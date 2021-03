Eugenik ist lebendig und gut, und die „Covid-19“-Betrug ist der Motor für die Verwirklichung der Entvölkerung

„Ich frage mich nur, wie es wäre, in einem Tier wiedergeboren zu werden, dessen Spezies so stark gefährdet ist, dass sie vom Aussterben bedroht war. Was wären seine Gefühle gegenüber der menschlichen Spezies, deren Bevölkerungsexplosion ihm den Platz zum Existieren weg nimmt…. Ich muss gestehen, dass ich der Versuchung nicht widerstehen kann, nach meiner Wiedergeburt als besonders tödlichem Virus zurückzukehren.“ ~ Prinz Philip, in seinem Vorwort zu „If I Were an Animal“ – Vereinigtes Königreich, Robin Clark Ltd., 1986.

„Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen … das wird sich auf etwa 9 Milliarden erhöhen. Wenn wir bei Impfstoffen, Gesundheitsfürsorge und reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir diese Zahl um vielleicht 10 bis 15 Prozent senken.“ ~ Bill Gates

„Entvölkerung sollte die oberste Priorität der Außenpolitik gegenüber der Dritten Welt sein, denn die US-Wirtschaft wird große und zunehmende Mengen an Mineralien aus dem Ausland benötigen, insbesondere aus weniger entwickelten Ländern“ ~ Henry A. Kissinger

„Eine Gesamtbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen, ein Rückgang von 95% gegenüber dem heutigen Stand, wäre ideal.“ ~ Ted Turner

„Das Barmherzigste, was die Großfamilie einem ihrer kindlichen Mitglieder antut, ist, es zu töten.“ ~ Margaret Sanger, Woman and the New Race, Kapitel 5, „The Wickedness of Creating Large Families.“ (1920)

„Die Tatsache, dass es jetzt viel einfacher ist, das menschliche Genom in lebensfähigen Embryonen präzise zu manipulieren, bedeutet, dass wir in der Zukunft wahrscheinlich das Aufkommen von Designer-Babys erleben werden, die bestimmte Eigenschaften besitzen oder die gegen eine bestimmte Krankheit resistent sind.“

~ Klaus Schwab, Die Zukunft der vierten industriellen Revolution gestalten: A Guide to Building a Better World

„Eugenik ist eine soziale (und ‚wissenschaftliche‘) Bewegung, die auf dem Glauben basiert, dass die genetische Qualität der menschlichen Rasse durch den Einsatz von selektiver Züchtung sowie anderen oft moralisch kritisierten Mitteln verbessert werden kann, um Gruppen von Menschen zu eliminieren, die als genetisch minderwertig angesehen werden, während das Wachstum von Gruppen gefördert wird, die als genetisch überlegen angesehen werden.“

Diejenigen, die die massenhaften Eugenik-Bestrebungen leugnen, die heute in den USA und weltweit existieren, sind entweder pathologische Lügner, sind zensurgesteuerte, manipulative Propagandisten, oder sie sind völlig unwissend über jegliche Realität. Die gesamte transhumane, technologische und technokratische Bewegung, die die herrschende Klasse heute konsumiert, basiert in hohem Maße auf Eugenik. Der offen angestrebte und geplante „Great Reset“, der von den angeblichen herrschenden „Eliten“ verfolgt wird, die derzeit dieses Land und die Welt regieren; diejenigen, die diese mörderische und menschenverändernde „progressive“ Agenda anstreben, sind der Inbegriff der modernen Eugenik-Bewegung. Aufgrund der abscheulichen Natur und geschmacklos Konzept dieses Kreuzzuges, wie im frühen zwanzigsten Jahrhundert beschrieben, die Begriffe in der Vergangenheit verwendet wurden, um die kollektive und verdummt Herde zu täuschen, und Täuschung war so weit erfolgreich.

Diese gefälschte Pandemie ist der erste Schritt, der benutzt wird, um den Tod des Menschen und die genetische Veränderung zu erreichen, um Millionen oder Milliarden von gewöhnlichen Menschen zu eliminieren und zu kontrollieren, aber die sich ständig ändernden Begründungen für die Verfolgung dieser Agenden werden sich bald in die Ausreden der nachhaltigen Entwicklung und des „Klimawandels“ verwandeln. Und angesichts der geplanten Zerstörung der Nahrungsmittelversorgung, die bereits im Gange ist, und der absichtlichen Kontrolle und Verknappung von Energie, werden absichtlich herbeigeführte Nahrungsmittel- und Energieknappheiten dazu benutzt werden, um nicht nur Besorgnis in der Öffentlichkeit hervorzurufen, sondern auch um schiere Panik zu erzeugen. Diese inszenierten Ereignisse werden für eine staatlich kontrollierte Notrationierung verantwortlich gemacht, und dann werden bestimmte Teile der Öffentlichkeit für ihren übermäßigen Verbrauch von lebensnotwendigen Gütern während einer „Krise“ verflucht. Dies ist ein zweischneidiges Schwert, da ohne genügend Nahrung und Energie die Ermordung großer Teile der Bevölkerung unter dem Deckmantel der Notfallbemühungen zum Schutz der abhängigen Bevölkerung auf Kosten derer, die sich auf diese Art von kritischer Situation vorbereitet haben, erreicht werden kann. Dies ist der ultimative Einsatz von spaltender Propaganda, indem ein psychotischer Überlebensinstinkt in die Köpfe einer bereits verängstigten Bevölkerung injiziert wird, um Empathie für andere zu ersticken. Diese Taktiken sind einfach psychologische Kriegsführung gegen die proletarische Klasse als Ganzes.

Impfung‘ (Injektion von Giften), Einführung von Krankheitserregern durch Tests, Gedankenkontrolle, Abriegelung, vorsätzlicher Mord, Sterilisation und Angstmacherei werden die Werkzeuge sein, die verwendet werden, um das Blatt zugunsten des Staates zu wenden, indem die menschliche Biologie künstlich verändert wird, durch invasive psychologische Manipulation, durch immer mehr drakonische Einschränkungen und Vorschriften und durch staatlich geförderten Terror in den Händen des vollziehenden Arms der Regierung. Wenn die Menschen nicht en masse gegen diesen Angriff aufstehen, wird die Situation, wie oben beschrieben, fast sicher das Ergebnis sein.

Die gezielte Eliminierung einiger Menschen, die Gen- und Bewusstseinsveränderung anderer und groß angelegte Sterilisationskampagnen, besonders in Entwicklungsländern, sollten mittlerweile als offensichtliches Komplott angesehen werden, das gewollt ist und in mancher Hinsicht bereits im Gange ist. Es ist äußerst schwierig, jenen Teil der Gesellschaft, der eine derartige Überlegenheit über andere beansprucht, dass er in der Lage sein will, zu entscheiden, wer lebt oder stirbt, wer frei oder ein Sklave ist und wer gewaltsam verändert werden soll, um der Existenz würdig zu sein, als menschliche Wesen zu betrachten. Sie sind schlichtweg böse Monster.

Die Idee der Eugenik ist nie verschwunden; sie ist nur für ein paar Jahrzehnte in den Schatten getreten. Aber heute wird sie wieder offener diskutiert, wenn auch unter einem anderen Namen. Die Befürworter der Eugenik, die sich in der einen oder anderen Form zur intellektuellen Überlegenheit gegenüber anderen bekennen, sind in der Regel Linke, Progressive, Postmoderne, Neomarxisten, Globalisten oder mächtige Politiker, die viele ihrer Ansichten nicht mehr verbergen können. Zu ihnen gehören Universitätsprofessoren, Wissenschaftler, Technokraten, Funktionäre von „Gesundheitsorganisationen“ und -institutionen sowie die angeblichen „Eliten“ und ihre steuerfreien Stiftungen, die versuchen, die Welt nach ihrem Gusto umzugestalten. Bill Gates zum Beispiel kommt mir sofort in den Sinn, aber es gibt viele, und diese Typen halten mächtige Positionen in den USA und überall auf der Welt.

Die Förderung und der Vormarsch einer gewissen menschlichen Ausrottung, einer transhumanen Entwicklung und einer Massensterilisation kann auf viele Arten erreicht werden, und ich würde behaupten, dass dies bis zu einem gewissen Grad bereits jetzt geschieht. Genverändernde „Impfungen“, die Zerstörung des Immunsystems, das Einsetzen von Nanopartikeln, Chip-Implantate, Radiowellen-Technologien, die Freisetzung von Biowaffen, Isolation und entmenschlichende psychologische Techniken, Verhungern und die Verbreitung von GVO-Lebensmitteln sind nur einige der Möglichkeiten, die menschliche Biologie zu verändern oder die Andersdenkenden und Unerwünschten zu töten. Dies ist weder Science-Fiction noch ist es weit hergeholt. Dies ist jetzt eine Realität.

Meiner Meinung nach wird die Zahl der Todesfälle mit der Zeit zunehmen, vor allem bei denen, die diese giftige Injektion, die fälschlicherweise als „Impfstoff“ bezeichnet wird, einnehmen. In ein paar Monaten wird sich die Geschichte zeigen, und es wird kein schönes Bild sein. Die Lösung ist totaler Ungehorsam und Dissens durch viele. Niemand kann das bewirken, nur jeder Einzelne, aber je mehr sich weigern, sich zu fügen, desto besser ist die Chance, dass wir alle diesen geplanten Krieg gegen die Menschheit überleben.

Quellen: Here, here, here, here, here, here, und here.