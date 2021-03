Der große Reset, Teil V: Aufgeweckte Ideologie

mises.org

In den vorangegangenen Artikeln habe ich den Great Reset diskutiert und verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, ihn ökonomisch zu verstehen. Der Great Reset kann als Neofeudalismus, als „Unternehmenssozialismus“, als „Kapitalismus mit chinesischen Merkmalen“ und in Form von „Stakeholder-Kapitalismus“ versus „Neoliberalismus“ betrachtet werden. In zukünftigen Folgen beabsichtige ich, die technologischen (transhumanistischen) und monetären (zentralisierte Banken und digitale Währungen) Aspekte zu behandeln, die Klaus Schwab und andere vorhersehen und vorschreiben.

In diesem Essay möchte ich jedoch den ideologischen Aspekt des Great Reset betrachten. Wie genau wollen die Planer den Reset ideologisch etablieren? Das heißt, wie würde ein Reset des Massenbewusstseins zustande kommen, der es ermöglichen würde, die vielen Elemente des Great Reset umzusetzen – und zwar ohne Massenaufstand? Denn wenn der Great Reset greifen soll, wird ein gewisses Maß an Konformität seitens der Bevölkerung notwendig sein – trotz der verbesserten, erweiterten und präziseren Kontrolle über die Bevölkerung, die transhumanistische Technologie und eine zentralisierte digitale Währung ermöglichen würden.

Dies ist die Funktion der Ideologie. Ideologie, so hat der marxistische Wissenschaftshistoriker Richard Lewontin argumentiert, funktioniert, „indem sie die Menschen davon überzeugt, dass die Gesellschaft, in der sie leben, gerecht und fair ist, oder wenn nicht gerecht und fair, dann unvermeidlich, und dass es völlig nutzlos ist, auf Gewalt zurückzugreifen“. Ideologie schafft die „soziale Legitimation“, die Lewontin als notwendig ansieht, um die Zustimmung der Beherrschten zu gewinnen. „Das Schlachtfeld ist in den Köpfen der Menschen, und wenn die Schlacht auf diesem Boden gewonnen wird, dann sind der Frieden und die Ruhe der Gesellschaft garantiert. Ideologie ist in diesem Sinne nicht dasselbe wie Weltanschauung. Sie ist vielmehr die mentale Programmierung, die für Herrschaft und Kontrolle kurz vor der Anwendung von Gewalt notwendig ist. Ideologische Indoktrination ist einfacher, weniger chaotisch und weniger teuer als staatliche und staatlich unterstützte Gewalt.

Einige mögen argumentieren, dass die Ideologie des Great Reset einfach sozialistisch-kommunistische Ideologie ist. Schließlich unterstützt die sozialistisch-kommunistische Ideologie in vielerlei Hinsicht das, was der Great Reset zu leisten verspricht. Und das mag für einige funktionieren. Es gibt diejenigen, die aus sozialistischen Gründen die „Fairness“, „Gleichheit“ oder „Gerechtigkeit“ begrüßen würden, die der Great Reset verspricht. Sozialisten könnten die oligarchische Kontrolle der Gesellschaft übersehen oder entschuldigen auf der Basis der angeblichen Fairness, Gleichheit oder Gerechtigkeit in der Masse der Bevölkerung und in der Annahme, dass die Oligarchie in nicht allzu ferner Zukunft gestürzt werden wird. Im Sozialismus ist eine nivellierende Veranlagung verankert, die der „Gleichheit“ unter der sichtbaren Mehrheit einen hohen Stellenwert einräumt, selbst wenn diese Gleichheit für viele ansonsten „bürgerliche“ Subjekte einen großen Verlust bedeutet. In der Tat, als ich kurz die Tiraden von Mitgliedern der Revolutionären Kommunistischen Partei, USA, einschließlich ihres Führers, Bob Avakian, unterhielt, gaben sie mir gegenüber zu, dass der weltweite Sozialismus für einen Großteil der Welt, besonders in den Vereinigten Staaten, einen niedrigeren Lebensstandard bedeuten würde. Sie hatten kein Problem damit; in der Tat schienen sie sich an der Aussicht zu erfreuen. Zweifellos wird der Sozialismus, wie Friedrich Nietzsche vorschlug, zumindest zum Teil durch Ressentiment angeheizt – durch Ressentiment und Neid auf den Eigentumsbesitzer. Es ließe sich viel über die offensichtliche Zustimmung oder zumindest bedingte und vorübergehende Akzeptanz großer monopolistischer oligarchischer Korporatisten durch Sozialisten und ihre Bevorzugung des Großkapitals gegenüber dem Kleingewerbe sagen. Sozialisten sehen die Monopolisierung im Kapitalismus als unvermeidlich an, als notwendig, um ein konsolidiertes Ziel zu schaffen, das es zu stürzen gilt, und als Zeichen für den bevorstehenden Zusammenbruch des Kapitalismus und die kommende sozialistisch-kommunistische Apokalypse.

Ebenso werden viele Sozialisten dem Great Reset prinzipiell zustimmen – vor allem diejenigen, die seine Rhetorik für bare Münze nehmen. Aber trotz seiner neu gewonnenen Popularität repräsentiert der Sozialismus-Kommunismus immer noch nicht die Mehrheit. Obwohl er unter Millennials und anderen Millennialisten beliebt ist, bleibt der Sozialismus-Kommunismus für viele unappetitlich. Er wird als fremdartig und obskur angesehen und ist mit etwas Negativem behaftet. Aber noch wichtiger ist, dass die sozialistisch-kommunistische Ideologie aus Gründen, die ich weiter unten nennen werde, nicht die Ideologie ist, die am besten zu den Zielen des Great Reset passt. An dieser Stelle kommt Wokeness ins Spiel.

Was genau ist Wokeness? Wie ich in Beyond Woke schreibe,

Nach dem Credo der sozialen Gerechtigkeit ist „Wachsein“ das politische Erwachen, das aus dem Auftauchen von Bewusstsein und Gewissenhaftigkeit in Bezug auf soziale und politische Ungerechtigkeit resultiert. Wachsein ist die unauslöschliche Einschreibung des Bewusstseins sozialer Ungerechtigkeit in den bewussten Verstand, die den Stachel des Gewissens hervorruft, der die neu Erwachten dazu zwingt, ihre Überzeugungen und Verhaltensweisen zu ändern.

Das ist so nahe an einer Definition von Wokeness, wie ich sie aus den Behauptungen derer, die sie annehmen, herauslesen kann. Natürlich ist die Etymologie des Wortes „woken“ und wie es zu einem Adjektiv wurde, das diejenigen beschreibt, die auf diese Weise zu einem Bewusstsein der sozialen und politischen Ungerechtigkeit erwacht sind, eine andere Sache.

„Woke“ begann im Englischen als Vergangenheitsform und Partizip von „wake“. Es bedeutete „wach geworden sein“. Aber in den 1960er Jahren begann „woke“ auch als Adjektiv zu fungieren und erhielt in der afroamerikanischen Gemeinschaft die Bedeutung von „gut informiert“ oder „aktuell“. Ab 1972 begann die einst bescheidene verbale Vergangenheitsform, ein erhöhtes politisches Bewusstsein zu beschreiben. 2017 erkannte das Oxford English Dictionary (OED) das sozialbewusste Bewusstsein von „woke“ und fügte die Definition hinzu: „wachsam gegenüber rassischer oder sozialer Diskriminierung und Ungerechtigkeit“.

Dennoch gibt es so viele Definitionen von Wokeness wie Menschen, die davon gehört haben, wie es bei fast allem der Fall ist, das auch nur ein bisschen umstritten ist. Ich bin sicher, dass andere die Definition ergänzen können und werden oder vorschlagen, dass Wokeness ganz anders definiert werden sollte. Aber die obige Definition und die historisch-semantischen Darstellungen sind für unsere Zwecke ausreichend. Den Anhängern zufolge ist Wokeness also ein gesteigertes Bewusstsein für soziale und politische Ungerechtigkeit und die Entschlossenheit, diese zu beseitigen.

Aber was könnte Wokeness mit dem Great Reset zu tun haben? Als Korrektiv richtet sich Wokeness nicht an die Leidenden, deren Beschwerden oder eingebildete Beschwerden es beheben will. Wokeness wirkt auf die Mehrheit, die vermeintlichen Nutznießer der Ungerechtigkeit. Sie tut dies, indem sie der Mehrheit begreiflich macht, dass sie von „Privilegien“ und Bevorzugungen profitiert hat, die auf Hautfarbe (Weißsein), Geschlecht (Patriarchat), sexueller Neigung (Heteronormativität), Geburtsort (Kolonialismus, Imperialismus und Erste-Weltismus), Geschlechtsidentität (Cis-Gender-Privileg) und der Beherrschung der Natur (Speziesismus) beruhen – um einige der Hauptschuldigen zu nennen. Die Liste ließe sich fortsetzen und wird scheinbar jeden Tag ergänzt. Diese Mehrheit muss gewissermaßen rehabilitiert werden. Die Masse muss verstehen, dass sie die Vorteile, die sie bisher genossen hat, auf der Grundlage der ungerechten Behandlung anderer, entweder direkt oder indirekt, erlangt hat, und diese ungerechte Behandlung beruht auf den Umständen der Geburt. Das „Privileg“ der Mehrheit ging auf Kosten der Minderheiten, die als Nutznießer des Wachseins bezeichnet werden, und das Wachsein ist das Mittel, um diese vielen Ungerechtigkeiten zu korrigieren.

Und welche Auswirkungen hat es, wenn man immer wieder als solcher getadelt wird, wenn man erfährt, dass man der Nutznießer eines unverdienten „Privilegs“ war, dass der eigene relative Reichtum und Wohlstand auf Kosten der unterdrückten, ausgegrenzten und missbrauchten Anderen gegangen ist? Scham, Schuld, Gewissensbisse, Unwürdigkeit. Und was sind die erwarteten Einstellungs- und Verhaltensanpassungen, die von der Mehrheit vorgenommen werden sollen? Sie sollen weniger erwarten. Unter der Woken-Ideologie wird erwartet, dass man seine Rechte einbüßt, weil auch diese Rechte, nein, vor allem diese Rechte, auf Kosten der anderen entstanden sind.

Wokeness funktioniert also, indem sie die Mehrheit an die reduzierten Erwartungen gewöhnt, die ich in meinem ersten Teil über den Great Reset vorgestellt habe. Es tut dies, indem es den Glauben an die Unwürdigkeit der Mehrheit einflößt, zu gedeihen, zu prosperieren und ihr Leben zu genießen. Wokeness indoktriniert die Mehrheit in die besitzlose Zukunft (zumindest für sie) des Great Reset, während es die Linke, ihre ideologischen Hauptpropagatoren, mit einem Gefühl der moralischen Überlegenheit befriedigt, selbst wenn sie ebenfalls ohne Perspektiven sein wird.

Eine Frage bleibt. Warum ist Wokeness besser für die Ziele des Great Reset geeignet als die sozialistisch-kommunistische Ideologie? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns an die Verkaufsargumente des Sozialismus-Kommunismus erinnern. Trotz der Nivellierung nach unten, die ich oben erwähnt habe, ist der Sozialismus-Kommunismus vielversprechend. Er verspricht Nutzen, nicht Defizite. Er funktioniert nicht, indem er der Mehrheit verspricht, dass sie bei seiner Errichtung verlieren wird. Ganz im Gegenteil, der Sozialismus-Kommunismus verspricht weitaus bessere Bedingungen – ja, Fairness, Gleichheit oder Gerechtigkeit, aber auch Wohlstand für die Masse der Menschheit, Wohlstand, der ihr im Kapitalismus verwehrt wurde. Die Arbeiter der Welt sind aufgerufen, sich zusammenzuschließen, nicht unter der Aussicht auf reduzierte Erwartungen, sondern auf der Grundlage großer Erwartungen – nicht, um, wie Marx sagt, eine Utopie zu errichten, aber zumindest, um die gegenwärtige Dystopie zu zerstören und durch ein gemeinsames Füllhorn zu ersetzen. Wir wissen natürlich, wie dieses Versprechen eingelöst wird. Aber es wird trotzdem noch von allzu vielen in unserer Mitte vorgetragen und geglaubt.

Auf der anderen Seite haben wir den subtraktiven Charakter der Wokeness-Ideologie gesehen. Wokeness verlangt den Verzicht auf Vorteile aus moralischen Gründen. Anders als der Sozialismus/Kommunismus bietet sie keine Ermächtigung an oder befürwortet die Übernahme der Produktionsmittel und des Staates mit politischen Mitteln. Wokeness ist eine Form der Schuldzuweisung, die den Verzicht auf Güter erzwingt, nicht den Erwerb.

Die Wokeness-Ideologie, so behaupte ich, hat den Boden bestellt und die Samen für die Ernte gepflanzt, die der Great Reset für die herrschende Elite darstellt. Wurde Wokeness absichtlich zu diesem Zweck geschaffen? Ich glaube nicht, aber sie kann und wird dennoch für diese Zwecke eingesetzt, genauso wie andere ideologische Formationen für andere Zwecke verwendet wurden. Die herrschende Elite eignet sich die verfügbaren Mittel an, die ihr zur Verfügung stehen, um ihre Pläne zu verwirklichen, einschließlich verfügbarer Ideologien. Die Woken-Ideologie war verfügbar und bereit für die Aneignung und Anwendung. Wokeness dient dem Großen Reset am besten, und so sehen wir die Sprache der Wokeness in den Büchern und anderer Literatur, die sich ihrer Etablierung widmen: Fairness, Inklusion usw.

Natürlich wird Wokeness nicht bei jedem funktionieren. Aber die Forderung ist so universell geworden, dass unapologetische, nicht konforme Abweichler als regressiv, reaktionär, rassistisch, weißer Vorherrscher und mehr gelten und aus diesen Gründen abgetan, wenn nicht gar bestraft werden. Wokeness hat so die Dominanz erlangt. Ihm entgegenzuwirken wird eine Hauptvoraussetzung für die Herausforderung des Great Reset sein.