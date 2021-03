Finnland erklärt den Notstand wegen steigender COVID-19-Fälle

reuters.com: HELSINKI (Reuters) – Die finnische Regierung hat am Montag aufgrund der steigenden COVID-19-Infektionen den Notstand ausgerufen, ein Schritt, der es dem nordischen Land erlauben würde, Restaurants zu schließen und andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Pandemie zu bekämpfen.

Die Entscheidung kommt, da neue Varianten zu einem starken Anstieg der Infektionen in dem Land beitragen, das bereits seine Grenzen geschlossen hat. Der Ausnahmezustand würde es der Regierung auch erlauben, Schulen weiter zu schließen und die Bewegung zwischen den Regionen einzuschränken.

„Die Regierung sieht es als notwendig an, dass wir alle weniger Kontakte haben“, sagte Premierministerin Sanna Marin auf einer Pressekonferenz. „Jeder hat jetzt die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wie der Frühling und der Sommer verlaufen werden.“

In mehreren finnischen Regionen kam es in den vergangenen zwei Wochen zu einem rasanten Anstieg der COVID-19-Infektionen, mit Ausbrüchen unter Skifahrern in Lappland und Arbeitern auf Schiffswerften und Baustellen.

Finnland, das zu den europäischen Ländern gehört, die bisher am wenigsten von dem Virus betroffen sind, hat seit Beginn der Pandemie 58.064 Fälle und 742 Todesfälle verzeichnet, wobei 210 Menschen derzeit im Krankenhaus behandelt werden.