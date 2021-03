Faktencheck oder Propaganda und Manipulation?

1. Faktenchecker verbreiten teilweise korrekte Analysen. Teilweise verbreiten sie kinderleicht widerlegbare Unwahrheiten.

2. Wenn sie eine Theorie, Aussage oder ein Detail nicht widerlegen können, ignorieren sie sie einfach.

3. Wenn sie etwas nur unvollständig widerlegen können, ignorieren sie den stichhaltigen Teil und stürzen sie sich auf irrelevante Nebensächlichkeiten oder Übertreibungen von Internettrollen, die nichts mehr mit der ursprünglichen Theorie/Aussage zu tun haben.

4. Wahlweise porträtieren sie den Autor bzw. irgendeinen angeblichen – gerne einen maximal unseriösen – Vertreter der Theorie/Aussage statt eine inhaltliche Analyse vorzunehmen.

5. Sie fact-checken immer nur Theorien/Aussagen von alternativen Medien oder sog. Gerüchte im Internet. Sie fact-cheken sehr selten Theorien/Aussagen des Establishments oder große PR-Lügen. Also die ganze

6. Sie bezeichnen sich als unabhängig, sind es aber nicht. So wird correctiv z.B. u.a. durch George Soros‘ Open Society Foundation finanziert. Ja, der gleiche Soros, der auch gerne Regierungsstürze in fremden Ländern finanziert.

7. Die Propaganda und Manipulation so wie die geschickte falschen und irreführenden Formulierungen der Transatlantischen Mediennetzwerke werden nicht angerührt.

Fazit: Objektivität ist unerreichbar. Es gibt sie in mitten der Gesellschaft nicht, kein Medium kann dauerhaft journalistische Perfektion bieten, weder Mainstream noch Alternativ, es gibt keine Qualitätsgarantien, auch nicht durch Faktenchecker. Es kann immer nur den Versuch der Multiperspektivität geben und damit eine Annäherung an das, was wir uns am Ende anmaßen als Wirklichkeit zu bezeichnen. Wer auch immer meint grundsätzlich die ‚Wahrheit‘ zu kennen, weiß es nicht besser oder lügt. Das gilt für mich genauso so wie für alle Menschen, alle Mainstream-Medien und alternativen Medien. Alleine der Diskurs beinhaltet eine potenzielle Annäherung an „die Wahrheit“. Wer versucht, andere Menschen, andere Meinungen oder Weltbilder aus diesem Diskurs auszuschließen, hat kein Interesse an einer solchen Annäherung an die Wahrheit. Faktenchecker treten mit dem Selbstverständnis auf „die Wahrheit“ zu kennen und prüfen zu können. Ihr Verhalten und ihre Rhetorik stören den Diskurs und legen den Schluss nahe, dass es ihnen genau um diese Störung geht, um die Ausgrenzung anderer Perspektiven und eben nicht um die Wahrheitsfindung… zumindest aus meiner Perspektive;-)

Glanzleistung der Faktenchecker! Sie sind massiv an Spaltung und Desinformationskampagnen beteiligt. Sie reden nicht mit den Menschen, sie reden ausschließlich über die Menschen und stellen sie an einen modernisierten öffentlichen Pranger und grenzen systematisch mit asymmetrischer Kriegsführung die Kritiker aus – als eine Form von Wahrheitsministerium, als Wächter einer Wahrheit (Narrativ).

Was ich nicht erwähne, brauch ich auch nicht zu widerlegen. Ich bezeichne einfach alles als Fake und mache Feierabend.