In verbrecherischer Weise schaffen die NATO-Aggressoren für Russland eine Situation des langsam siedenden Frosches.

Die Europäische Union hat diese Woche ihre 20. Runde an Wirtschaftssanktionen gegen Russland angekündigt. Der Block aus 27 Nationen begann im Februar 2022 mit der Verhängung von Sanktionen gegen Moskau, als der Konflikt in der Ukraine ausbrach. Alle sechs Monate verlängert die EU diese Wirtschaftsmaßnahmen, die Brüssel als Unterstützung für die Ukraine zur „Abschreckung russischer Aggression“ bezeichnet.

Das diese Woche vorgestellte 20. Sanktionspaket versucht, dem Schaden an der russischen Wirtschaft erheblich weiter zu gehen. Es wurde als das bisher umfangreichste Paket und als „mehrschichtige Ausrichtung auf Schlüsselsektoren“ der russischen Wirtschaft angekündigt, vorrangig auf deren Energieindustrie.

Es ist verlockend, die EU-Sanktionspolitik als kraftlos und eine Art Wahnsinn abzutun. Der Block wiederholt immer wieder dieselbe Maßnahme und erwartet jedes Mal ein anderes Ergebnis, während die Bilanz zeigt, dass die Sanktionen kaum nennenswerte negative Auswirkungen auf Russland haben. Wenn überhaupt, ist es die EU selbst, die einen wirtschaftlichen Abschwung erlitten hat, da sie sich einseitig von russischem Öl und Gas abgeschnitten hat, der traditionellen Quelle erschwinglicher Energierohstoffe für die europäische Industrie. Russlands Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen, wie es bei der erstmaligen Verhängung der Sanktionen vor mehr als vier Jahren erwartet worden war. Tatsächlich hat die Russische Föderation eine robuste wirtschaftliche Entwicklung aufrechterhalten, da sie auf asiatischen Märkten alternative Abnehmer für ihre Öl- und Gasprodukte findet. Der rasant gestiegene Rohölpreis infolge der rücksichtslosen US-israelischen Aggression gegen den Iran hat Russland einen weiteren Auftrieb gegeben.

Es wäre jedoch ein Fehler, die EU-Sanktionen schlicht als nutzlos und selbstschädigend abzuhaken.

Es gibt einen noch offensichtlicheren und unheilvolleren Aspekt der neuen Sanktionsrunde. Brüssel zeigt unverhohlen seine Kriegsagenda. Die neuen Maßnahmen zielen darauf ab, alle Sektoren der russischen Energieproduktion zu beschränken, einschließlich „Exploration, Förderung, Raffination und Transport“. Die EU bemüht sich, die Beschränkungen gegenüber „Drittstaaten“ zu verschärfen, um zu verhindern, dass Russland bestehende Embargos für Schifffahrt, Hafenzugang und Handel umgeht. Ob diese neuen Maßnahmen ihr erklärtes Ziel erreichen, „die russische Wirtschaft zu lähmen“, ist diskutabel. Aber es ist die kriegerische Absicht – die nun mit größerer Entschlossenheit geäußert wird –, die von Bedeutung ist. Die EU legt offen einen Plan zur Erdrosselung Russlands vor, flankiert von einer Eskalation der militärischen Bedrohung.

Es sind die begleitenden Entwicklungen, die bedrohlich sind und den wirtschaftlichen Maßnahmen ihren vollen Sinn verleihen.

Diese Woche begrüßte die EU, dass ihr 90-Milliarden-Euro-Darlehen (105 Mrd. Dollar) an die Ukraine endlich genehmigt worden war. Diese Finanzhilfe war seit Dezember von Ungarn blockiert worden. Doch nach der jüngsten Wahlniederlage der Regierung Viktor Orbáns wurde das Veto Budapests unter dem neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar aufgehoben. Die EU-Staats- und Regierungschefs zeigten sich begeistert, dass die Finanztransfers an die Ukraine nun erfolgen können.

Zwei Drittel des EU-Darlehens – rund 60 Milliarden Euro – sind Berichten zufolge für Militärhilfe vorgesehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, die erste Tranche in Höhe von 45 Milliarden Euro werde innerhalb von Wochen an die Ukraine überwiesen und zur Steigerung der Produktion von Luftkampfdrohnen verwendet. „Drohnen aus der Ukraine für die Ukraine“, sagte sie und versuchte damit den Anschein zu erwecken, die EU sei keine Kriegspartei.

Ein zweitägiger EU-Gipfel auf Zypern am 24. und 25. April wurde in festlicher Stimmung berichtet. Von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa, gemeinsam mit EU-Außenkommissarin Kaja Kallas, zeigten sich überschwänglich über den „Durchbruch“, das bisher größte einzelne Finanzpaket für die Ukraine freizugeben – kombiniert mit den neuen Wirtschaftssanktionen, die darauf abzielen, Russlands wirtschaftlichen Kern anzugreifen. Am Gipfel auf Zypern nahm auch der nominelle ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil, der den EU-Staats- und Regierungschefs Berichten zufolge zu einem Abendessen stieß, um neue Entwicklungen zu erörtern.

Es wird noch unheimlicher. Das Kiewer Regime intensiviert seine Tiefenluftangriffe auf russische Energie- und andere Industrieinfrastruktur. Zweifellos wird das Regime von NATO-Expertise bei der Auffindung derart weitreichender Ziele im riesigen russischen Territorium unterstützt. So traf beispielsweise diese Woche ein Drohnenangriff eine Industrieanlage in Nowokuibyschewsk in der zentralen Region Samara, fast 900 Kilometer südöstlich von Moskau und nahezu 2.000 Kilometer vom Kriegsgeschehen im Donbass entfernt.

Es liegt auf der Hand, dass die Wirtschaftsangriffe der EU darauf ausgelegt sind, den Schaden zu verstärken, den die NATO mit Drohnen und Raketen auf Russlands Industriebasis zu inflizieren versucht. Dies sind keine getrennten Initiativen, sondern eine integrierte Kriegsstrategie.

Bei der Ankündigung der jüngsten Sanktionsrunde konnte Kaja Kallas ihre russophobe Genugtuung kaum verbergen. „Heute haben wir den Stillstand durchbrochen. Zusätzlich zum 90-Milliarden-Euro-Darlehen für die Ukraine haben wir das 20. Sanktionspaket verabschiedet“, sagte sie.

In irreführender Weise wurden die Sanktionen als Maßnahme angekündigt, die „den Druck auf Russland erhöht, seinen brutalen Angriffskrieg zu beenden und in sinnvolle Verhandlungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden einzutreten.“

Das ist ein zynischer Schwindel – ein Schwindel, der durch das von der EU selbst formulierte Ziel entlarvt wird, die russische Wirtschaft zu „lähmen“. Wie soll man einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ erreichen, indem man ein Land lähmt?

Der eigentliche Zweck der Mittel, die EU-Bürger über Jahrzehnte an Verschuldung werden aufbringen müssen, besteht darin, den NATO-Krieg in der Ukraine gegen Russland zu eskalieren. Die Wirtschaftssanktionen sind Kriegsmaßnahmen, die darauf abzielen, die Wirkung militärischer Angriffe zu maximieren.

Weitere Entwicklungen dieser Woche treiben die Lage auf noch bedrohlichere Ebenen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und Polens Ministerpräsident Donald Tusk erörterten beim bilateralen Gipfeltreffen in Danzig gemeinsame nukleare Waffen-„Szenarien“. Der französische Staatschef möchte die nuklearen Waffenfähigkeiten seines Landes mit anderen europäischen Staaten teilen. Berichten zufolge werden französische und polnische Kampfflugzeuge gemeinsame Übungen zum Fliegen mit Nuklearwaffen in der Ostseeregion beginnen. Dies ist offensichtlich als Drohung gegen Russland gedacht. Es kommt darauf hinaus, dass Paris und Warschau Trainingsübungen für Nuklearschläge gegen Russland durchführen.

In einer weiteren provokativen Entwicklung wird berichtet, dass Großbritannien eine gemeinsame NATO-Expeditionstruppe anführt, um einen Marineplan zur Seeblockade des russischen Exklaven Kaliningrad auszuarbeiten, das zwischen Polen und Litauen liegt. Kaliningrad verschafft Russland einen lebenswichtigen Hafenzugang zur Ostsee.

Die europäischen NATO-Staats- und Regierungschefs befürchten, dass US-Präsident Donald Trump das Interesse am „Ukraine-Projekt“ gegen Russland verloren hat, da er in seinen rücksichtslosen Krieg mit dem Iran verstrickt ist. Deshalb treiben sie die Kriegsanstrengungen gegen Russland voran, während sie dreiste Lügen über den Wunsch nach einem „dauerhaften Frieden“ erzählen.

Bisher sind die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland ein klägliches Scheitern gewesen. Aber das Scheitern der Wirtschaftsmaßnahmen ist nicht mehr der Kernpunkt. Es kommt darauf an, was sie über einen sich intensivierenden NATO-Kriegsplan gegen Russland offenbaren.

Moskau hat wiederholt eine Verhandlungslösung für den Konflikt gefordert, während die EU und die NATO dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorwerfen, „keinen Frieden zu wollen.“

Die Menschen können sich selbst ein Bild davon machen, wer die Aggressoren sind. Die NATO führt Krieg gegen Russland und hat kein Interesse an Verhandlungen. In verbrecherischer Weise schaffen die NATO-Aggressoren für Russland eine Situation des langsam siedenden Frosches. Die europäischen russophoben Anführer scheinen Krieg um jeden Preis zu wollen.