukrainischen Beziehungen im Laufe des kommenden Jahres weiter verschlechtern, insbesondere wenn die PiS in eine Koalitionsregierung mit der Konföderation gezwungen wird. Erstere hat sich in den vergangenen Monaten mit Zelensky überworfen, während letztere sich konsequent gegen eine führende Rolle Polens im Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland durch die Ukraine ausgesprochen hat, was zu einer für Kiew verheerenden Kombination führen könnte. In einer solchen Situation könnte alles noch viel schlimmer und noch schneller kommen.

Ohne einen Wahlsieg der PO im nächsten Monat ist die einzige andere Variable, die dieses Szenario realistischerweise ausgleichen könnte, dass Kiew die angedrohte WTO-Klage zurückzieht und Zelensky endlich öffentlich aufrichtige Dankbarkeit für alles zeigt, was Polen für die Ukraine getan hat. Doch darauf sollte niemand hoffen, denn Zelensky muss sich im kommenden Frühjahr zur Wiederwahl stellen und könnte befürchten, durch eine Abkehr von seiner neuen, selbstbewussten Polen-Politik die Stimmen der Nationalisten zu verlieren.

Beide Seiten befinden sich also in einem Dilemma, in dem jede Seite glaubt, dass sie auf der Ebene der nationalen und politischen Interessen mehr gewinnt, wenn sie die Spannungen eskalieren lässt, als wenn sie sie als erste deeskaliert. Auf diese Weise entsteht ein Teufelskreis, der zu einer so drastischen Verschlechterung der Beziehungen führen kann, dass der gegenwärtige desolate Zustand bald mit Wohlwollen betrachtet werden könnte. Dies gilt insbesondere dann, wenn Polen seine schleichende Hegemonie über die Westukraine in naher Zukunft noch offener ausübt.

Um es klar zu sagen: Die oben beschriebene Abfolge von Ereignissen ist das absolute Worst-Case-Szenario und dementsprechend nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, denn nur wenige haben vor wenigen Monaten vorausgesehen, wie weit sich die Beziehungen verschlechtern würden. Beide Seiten täten gut daran, ihre Gesellschaften auf die Möglichkeit anhaltender Spannungen vorzubereiten, um sich so effektiv wie möglich an die neue geostrategische Realität anzupassen.