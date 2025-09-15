Trump blufft mit den europäischen Sanktionen

Moon of Alabama

Im Februar 2025 begannen die USA Gespräche mit Russland über ein Ende des Krieges in der Ukraine. Die Europäer waren dagegen. Sie träumten weiter davon, den verlorenen Krieg zu gewinnen – die Kontrolle über die Ukraine durch Sicherheitsgarantien zu behalten.

Die Trump-Regierung hielt ihnen eine Lektion in Form eines Fragenkatalogs. Wie ich damals zusammenfasste:

Die USA haben erkannt, dass es nicht genügend Truppen, Geld oder Willen gibt, um eine bessere Verhandlungsposition für das zu sichern, was von der Ukraine übrigbleibt. Die europäische „Elite“ hat das immer noch nicht begriffen.

…

Es gibt immer noch Träume von „Sicherheitsgarantien“, die der Ukraine gegeben würden, nachdem sie Frieden geschlossen oder kapituliert hat.

Solche Garantien machen keinen Sinn. Wenn Frieden erreicht ist, gibt es nur eine Möglichkeit, einen neuen Krieg zu verhindern: ein gutes Verhalten gegenüber den Russen und Russland durch das, was von der Ukraine übrigbleibt.

…

Das US-Verhandlungsteam übergab den Europäern eine Liste von Fragen, die ihnen hoffentlich helfen sollten, das zu begreifen …

…

Hier die Fragen mit meinen Antworten (kursiv):

1) Was sehen Sie als eine von Europa unterstützte Sicherheitsgarantie oder -zusicherung an, die Russland ausreichend abschrecken und gleichzeitig sicherstellen würde, dass dieser Konflikt mit einem dauerhaften Friedensabkommen endet?

Es gibt keine von Europa gestützte Garantie, die eine „ausreichende Abschreckung“ wäre.

2) Welche europäischen und/oder Drittstaaten könnten oder würden Ihrer Meinung nach an einer solchen Vereinbarung teilnehmen?

Jeder könnte ein paar Dutzend Soldaten stellen (plus Rotation). Keiner verfügt über die nötige Truppenstärke und/oder Ausdauer, sich wirklich zu verpflichten.

Gibt es Länder, die Ihrer Meinung nach unverzichtbar wären?

Die USA – wenn sie nukleare Garantien geben würden, um die eventuelle Vernichtung einer solchen „Sicherheitsgarantiekraft“ zu verhindern.

Wäre Ihr Land bereit, im Rahmen eines Friedensabkommens Truppen in die Ukraine zu entsenden?

Nein!

3) Wenn Streitkräfte dritter Länder im Rahmen eines Friedensabkommens in der Ukraine stationiert würden, wie groß müsste Ihrer Meinung nach eine solche europäisch geführte Truppe sein?

…

Der Zweck der sechs Fragen der USA war, realistisches Denken zu fördern:

Wer das anwendet, kommt zum Schluss, dass nur ein langfristiges Friedensabkommen, das keine „Garantien“ erfordert, Sinn macht.

Doch die Europäer begriffen es nicht.

Es brauchte sieben Monate hochgejubelter Debatten, bis die Europäer schließlich anerkannten, dass es keine Möglichkeit gibt, der Ukraine „Sicherheitsgarantien“ zu geben. Die einzige „realistische“ Variante, die ihnen einfiel, war, Russland mit einem Atomkrieg zu drohen – was sie nicht können, aber von den USA wollten. Doch die USA tun das nicht. Weder Trump noch irgendein anderer US-Präsident würde New York für Kiew aufs Spiel setzen.

Doch die Europäer wollen immer noch keinen Frieden. Ihre neue Idee war, die USA zu drängen, mehr Sanktionen gegen Russland zu verhängen:

„Die Europäische Union entsendet eine Delegation nach Washington, um neue gemeinsame Sanktionen gegen Russland vorzubereiten“, sagte EU-Ratspräsident António Costa am Freitag. „Wir arbeiten mit den Vereinigten Staaten und anderen gleichgesinnten Partnern zusammen, um unseren Druck durch weitere direkte und sekundäre Sanktionen zu erhöhen“, sagte Costa bei einer Pressekonferenz in Uschhorod, nach einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Costa fügte hinzu: „Ein europäisches Team reist nach Washington, um mit unseren amerikanischen Freunden zu arbeiten“, nannte jedoch keine Namen.

Die Trump-Regierung greift nun die Februar-Idee des Fragenkatalogs zu Sicherheitsgarantien wieder auf.

Trump sagt den Europäern: „Springt zuerst!“

Donald J. Trump – @realDonaldTrump – 12. September 2025, 23:15 UTC:

A LETTER SENT BY PRESIDENT DONALD J. TRUMP TO ALL NATO NATIONS AND, THE WORLD:

„Ich bin bereit, harte Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn alle NATO-Nationen dasselbe tun und begonnen haben, es umzusetzen, und wenn alle NATO-Nationen aufhören, Öl aus Russland zu kaufen. Wie Sie wissen, war das NATO-Engagement zum Sieg weit weniger als 100 %, und der Kauf von russischem Öl durch einige war schockierend! Das schwächt eure Verhandlungsposition gegenüber Russland erheblich. Jedenfalls, ich bin bereit loszulegen, sobald ihr es seid. Sagt mir nur wann? Ich glaube, dass dies – plus, dass die NATO als Gruppe Zölle von 50 % bis 100 % auf China erhebt, die nach dem Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine vollständig aufgehoben werden – ebenfalls sehr helfen wird, diesen tödlichen, aber lächerlichen Krieg zu beenden. China hat großen Einfluss auf Russland, und diese mächtigen Zölle werden diesen Griff brechen. Das ist nicht TRUMPs Krieg (er hätte nie begonnen, wenn ich Präsident gewesen wäre!), es ist Bidens und Selenskyjs Krieg. Ich bin nur hier, um ihn zu beenden und Tausende russische und ukrainische Leben zu retten (7.118 Tote allein letzte Woche. VERRÜCKT!). Wenn die NATO tut, was ich sage, wird der Krieg schnell enden, und all diese Leben werden gerettet! Wenn nicht, verschwendet ihr nur meine Zeit, sowie die Zeit, Energie und das Geld der Vereinigten Staaten. Danke für eure Aufmerksamkeit!

DONALD J. TRUMP, PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA.“

Wie mit dem Fragenkatalog zu Sicherheitsgarantien versucht Trump, realistisches Denken in die verbohrte europäische „Elite“ zu bringen.

Fast jedes Land in Europa verbraucht weiterhin russisches Öl – direkt aus Russland oder über die Türkei oder Indien. Europa kann weder hohe Zölle auf China noch auf Indien verhängen. Die Antworten dieser Länder wären verheerend für die europäischen Volkswirtschaften.

Es gibt keinen Weg, Russland direkt oder indirekt durch Sanktionen zum Kriegsende zu zwingen.

Trump weiß das. Deshalb nennt er den europäischen Bluff.

Man kann nur hoffen, dass sie daraus lernen …