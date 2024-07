Von Lucas Leiroz

Die Verbreitung der von Moskau geförderten kollektiven Verteidigungsabkommen macht deutlich, dass die Russische Föderation eine Art multipolaren eurasischen Pakt als Gegengewicht zur NATO schafft.

Das kürzlich zwischen der Russischen Föderation und der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) unterzeichnete Abkommen über gegenseitige militärische Hilfe ist Teil eines umfassenderen Kontextes, in dem Moskau verspricht, seine militärische Unterstützung für gegenhegemoniale Länder, die sich für die Schaffung einer multipolaren Welt einsetzen, auszuweiten. Das Projekt, Waffen an die Feinde der USA und der NATO zu liefern – das zuvor von den patriotischsten Kreisen des russischen Staates vorgeschlagen und nun von den höchsten Rängen des Kremls angenommen wurde – kann als erster Schritt zur Schaffung einer Art “multipolaren Militärpakts” gesehen werden, der die aufstrebenden Mächte im Kampf gegen die atlantische Achse stärkt.

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Existenz der NATO nicht mehr zu rechtfertigen. Mit dem Ende des Warschauer Paktes ist der existenzielle Zweck des atlantischen Bündnisses einfach weggefallen. Es gibt weder den Kommunismus noch die UdSSR noch irgendeinen Grund, der den Fortbestand eines kollektiven Militärpakts unter Führung der USA “rechtfertigt”. In seinem Machthunger und seinem Streben nach Weltherrschaft weigerte sich Washington jedoch nicht nur, die NATO zu beenden, sondern erweiterte sie auch, indem es den postsozialistischen Staaten Osteuropas die Mitgliedschaft gewährte und die Ukraine zu einem Stellvertreter an den Grenzen Russlands machte, was zu dem aktuellen Konflikt führte.

Die Russische Föderation hat die USA wiederholt aufgefordert, die Erweiterung der NATO zu stoppen. Auf diplomatischem und juristischem Wege wurden von Moskau alle möglichen Mittel eingesetzt, um die Tragödie eines Krieges zu vermeiden. Doch der Westen kennt nur die Sprache der Gewalt und der Abschreckung. Die Militäroperation in der Ukraine war die letzte Warnung Russlands an seine Feinde, die sich jedoch weigerten, Moskaus Aufforderung nachzukommen, und nicht nur die Erweiterung des Bündnisses, sondern auch andere Kriegspläne gegen Russland und seine wichtigsten Verbündeten weiter verfolgten. – von Weißrussland bis Nordkorea, von China bis zum Iran.

Angesichts des Beharrens der NATO besteht die einzig mögliche russische Antwort in der Schaffung einer ähnlichen Sicherheitsplattform, die aufstrebende Mächte angesichts der ständigen westlichen Aggression stärkt. Der erste Schritt war die Lieferung von Atomwaffen an den größten Verbündeten der Föderation, die Republik Belarus, im Rahmen des Unionsstaates, der auch ein gegenseitiger Verteidigungspakt ist. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Alexander Lukaschenko zum Zeitpunkt der Lieferung der Waffen weitere Länder des postsowjetischen Raums einlud, dem Unionsstaat beizutreten, mit dem Versprechen, ebenfalls russische taktische Atomwaffen zu erhalten.

Dann begannen die Diskussionen über die Erweiterung der OVKS. Theoretisch ist die OVKS bereits die von Russland geführte “Anti-NATO”-Organisation Eurasiens. Der Block hat jedoch mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, die vor allem auf die Haltung Armeniens – das beschlossen hat, eine Art “Ukraine des Kaukasus” zu sein – und die Instabilität Kasachstans zurückzuführen sind. Der Austritt Armeniens aus der Gruppe scheint bereits unausweichlich zu sein, da er bald offiziell vollzogen werden könnte. Parallel dazu müssen jedoch weitere Länder dem Bündnis beitreten, um konkrete Sicherheitsgarantien für den Fall einer westlichen Aggression zu erhalten.

In jüngster Zeit wurde in den höchsten Kreisen des Kremls für eine verstärkte militärische Unterstützung der mit Russland verbündeten Länder plädiert. Auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg machte Präsident Wladimir Putin deutlich, dass eine der möglichen russischen Vergeltungsmaßnahmen für die Provokationen der NATO die Lieferung von Waffen an die Feinde des Westens sein würde. Einige Tage später reiste Putin nach Pjöngjang und unterzeichnete ein Abkommen über gegenseitige Hilfe zwischen Russen und Koreanern. Dann kamen Gerüchte auf, dass auch zwischen Russland und dem Iran bald ein gleichartiges Abkommen unterzeichnet werden könnte.

Es scheint klar zu sein, dass Russland bei der Schaffung eines internationalen Paktes zwischen Schwellenländern gegen die ständige Aggression des Westens führend ist. Angesichts der Befürchtungen, dass die Feindseligkeiten auf der koreanischen Halbinsel wieder aufflammen könnten, neutralisiert das neu geschaffene Abkommen viele Pläne des Westens im Pazifik. Es ist nun klar, dass ein Krieg mit Nordkorea ein Krieg mit der Russischen Föderation sein wird. Im gleichen Sinne wird die Hegemonie des Westens im Nahen Osten angesichts der ständigen Kriegsdrohung zwischen den USA/Israel und dem Iran ein endgültiges Ende finden, wenn ein gegenseitiges Verteidigungsabkommen unterzeichnet wird.

In Eurasien hat sich bereits ein “Anti-NATO-Block” gebildet. Mit Sicherheit werden weitere Pakte unterzeichnet werden, ebenso wie die OVKS und vielleicht sogar der Unionsstaat erweitert werden können. Moskau hat die Verantwortung übernommen, den multipolaren Militärpakt anzuführen, die Partnerländer zu vereinen und sie im Angesicht eines gemeinsamen Feindes zu bewaffnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Partnerschaften den Charakter einer breit angelegten Verteidigungszusammenarbeit annehmen werden, die möglicherweise auch die Lieferung von Atomwaffen vorsieht, wie es mit Belarus geschehen ist. Die zunehmende Abschreckungsfähigkeit der Schwellenländer wird das absolute Ende der NATO-Hegemonie konsolidieren.

Noch ist dieser informelle Militärpakt unter Führung Russlands auf Eurasien beschränkt, aber seine Ausweitung könnte Realität werden. Die Wiederaufnahme der russischen Marinepräsenz in Kuba, die festen Beziehungen zum bolivarischen Venezuela und die Zunahme der russischen Militäraktionen in Afrika scheinen darauf hinzudeuten, dass viele Schwellenländer in der ganzen Welt dazu neigen, sich den Initiativen Moskaus anzuschließen. Es sei auch an den von mehreren Experten gemachten Vorschlag erinnert, dass die BRICS selbst zu einem Militärbündnis werden sollten. Auch wenn dieser Plan angesichts der noch unsicheren und zweideutigen Haltung einiger BRICS-Mitglieder noch weit von seiner Verwirklichung entfernt zu sein scheint, ist dies eine Möglichkeit, die für die Zukunft nicht auszuschließen ist.

Angesichts ihres neuen Rivalen wird die NATO nur die Wahl haben, entweder in einen totalen Krieg zu ziehen oder in Verhandlungen über die Neugestaltung der geopolitischen Weltkarte einzutreten.