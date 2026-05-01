Verborgene Geschichte: Wie der Mossad Italien unterwanderte

Von Kit Klarenberg

Die Ankündigung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vom 13. April, Rom werde ein langjähriges Verteidigungsabkommen mit Israel aussetzen, schlug in ganz Europa hohe Wellen. Historisch gesehen unterhielten italienische Regierungen – selbst wenn sie von Persönlichkeiten geführt wurden, die den Zionismus verabscheuten – konstruktive, enge Beziehungen zu Tel Aviv. Auch die Sicherheits-, Geheimdienst- und Militärapparate beider Seiten pflegen seit langem geheime Beziehungen. Tatsächlich entstand der verabscheuungswürdige Netzwerk des Mossad für Spionage, Attentate und Sabotage im Ausland praktisch in Italien und hat seitdem im Land verheerenden Schaden angerichtet.

Einzelheiten darüber, wie zionistische Spione in Italien festen Fuß fassten, liefert ein faszinierender Aufsatz des Wissenschaftlers Massimiliano Fiore. Unter Rückgriff auf Archivquellen „verfolgt er die Entwicklung der geheimen israelischen Aktivitäten“ in Rom und deckt auf, wie zionistische Geheimdienstmachenschaften im und gegen das Land betrieben wurden, noch bevor der Staat im Mai 1948 gegründet wurde, sowie während des darauf folgenden Vernichtungskriegs Tel Avivs gegen Palästina. Mehrere Fallstudien zeichnen die sich entwickelnde und immer dreistere Kriminalität des Mossad in Italien nach, die die Art und Weise prägte, wie die Behörde seitdem weltweit operiert.

Die Geschichte beginnt im Anschluss an den Teilungsplan der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom November 1947, der den zionistischen Kolonisatoren 55 % des palästinensischen Territoriums zusprach. Arabische Führer begannen sofort, sich auf den Widerstand gegen die Errichtung des Staates vorzubereiten, und bildeten zu diesem Zweck Soldaten in Palästina und den Nachbarstaaten aus. Als Reaktion darauf erteilte Israels Gründer David Ben-Gurion den zionistischen paramilitärischen und Geheimdienstfraktionen die Anweisung, Waffen für den bevorstehenden Völkermordkrieg um palästinensisches Gebiet zu beschaffen – was zur Nakba führte –, während er den arabischen Streitkräften Waffen verweigerte.

Fiore berichtet, wie der Chef des Mossad le-Aliyah Bet und des Rekhesh – der Spionage- bzw. der Waffenbeschaffungsabteilung der berüchtigten zionistischen Paramilitärorganisation Haganah – unverzüglich „eine Sabotageeinheit in Rom aufstellte, die schnell zu einem operativen Zentrum der israelischen Geheimaktivitäten in Italien und ganz Europa wurde“. Danach nutzten zionistische Agenten „Italiens politische Unentschlossenheit und physische Infrastruktur, um eine anhaltende Kampagne der Sabotage und Abfangmaßnahmen durchzuführen“. Der Wissenschaftler bezeichnet diesen verdeckten Kampf auf italienischem Boden als „geheime Front“ im Krieg von 1948.

Roms Häfen sowie die Luft- und Seeverkehrskorridore „spielten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der israelischen Versorgung“ mit Waffen für den Krieg von 1948, während sie gleichzeitig den Waffenfluss an arabische Streitkräfte unterbrachen. Darüber hinaus versuchten die Zionisten, „das Machtgleichgewicht im Mittelmeerraum“ für böswillige geopolitische Zwecke zu beeinflussen. Ihre verdeckten Aktionen – „durchgeführt unter Bedingungen politischer Toleranz und diplomatischer Zurückhaltung“ – schmiedeten starke Bindungen zum italienischen Staat, während sie Roms Status „als strategische Brücke zwischen Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten“ zugunsten Israels bedrohten.

Die ersten geheimen Machenschaften des noch jungen Mossad in Italien hatten verheerende Auswirkungen. In einem CIA-Memo vom Juni 1948 wurde festgestellt, dass das „europäische Hauptquartier“ des zionistischen Geheimdienstes „unter dem Deckmantel in Rom operierte“, von wo aus „heimliche Munitionstransporte auf dem Luftweg“ nach Palästina mit „Wissen und Mitwirkung“ der italienischen Behörden durchgeführt wurden. Ohne dass europäische Bürger, arabische Regierungen oder die „internationale Gemeinschaft“ davon Notiz nahmen, war Rom heimlich zu einem internationalen Zentrum des „illegalen Waffenhandels für den jüdischen Untergrund“ geworden.

„Riskantere Maßnahmen“

Rückblick auf März 1948: Die tschechoslowakische Regierung genehmigte die Lieferung von 8.000 Gewehren, 200 Maschinengewehren und sechs Millionen Schuss Munition nach Syrien. Die Ladung sollte im nächsten Monat auf der Lino, einem 450-Tonnen-Frachtschiff aus Italien, in See stechen, doch zionistische Agenten waren entschlossen, zu verhindern, dass die Lieferung Westasien erreichte. Zunächst wurde die Durchfahrt verhindert, da die Haganah die Behörden in Rom warnte, dass ein mit Waffen beladenes Schiff auf dem Weg nach Italien sei. Angesichts der „angespannten politischen Lage“ im Vorfeld der Wahlen im Land handelten die Beamten schnell und beschlagnahmten die Lino.

In der Nacht des 10. April drang eine zionistische Sabotagegruppe auf das Schiff vor, brachte Sprengsätze an und verschwand unbemerkt. Das Schiff sank ohne Verluste und ohne dass die Schuld zugewiesen wurde. Laut Fiore deuteten die italienischen Medien an, die Waffen an Bord seien möglicherweise für lokale Kommunisten bestimmt gewesen, was „den Verdacht von einer zionistischen Beteiligung ablenkte“. Obwohl es sich um eine kleine Operation handelte, hatte der Untergang der Lino enorme Auswirkungen. Die Aktion „zeigte, wie begrenzte Ressourcen, lokale Netzwerke und leugnungsfähige Sabotageakte auf See unverhältnismäßig große Auswirkungen erzielen konnten, indem sie die Versorgung des Gegners unterbrachen und gleichzeitig eine Eskalation zwischen den Staaten vermieden.“

Der Erfolg der Lino-Operation führte im Mai 1948 zur offiziellen Gründung einer „Einheit zur Sabotage der feindlichen Versorgung in Europa“ mit Sitz in Rom. Sie entwickelte sich rasch zu einer „zentralen Drehscheibe für Geheimdienst, Logistik und Koordination“ in ganz Italien und Europa für zionistische Spione. „Jüdische Agenten und Ausbilder, die bereits auf dem Kontinent aktiv waren“, schlossen sich ihren Reihen an und erhielten mit Unterstützung italienischer Militär- und Geheimdienstveteranen eine Ausbildung in allen Arten von hinterhältigen Machenschaften. Unter ihnen befanden sich kampferprobte Faschisten, deren Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg die zukünftigen operativen Praktiken Israels prägten.

Das gesunkene Lino

Unterdessen lief eine syrische Initiative zur Bergung der Ladung der gesunkenen „Lino“. Die Waffen und Munition wurden erfolgreich geborgen und repariert und anschließend auf einem Schiff namens „Argiro“ an ihren ursprünglichen Bestimmungsort weitergeleitet. Doch zionistische Spione hatten alles im Blick und beabsichtigten, die Ladung zu beschlagnahmen. Durch Bestechung und ausgeklügelte Täuschungsmanöver infiltrierten Agenten die Schiffsbesatzung und ebneten so den Weg für Zionisten, die sich als Sicherheitseskorte ausgaben und auf dem Weg nach Westasien an Bord gingen. Am 21. August wurde die Argiro gekapert und nach Palästina umgeleitet.

Fünf Tage später beschlagnahmten zionistische Seestreitkräfte die Argiro, erbeuteten das Material und versenkten das Schiff anschließend. Die tödliche Ladung erreichte Haifa vier Tage später und wurde an zionistische Kämpfer in Jerusalem weitergeleitet. Die italienische Besatzung wurde vorübergehend festgehalten, anstatt getötet oder verschwinden zu lassen, obwohl der Kapitän in Gefangenschaft an Tuberkulose starb, bevor er überhaupt in seine Heimat zurückkehren konnte, was die Gefahr eines internationalen Zwischenfalls zwischen der expandierenden Siedlerkolonie und Rom heraufbeschwor.

Fiore merkt an, dass die Argiro-Aktion ein frühes Beispiel für „strategische Aneignung“ durch zionistische Spione war, das zukünftige Operationen vorwegnahm, in denen „Nachrichtendienst, Täuschung und Beschaffung als sich gegenseitig verstärkende Instrumente fungierten“. Dieser Journalist hat dokumentiert, wie ein ähnlicher Ansatz in den frühen 1960er Jahren während des kriminellen Bestrebens der Entität, heimlich Atomwaffen zu erwerben, angewendet wurde. Darüber hinaus verdeutlichte Argiros Übernahme eindrucksvoll, wie zionistische Agenten in Italien bereit waren, „zunehmend riskantere Maßnahmen“ zu ergreifen, die öffentliche und politische Spannungen mit Rom schüren konnten. Doch der aufstrebende Mossad hatte wenig zu befürchten.

„Diplomatischer Puffer“

Anfang 1949 versuchten zionistische Militante, Motortorpedoboote in einer italienischen Werft zu sprengen, die von Ägypten gekauft worden war. Fiore berichtet, dass bei der Operation Geheimhaltung und „strikte Abstreitbarkeit“ im Vordergrund standen, um „diplomatische Auswirkungen“ zu vermeiden, und dass man von einem Insider profitierte, der Zugang zum Gelände verschaffte. Die Ausführenden des Komplotts, angeführt von einem Sprengstoffspezialisten, der maßgeblich an der Versenkung der Lino beteiligt war, wurden jedoch von der örtlichen Polizei auf frischer Tat ertappt. Im Juni desselben Jahres wurde der Anführer der Gruppe wegen Besitzes von Sprengstoff zu drei Jahren Haft verurteilt.

Dies löste „anhaltende diplomatische Interventionen“ auf höchster Ebene der noch jungen zionistischen Entität aus, was dazu führte, dass der verurteilte Agent durch eine Begnadigung des Präsidenten freigelassen wurde. Als „kalkulierter Akt der Milde der Exekutive“ schuf dieser Schritt einen Präzedenzfall, der noch Jahrzehnte danach Bestand hatte und möglicherweise bis heute gilt. Im selben Monat, in dem die zionistischen Spione gefasst wurden, gewährte der italienische Ministerpräsident Alcide De Gasperi der örtlichen Mossad-Chefin Ada Sereni informell freie Hand für die Durchführung geheimer Operationen in ihrem Land.

Dementsprechend legten die Aktivitäten des Mossad nicht nur in Italien, sondern weltweit in der Folge den Schwerpunkt auf „Täuschung, Improvisation und operative Kühnheit“. Solange die Aktivitäten der zionistischen Spione „unterhalb der Schwelle einer öffentlichen Eskalation blieben“, würden die Behörden in Rom „ein Auge zudrücken – am besten beide“. Es war der Beginn einer Politik der strategischen Ambiguität, mit der Italien versuchte, gleichzeitig freundschaftliche Beziehungen zur arabischen und muslimischen Welt sowie zu Tel Aviv aufrechtzuerhalten. Man hoffte, Rom könne vermeiden, in den Palästinakonflikt hineingezogen zu werden, und so das „politische Gleichgewicht“ bewahren.

Im Rahmen dieser geheimen Übereinkunft profitierte die zionistische Entität enorm von der „selektiven Durchsetzung“ lokaler Gesetze, von politischer Begnadigung, falls ihre Agenten und/oder Pläne aufgedeckt wurden, sowie von anderen Nachsichtigkeiten. Der Mossad konnte Rom somit „als Transitkorridor, logistische Basis und diplomatischen Puffer“ nutzen. Tel Aviv missachtete jedoch regelmäßig die Bedingungen dieser Vereinbarung und gefährdete damit das „politische Gleichgewicht“ des Landes erheblich.

Israel konnte es nicht dulden, dass palästinensische Widerstandskämpfer und Gruppen Waffen schmuggelten oder ungehindert durch Italien reisten oder vor Ort politischen Schutz genossen.

Dieses Wegsehen gegenüber dem palästinensischen Widerstand wurde als „Lodo-Moro“-Abkommen bekannt, so genannt, weil es von dem erfahrenen italienischen Staatsmann und mehrfachen Ministerpräsidenten Aldo Moro ins Leben gerufen wurde. Der Mossad versuchte, Rom für diese Nachsicht gegenüber der palästinensischen Sache hart zu bestrafen. Es gibt zahlreiche Fragen zur Beteiligung der Zionisten an zahlreichen hochkarätigen Terrorakten, die in der Folge in Italien verübt wurden, wie beispielsweise dem Bombenanschlag auf den Bahnhof Bologna Centrale im August 1980, bei dem 85 Menschen getötet und über 200 verletzt wurden, sowie politischen Attentaten – darunter auch das auf Moro selbst.

Die Leiche von Aldo Moro wurde im Mai 1978 von den italienischen Behörden in Rom entdeckt

Moro, ein überzeugter Antizionist, wurde im März 1978 angeblich von den Roten Brigaden, einer linken Guerillabewegung, entführt. Nach 55 Tagen in Gefangenschaft wurde er getötet. Zahlreiche sachkundige Quellen haben im Laufe der Jahrzehnte bei aufeinanderfolgenden parlamentarischen Anhörungen und offiziellen Untersuchungen ausgesagt, wie der Mossad die Roten Brigaden infiltrierte und unterstützte, um die Aktivitäten der Gruppe von Anfang an zu beeinflussen. Darüber hinaus war von Anfang an eine wenig bekannte, aber äußerst einflussreiche zionistische Hand an der berüchtigten, von der CIA und dem MI6 geleiteten Operation Gladio beteiligt.

Das von Gladio ausgelöste Chaos trug maßgeblich zu den Bestrebungen des Mossad bei, Italien zu destabilisieren, um die finanzielle, militärische und politische Unterstützung Israels durch die USA zu stärken. Es ist heute kaum vorstellbar, dass die geopolitische Position Tel Avivs von Rom in Frage gestellt wird. Dennoch werfen Vorfälle wie der mysteriöse Anschlag auf eine italienische Ölpipeline Ende März offensichtliche Fragen auf, ob das vor Jahrzehnten aufgebaute lokale zionistische Sabotagenetzwerk noch immer besteht und der Regierung des Landes weiterhin brandgefährliche Warnungen sendet, nicht zu weit aus der Reihe zu tanzen.