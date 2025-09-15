EU-Parlamentarier lässt EU-Chefin von der Leyen keinen Stein auf dem anderen: „Die Geschichte wird hart über Sie urteilen.“

„Wessen Interessen vertreten Sie wirklich?“ – mit dieser Frage attackierte der Europaabgeordnete Jordan Bardella EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Namen von Millionen Franzosen.

Wessen Interessen vertreten Sie, Frau Kommissarin, wenn Sie gegen den Rat Frankreichs, der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas, ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur durchsetzen, das den unlauteren Wettbewerb unter unseren Landwirten verschärft und dazu führt, dass auf unseren Tellern Produkte landen, die nicht den hohen Standards entsprechen, die Sie unseren eigenen Bauern aufzwingen?

Direkt zum Video mit deutschen Untertiteln:

Wessen Interessen vertreten Sie, wenn Sie vorschlagen, dass Europa die Einfuhrzölle auf chinesische Fahrzeuge senkt, während Sie gleichzeitig unseren Herstellern ab 2035 den Verkauf von Hybrid- und Benzinfahrzeugen verbieten?

Wessen Interessen vertreten Sie, Frau Kommissarin, wenn Sie stur auf den Regeln des europäischen Energiemarktes beharren, die Frankreich um die historisch niedrigen Produktionskosten seines Nuklearsektors bringen und damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zerstören – ebenso wie die Kaufkraft unserer ärmsten Mitbürger?

Wessen Interessen vertreten Sie, Frau Kommissarin, wenn Sie in unserem Namen ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten unterzeichnen, das nichts anderes bedeutet als die Kapitulation Europas und seine wirtschaftliche Vasallentreue? Während unsere Exporte weiterhin mit 15 Prozent Zöllen belegt werden, gelangen US-Industrieprodukte ohne jedes Zollhindernis in unser Land. Und als wäre das nicht genug, zwingen Sie die Mitgliedstaaten, eine gigantische Rechnung zu begleichen: 750 Milliarden Dollar für überteuerte US-Energieimporte, 600 Milliarden Dollar für Investitionen, die zu Lasten unserer Länder und unserer Territorien gehen.

Während Frankreich über eine für Europa einzigartige Militärindustrie verfügt, fördern Sie weiterhin die Vorzugsbehandlung der USA – auf Kosten von Souveränität und wirtschaftlichem Patriotismus. Verteidigung, Wein, Spirituosen, Kosmetika, Luxusgüter und pharmazeutische Produktion – unsere Spitzenbranchen – werden so geopfert.

Zur gleichen Zeit haben Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien, Japan und Südkorea weitaus bessere Abkommen ausgehandelt als wir. Mit anderen Worten: Selbst die kleinsten Länder verteidigen ihre Interessen besser, als Sie es in den Vereinigten Staaten vor wenigen Wochen getan haben, betonte Bardella.

Die Europäische Union hat den Menschen versprochen, dass Einigkeit Macht schafft. Wir sind eine der größten Wirtschaftszonen der Welt, unser Markt umfasst 450 Millionen Verbraucher – und doch haben Sie in nahezu allen Fragen nachgegeben. Wenn es darum geht, deutsche Interessen zu verteidigen, wissen Sie sehr wohl, wie man das nationale Interesse schützt. Aber kein verantwortungsbewusster Unternehmer und kein Staatsmann, dem das Gemeinwohl am Herzen liegt, hätte ein solches Abkommen unterzeichnet. Und doch, Frau von der Leyen, haben Sie es im Namen Europas getan.

„Ich spreche heute im Namen von Millionen Franzosen und Millionen Europäern, die zu Recht empfinden, dass die Europäische Union Europa nicht mehr verteidigt. Während die Welt um uns herum zu Macht, Wachstum und Eroberung zurückkehrt, führen Sie unsere Völker auf den Weg des Verschwindens und des Niedergangs. Die Geschichte lehrt uns, dass ein anderer Weg möglich ist. Und diese Geschichte wird Sie streng verurteilen. Unser Volk ebenfalls.“