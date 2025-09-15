Palästinenser in Gaza-Stadt konfrontiert mit brutaler israelischer Vertreibungskampagne ohne Ausweg

Von Abdel Qader Sabbah

„Das sollte die letzte Station sein – am Meer. Sie sollten uns hier bleiben lassen.“

GAZA-STADT – Die Palästinenser in Gaza-Stadt sind der vollen Wucht der israelischen Militäraktion zur ethnischen Säuberung der gesamten Stadt ausgesetzt, die einst die größte im historischen Palästina war, und können nirgendwo hin.

Am Mittwoch lobte das israelische Militär seine eskalierenden Angriffe auf Gaza-Stadt, wobei ein Sprecher erklärte, dass Dutzende israelischer Kampfflugzeuge über 360 Ziele in der Stadt angegriffen hätten, darunter Hochhäuser und Infrastruktur. „Die erste Angriffswelle konzentrierte sich auf die Stadtteile Daraj und Tuffah … Die zweite und dritte Angriffswelle umfassten einen groß angelegten Angriff auf die Gebiete Daraj, Tuffah und Furqan“, schrieb der Sprecher auf X. „In den kommenden Tagen wird die Armee das Tempo der Angriffe verstärken … um sich auf die nächsten Phasen der Operation vorzubereiten.“ Neben Wohngebäuden und Infrastruktur wurden auch überfüllte Zeltlager zerstört.

Seit das israelische Militär letzten Monat seine Offensive zur Eroberung und Kontrolle von Gaza-Stadt gestartet hat, hat es mehrere Vertreibungsbefehle für verschiedene Stadtteile in der Region erlassen, die am Montag in einem Massenvertreibungsbefehl für die gesamte Stadt mit fast 1 Million Palästinensern gipfelten.

Viele sind einfach nicht in der Lage, zu fliehen. Mehrere vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt berichteten Drop Site News, dass sie aufgrund der exorbitanten Reisekosten, die bis zu 4.000 Schekel (rund 1.200 US-Dollar) betragen können, nicht in den Süden fliehen können; außerdem mangelt es an Platz und Unterkünften in den stark überbevölkerten Gebieten im Süden, und nirgendwo in Gaza, auch nicht in den sogenannten „humanitären Zonen“, sind sie vor israelischen Angriffen sicher.

„Die Israelis haben unser Zuhause zerstört und wir wussten nicht, wohin wir gehen oder was wir tun sollten. Wir sind gegangen, dann zurückgekommen, wieder gegangen und wieder hierher zurückgekommen. Wir sind inzwischen etwa 20 Mal umgezogen und wissen immer noch nicht, wohin wir gehen sollen”, sagte Issa, der aus seinem Haus in Al-Zarqa, einem Stadtteil im Nordosten von Gaza-Stadt, an die Küste vertrieben wurde. Hinter ihm auf dem Sandstrand stand ein Eselskarren, beladen mit Matratzen, Töpfen und anderen Habseligkeiten. „Dies sollte die letzte Station sein – am Meer. Sie sollten uns hier bleiben lassen. Wohin sollen wir denn gehen?“, sagte er zu Drop Site und fügte hinzu: „Um in den Süden zu gehen, braucht man 3.000 Schekel. Und wo findet man ein Zelt? Es gibt keine Zelte … Es gibt keine Sicherheit – nicht hier, nirgendwo … Im Moment sind wir im Norden vertrieben. Hier gibt es keine Sicherheit, im Süden auch nicht.“

Das humanitäre Landesteam der Vereinten Nationen in den besetzten palästinensischen Gebieten erklärte, dass fast eine Million Menschen in Gaza nun „keine sicheren oder tragfähigen Optionen“ mehr hätten.

„Wir beobachten eine gefährliche Eskalation in Gaza-Stadt, wo die israelischen Streitkräfte ihre Operationen verstärkt und allen Menschen befohlen haben, sich nach Süden zu begeben. Dies geschieht zwei Wochen, nachdem in der Stadt und den umliegenden Gebieten eine Hungersnot bestätigt wurde“, hieß es in einer Erklärung am Mittwoch. „Die israelischen Behörden haben zwar ein Gebiet im Süden einseitig als ‚humanitär‘ erklärt, aber keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit derjenigen zu gewährleisten, die gezwungen sind, dorthin zu ziehen, und weder der Umfang noch die Größe der bereitgestellten Dienstleistungen reichen aus, um die bereits dort lebenden Menschen zu versorgen, geschweige denn die Neuankömmlinge. Fast eine Million Menschen haben nun keine sicheren oder realisierbaren Optionen mehr – weder der Norden noch der Süden bieten Sicherheit. Das Verlassen des nördlichen Gazastreifens ist mit unerschwinglichen Kosten für Transport und sichere Durchreise verbunden, die sich die meisten Familien einfach nicht leisten können. Es bedeutet, sich auf kaum befahrbaren Straßen fortbewegen zu müssen. Es bedeutet, einen Platz zum Schlafen im Freien oder in überfüllten Vertriebenenlagern zu finden. Und es bedeutet einen fortwährenden Kampf um Nahrung, Wasser, medizinische Versorgung und Unterkunft sowie ein Leben ohne würdige und sichere sanitäre Einrichtungen. Die Überlebenden im Gazastreifen sind erschöpft.“

Die Vertreibungsanordnung vom Montag wurde von einer Karte des gesamten nördlichen Gazastreifens begleitet, auf der drei Pfeile nach Westen und ein großer Pfeil nach Süden zeigten – eine grafische Darstellung der ethnischen Säuberungskampagne Israels. Da jedoch die Küste und die angrenzenden Straßen in eine Ansammlung von Zelten und provisorischen Unterkünften verwandelt wurden, finden die Familien keinen Platz, um in den Süden zu fliehen, selbst wenn sie es wollten.

Israelische Militärverdrängungsanordnung für die gesamte Stadt Gaza und die umliegenden Gebiete. 10. September 2025. Quelle: X.

Laut Angaben des Site Management Cluster, einem Zusammenschluss humanitärer Organisationen, die die Bewegungen in Gaza verfolgen, wurden etwa 50.000 Palästinenser innerhalb der Stadt Gaza vertrieben, während eine ähnliche Anzahl in den Süden floh. Das israelische Militär gab eine weitaus höhere Schätzung ab und bezifferte die Zahl der aus Gaza City geflohenen Menschen laut der Zeitung Times of Israel auf 200.000.

Eine Reihe von vertriebenen Familien in Gaza-Stadt berichteten Drop Site, dass sie zwar in den Süden fliehen konnten, aber wieder in den Norden zurückkehrten, nachdem sie dort keine Unterkunft gefunden hatten oder gezwungen waren, Miete für ein kleines Stück Land zu zahlen, um dort ein Zelt aufzustellen.

„Wir sind in den Süden gegangen und haben keinen Platz gefunden. Sie sagten uns immer wieder, wir bräuchten Geld, aber wir hatten keines. Man braucht 3.000 bis 4.000 Schekel, nur um dorthin zu gelangen. Und es gibt kein Land ohne Gebühr – zehn Schekel pro Meter – und das haben wir nicht“, erzählte Feryal Al-Dada Drop Site. „Sie haben uns aus Khan Younis vertrieben. Sie sagten, es gäbe keinen Platz, keinen Ort für uns“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir blieben fünf Tage lang unter der Sonne, ohne Essen und Wasser. Ich konnte wegen des Staubs und der Hitze nicht atmen.“

Al-Dada stand vor einer provisorischen Unterkunft aus Stoffplanen und Holzpfählen in der Nähe der Küstenstraße. „Ich versuche, mich in der Nähe der Straße unterzustellen. Nur um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Meine Tochter ist verletzt, und dann sind da noch ich, mein Sohn und mein Mann. Wir haben uns einen kleinen Platz zum Leben eingerichtet. Ich habe alles auf der Straße gesammelt.“

Feryal Al-Dada wurde an die Küste von Gaza-Stadt vertrieben. 8. September 2025. (Screenshot aus einem Video von Abdel Qader Sabah.)

Mazen Al-Damma wurde an die Küste von Gaza-Stadt vertrieben. 8. September 2025. (Screenshot aus einem Video von Abdel Qader Sabah.)

In der Nähe befestigte Mazen Al-Damma ein Stück Stoff an einem dünnen Holzrahmen, um einen Unterstand zu bauen. „Wir sind in den Süden geflohen. Wir sind nach Al-Qarara [einer Stadt nördlich von Khan Younis] gegangen. Dort wurden wir vertrieben, weil kein Platz mehr war, und nach Deir Al-Balah weitergeschickt. Dort gab es jedoch Schießereien und Beschuss, sodass wir nicht bleiben konnten“, erzählte Al-Damma Drop Site. Er kehrte nach Norden in sein Haus im Stadtteil Al-Tuffah zurück, musste jedoch letzte Woche erneut fliehen, nachdem Israel Vertreibungsbefehle erlassen hatte.

„Wir mussten gehen, ohne zu wissen, wohin wir gehen würden“, sagte er. „Ehrlich gesagt ist es für jeden besser, nicht in den Süden zu gehen. Das ist Geldverschwendung. Es ist besser, auf seinem eigenen Land zu bleiben.“ Er fügte hinzu: „Wo auch immer man sich befindet, ganz Gaza ist gefährlich. Das Gebiet, das sie als ‚sicher‘ bezeichnen, ist ebenfalls gefährlich. Deir Al-Balah ist gefährlich. Ganz Gaza ist gefährlich. Es gibt keine sicheren Gebiete. Vor drei oder vier Tagen haben sie Flugblätter über uns abgeworfen. Deshalb sind wir nach Süden gegangen, aber wir haben kein Land gefunden und sind stattdessen hierher gekommen.“

In einer Videoerklärung am Montag richtete der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine offene Drohung an alle Palästinenser in Gaza-Stadt: „Ich sage den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und höre mir genau zu: Ihr seid gewarnt – geht jetzt.“ Seine Erklärung spiegelte Kommentare wider, die nach Israels Massenvertreibungsbefehl für den gesamten Norden Gazas im Oktober 2023, kaum eine Woche nach Kriegsbeginn, abgegeben wurden, als Netanjahu ebenfalls verkündete: „Geht jetzt.“ “

„Die [am Montag] Morgen vom israelischen Militär erlassene Anordnung zur Massenvertreibung der Einwohner von Gaza-Stadt ist grausam, rechtswidrig und verschärft die genozidalen Lebensbedingungen, die Israel den Palästinensern auferlegt, noch weiter“, sagte Heba Morayef, Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International, in einer Erklärung. „Für die Hunderttausenden Palästinenser in Gaza-Stadt, die seit fast zwei Jahren unerbittlichen Bombardements ausgesetzt sind, während sie hungern und in provisorischen Lagern zusammengepfercht sind oder in extrem überfüllten Gebäuden Zuflucht suchen, ist dies eine verheerende und unmenschliche Wiederholung des Massenvertreibungsbefehls, der am 13. Oktober 2023 für den gesamten Norden Gazas erlassen wurde.“

Ein palästinensischer Mann, der mit seiner Familie an die Küste von Gaza-Stadt vertrieben wurde. 8. September 2025. (Screenshot aus einem Video von Abdel Qader Sabah.)

Während der israelische Angriff weitergeht, werden die Palästinenser in Gaza-Stadt in einen immer kleiner werdenden Raum gedrängt.

„Wir beluden das Auto und fuhren nach Süden – nach Khan Yunis. Allein die Transportkosten beliefen sich auf 2.800 bis 3.000 Schekel. Wir kamen in Mawasi, Khan Yunis, an und blieben dort, aber es gab heftigen Beschuss. Sie beschossen sogar die Zelte. Wir flohen aus Khan Yunis und gingen nach Deir al-Balah. Als wir dort ankamen, stellten wir fest, dass auch dieser Ort eine rote Zone war – immer noch ein schrecklicher Ort“, berichtete ein Palästinenser, der seinen Namen nicht nennen wollte, gegenüber Drop Site. „Selbst wenn man [im Süden] Land zum Leben findet, egal ob es sich um öffentliches oder privates Land handelt, kommt jemand und sagt: ‚Ich will eine Zahlung pro Quadratmeter.‘ Der Preis beträgt 10 Schekel pro Quadratmeter. Wenn man ein Zelt von 4 mal 4 Metern aufstellen will – das sind 16 Quadratmeter –, kostet das 200 oder 300 Schekel im Monat“, sagte er. „Wir hatten keine andere Wahl, als den Süden zu verlassen und nach Gaza-Stadt zurückzukehren.“

„Wie Sie sehen können, spannen wir Planen auf, sammeln Decken, zerreißen sie und verwenden sie. Wir holen Vorhänge und Holz von der Straße, um uns zu versorgen“, sagte er, während seine Kinder staubbedeckt neben ihm standen. „Wir leben am Strand. Sie wissen, dass wir hier sind, am Strand. Was hat dieses Kind verbrochen – uns werden Dinge vorenthalten, die es noch nie gesehen hat.“

Sharif Abdel Kouddous und Jawa Ahmad haben zu diesem Bericht beigetragen.