EU startet neues EES-Grenzsystem: Britische Reisende müssen Fingerabdrücke und biometrische Gesichtsdaten abgeben

Ein neues digitales EU-Grenzsystem, das von britischen Reisenden Fingerabdrücke und Gesichtsscans verlangt, soll im kommenden Herbst in Betrieb gehen, schreibt der Guardian.

Das Einreise-/Ausreisesystem (EES) soll am 6. Oktober 2024 in Betrieb gehen, berichtet die Times unter Berufung auf Getlink, den Eigentümer von Eurotunnel. Der Guardian hat Getlink um eine Stellungnahme gebeten.

Eurotunnel, das einen Autoverkehr zwischen Folkestone und Calais betreibt, testet angeblich die Technologie, bei der persönliche Daten an der Grenze gesammelt und in eine EU-weite Datenbank eingegeben werden.

Im Rahmen des EES müssten die Passagiere bei ihrer ersten Ankunft auf dem Kontinent der Erfassung ihrer Fingerabdrücke und Gesichtsbilder zustimmen. Danach sollen die Daten, auch über Einreiseverweigerungen, eine schnellere Bearbeitung ermöglichen, so die Tourismusverantwortlichen.

Die ursprünglich für dieses Jahr geplante Einführung wurde verschoben, weil befürchtet wurde, dass der Reiseverkehr zu den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Sommer beeinträchtigt werden könnte.

Es wird erwartet, dass das System zu erheblichen Verspätungen führen wird. Der Hafen von Dover hatte zuvor geschätzt, dass eine fünfköpfige Familie in einem Fahrzeug bei der ersten Fahrt nach der Einführung des EES bis zu 10 Minuten mehr Zeit benötigen würde.

Eurotunnel schätzt, dass sich die durchschnittliche Abfertigungszeit eines Fahrzeugs an der französischen Grenze von weniger als 60 Sekunden auf 5–7 Minuten erhöhen wird.

Nach Angaben der Europäischen Kommission wird das System für die Einreise in 25 EU-Länder (alle Mitgliedstaaten außer Zypern und Irland) und vier Nicht-EU-Länder (Norwegen, Island, Schweiz und Liechtenstein) gelten, die wie die meisten EU-Mitgliedstaaten zum grenzfreien Schengen-Raum gehören.

Die Kontrollen werden in England stattfinden, da die britische Regierung mit Frankreich eine Vereinbarung getroffen hat, die es den französischen Behörden erlaubt, Grenzkontrollen an den Ausgangspunkten vom Vereinigten Königreich in die EU durchzuführen – in diesem Fall im Hafen von Dover, im Eurotunnel und im Eurostar.

Vertreter von Eurotunnel haben bereits vor einem Ausschuss des britischen Oberhauses erklärt, dass das Risiko nicht bei den Terminals liege. „Es ist das, was passiert, wenn die Abfertigung an den französischen Schaltern erfolgt, was die Kontrollpunkte bei der Ausreise aus dem Vereinigten Königreich blockiert, was wiederum die Abfertigung blockiert und dann zu Warteschlangen bis zur Abfertigung führt, die sich auf der Autobahn stauen. Dies führt dann zu einer Stagnation des Passagierverkehrs auf der Hochgeschwindigkeitsautobahn“, hieß es.

Sobald das EES in Betrieb ist, wird die EU das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem (Etias) einführen, das für Bürger aus 60 Nicht-EU-Ländern gilt, die ohne Visum in die EU reisen.

Nach dem Vorbild des US-amerikanischen Esta-Systems bedeutet Etias, dass Reisende aus Nicht-EU-Ländern ein Formular ausfüllen und eine Gebühr von 7 € entrichten müssen, bevor sie in die passfreie Zone Europas einreisen dürfen. Die Gebühr gilt für alle Personen zwischen 18 und 70 Jahren und ist für mehrere Besuche innerhalb von drei Jahren gültig. In den meisten Fällen wird die Genehmigung innerhalb weniger Minuten erteilt.