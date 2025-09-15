Eurasien richtet sich angesichts der späten Barbarei neu aus: Michael Hudson über die neue post-westliche Weltordnung

Michael Hudson

Auf dem Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organization (SCO) in China diskutierte Eurasien über eine neue internationale Wirtschaftsordnung, die auf gegenseitig vorteilhaftem Handel und Investitionen basiert, schreibt der Ökonom Michael Hudson.

Das Treffen der Shanghai Cooperation Organization in Tianjin, China, am 1. September war ein bemerkenswerter Schritt vorwärts bei der Definition, wie sich die Welt in zwei große Blöcke teilen wird, da die Länder der Globalen Mehrheit versuchen, ihre Volkswirtschaften nicht nur von Donald Trumps Zollchaos zu befreien, sondern auch von den zunehmend heißen Kriegsversuchen der US-Regierung, eine unipolare Kontrolle über die gesamte Weltwirtschaft auszuüben, indem sie Länder, die sich dieser Kontrolle widersetzen wollen, mit Handels- und Währungschaos sowie direkter militärischer Konfrontation isolieren.

Das SCO-Treffen wurde zu einem pragmatischen Forum, um die Grundprinzipien zu definieren, die die Handels-, Währungs- und militärische Unabhängigkeit anderer Länder von den USA durch gegenseitigen Handel und Investitionen untereinander ersetzen sollen, wobei sie zunehmend von der Abhängigkeit von den US-Märkten für ihre Exporte, von US-Krediten für ihre Binnenwirtschaft und von US-Dollar für Handels- und Investitionstransaktionen untereinander isoliert werden.

Die von Chinas Präsident Xi, Russlands Präsident Putin und anderen SCO-Mitgliedern verkündeten Grundsätze schufen die Voraussetzungen dafür, das Prinzip einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung detailliert auszuarbeiten, wie es vor 80 Jahren am Ende des Zweiten Weltkriegs versprochen worden war, aber bis zur Unkenntlichkeit verdreht wurde, sodass es nach Ansicht der asiatischen und anderen Länder der Globalen Mehrheit nur ein langer Umweg in der Geschichte weg von den Grundregeln der Zivilisation und ihrer internationalen Diplomatie, ihres Handels und ihrer Finanzen gewesen sein mag.

Es sollte wirklich nicht überraschen, dass in der westlichen Mainstream-Presse kein Wort über diese Grundsätze oder ihre Beweggründe zu lesen war. Die New York Times stellte die Treffen in China als einen Plan zur Aggression gegen die Vereinigten Staaten dar, nicht als Reaktion auf die Handlungen der USA.

Präsident Donald Trump fasste diese Haltung in einem Truth Social-Beitrag an Präsident Xi am prägnantesten zusammen: „Bitte richten Sie Vladimir Putin und Kim Jong Un meine herzlichsten Grüße aus, während Sie sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika verschwören.“

Die Berichterstattung der US-Presse über die SCO-Treffen in China vermittelt eine verkürzte Perspektive, die mich an die berühmte Radierung von Hokusai erinnert, auf der ein Baum im Vordergrund die entfernte Stadt im Hintergrund völlig überschattet. Unabhängig davon, um welches internationale Thema es sich handelt, dreht sich alles um die Vereinigten Staaten. Das Grundmodell ist die Feindseligkeit einer ausländischen Regierung gegenüber den Vereinigten Staaten, ohne dass erwähnt wird, dass solche Maßnahmen eine defensive Reaktion auf die Aggressivität der USA gegenüber dem Ausland sind.

Die Berichterstattung der Presse über die SCO-Treffen und ihre geopolitischen Diskussionen weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit ihrer Berichterstattung über den Krieg der NATO gegen Russland in der Ukraine auf. Beide Ereignisse werden so dargestellt, als ginge es dabei ausschließlich um­ die Vereinigten Staaten (und ihre Verbündeten) und nicht um China, Russland, Indien, die zentralasiatischen Staaten und andere Länder, die sich für die Schaffung geordneter und für alle Seiten vorteilhafter Handels- und Investitionsbeziehungen einsetzen.

So wie der Krieg in der Ukraine als russische Invasion dargestellt wird (ohne Erwähnung der Verteidigung gegen den Angriff der NATO auf die Sicherheit Russlands), wurden der SCO-Gipfel in Tianjin und die anschließenden Treffen in Peking als konfrontative Intrigen gegen den Westen dargestellt, als ginge es bei den Treffen um die Vereinigten Staaten und Europa.

Am 3. September bezeichnete der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz Putin als „den schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit“, da es Russland war, das die unschuldige Ukraine angegriffen hat, und nicht umgekehrt seit dem Staatsstreich von 2014. Putin kommentierte Merz‘ Vorwurf wie folgt: „Wir gehen nicht davon aus, dass neue dominante Staaten entstehen sollten. Alle sollten gleichberechtigt sein.“

Die Militärparade in Peking im Anschluss an das SCO-Treffen war eine Mahnung an die Welt, dass die internationalen Abkommen, mit denen am Ende des Zweiten Weltkriegs die Vereinten Nationen und andere Organisationen gegründet wurden, eigentlich dazu dienen sollten, den Faschismus zu beenden und eine faire und gerechte Weltordnung auf der Grundlage der Prinzipien der Vereinten Nationen einzuführen. Diese Treffen als Bedrohung für den Westen darzustellen, bedeutet zu leugnen, dass es der Westen selbst ist, der die 1944-45 versprochenen multilateralen Prinzipien aufgegeben und sogar umgekehrt hat.

Die Haltung der USA und Europas, die SCO-Treffen als Ausdruck einer vollständigen Abneigung gegenüber dem Westen zu betrachten, ist nicht nur Ausdruck westlicher Selbstverliebtheit, sondern auch eine bewusste Zensurpolitik, um nicht darüber zu diskutieren, wie eine Alternative zur von den USA geförderten neoliberalen Wirtschaftsordnung entwickelt wird.

NATO-Chef Mark Rutte machte deutlich, dass es nicht einmal den Gedanken geben dürfe, dass es eine Politik der Länder gebe, eine alternative und produktivere Wirtschaftsordnung zu schaffen, als er sich darüber beschwerte, dass Putin zu viel Aufmerksamkeit bekomme. Das bedeutete, nicht darüber zu diskutieren, was wirklich in China geschah – und wie dies ein Meilenstein bei der Einführung einer neuen Wirtschaftsordnung ist, die jedoch den Westen nicht einschließt.

Präsident Putin erklärte in einer Pressekonferenz, dass Konfrontation keineswegs im Mittelpunkt stehe. In den Reden und Pressekonferenzen wurden die Details dargelegt, die für die Festigung der Beziehungen untereinander notwendig sind. Konkret geht es darum, wie Asien und der globale Süden einfach ihren eigenen Weg gehen können, mit minimalem Kontakt und minimaler Exposition gegenüber dem aggressiven wirtschaftlichen und militärischen Verhalten des Westens.

Die einzige militärische Konfrontation, die droht, geht von der NATO aus, von der Ukraine bis zur Ostsee, Syrien, Gaza, dem Südchinesischen Meer, Venezuela und Nordafrika. Die eigentliche Bedrohung geht jedoch von der neoliberalen Finanzialisierung und Privatisierung des Westens, dem Thatcherismus und der Reaganomics aus.

Die SCO und die BRICS-Staaten (wie derzeit in Folgetreffen diskutiert) wollen den Rückgang des Lebensstandards und der Wirtschaft im Zuge der Deindustrialisierung des Westens vermeiden. Sie streben einen Anstieg des Lebensstandards und der Produktivität an. Dieser Versuch, einen alternativen, produktiveren Plan für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen, wird im Westen nicht diskutiert.

Diese große Kluft lässt sich am besten anhand der Pipeline „Power of Siberia 2” veranschaulichen. Dieses Gas sollte ursprünglich nach Europa geliefert und in die Nord Stream eingespeist werden. Das ist nun vorbei. Das sibirische Gas wird nun nach Mongolei und China geliefert. Früher versorgte es die europäische Industrie mit Energie, nun wird es dasselbe für China und die Mongolei tun, sodass Europa auf US-amerikanische LNG-Exporte und die rückläufigen Lieferungen aus der Nordsee zu viel höheren Preisen angewiesen ist.

Geopolitische Auswirkungen des SCO-Treffens

Der Kontrast zwischen der erfolgreichen Konsolidierung der Handels-, Investitions- und Zahlungsvereinbarungen der SCO/BRICS und der Destabilisierung durch die USA macht es für Länder schwierig, sowohl dem US/NATO-Block als auch den BRICS/Globalen Südstaaten beizutreten.

Der Druck ist besonders stark auf die Türkei und Saudi-Arabien. Sie wurden eingeladen, den BRICS beizutreten, und die arabischen Länder sind finanziell besonders stark vom Dollar abhängig und beherbergen auch US-Militärstützpunkte. (Indien hat Berichten zufolge Aserbaidschan aufgrund seiner engen Beziehungen zu Pakistan daran gehindert, der SCO beizutreten.

Es sind zwei Dynamiken am Werk. Einerseits versuchen die BRICS-Staaten und die Globale Mehrheit, sich gegen die wirtschaftliche Aggression der USA/NATO zu verteidigen und ihre Volkswirtschaften zu entdollarisieren, um die Handelsabhängigkeit vom US-Markt zu minimieren. Das bewahrt sie davor, dass die USA ihren Außenhandel und ihr Währungssystem als Waffe einsetzen und ihnen den Zugang zu den bestehenden Lieferketten versperren, wodurch ihre Volkswirtschaften gestört würden.

Die andere Dynamik besteht darin, dass die US-Wirtschaft aufgrund ihrer Finanzialisierung und steigenden Schuldenlast immer unattraktiver wird, da sie sich polarisiert und schrumpft. Sie wird inflationär und unterliegt einer durch Schulden finanzierten Finanzblase, die zunehmend von einem plötzlichen Zusammenbruch bedroht ist.

Dieser grundlegende moralische Gegensatz katalysiert den Gegensatz zwischen den Wirtschaftssystemen und der Politik oligarchisch privatisierter und finanzialisierter Märkte (Neoliberalismus) und industriell-sozialistischer Volkswirtschaften. Dieser Sozialismus ist die logische Fortsetzung der Dynamik des frühen industriellen Kapitalismus, der darauf abzielt, die Produktion zu rationalisieren und Verschwendung und unnötige Kosten zu minimieren, die durch rentenorientierte Klassen verursacht werden, die Einkommen verlangen, ohne eine produktive Rolle zu spielen – Grundbesitzer, Monopolisten und der Finanzsektor.

Das große Problem ist natürlich, dass die Amerikaner die Welt in die Luft jagen wollen, wenn sie sie nicht kontrollieren und alle anderen Länder dominieren können. Alastair Crooke warnte, dass die evangelikale christliche Bewegung dies als Gelegenheit für eine Feuersbrunst sieht, die Jesus zurückkehren und die Welt zum christlichen Dschihadismus bekehren wird.

Der Begriff „Barbarei im Spätstadium“ wird mittlerweile in weiten Teilen des Internets für den Fanatismus der ethnischen Vorherrschaft verwendet, der von wahhabitischen Dschihadisten und Al-Qaida-Ablegern über Gaza und das Westjordanland bis hin zum Wiederaufleben des ukrainischen Neonazismus (mit seinen Echos im deutschen Hass auf Russland) reicht, wie man ihn seit dem Nationalsozialismus der 1930er und 1940er Jahre nicht mehr gesehen hat, und der leugnet, dass ihre Gegner Mitmenschen sind.

Als Alternative zur SCO, den BRICS und der Global Majority verdeutlicht dies die Tiefe der Spaltung in der heutigen geopolitischen Ausrichtung.