Europa entwickelt sich zu einem globalistischen Albtraum. Es ist ein Vorbote dessen, was Amerika noch bevorsteht.1

Europa dient als Beispiel, das wir für unsere eigene Zukunft verstehen müssen – eine Welt, die nicht durch die ehemalige beeindruckende Macht der Vereinigten Staaten geschützt wird, sondern eine neue Welt, die schwächer ist, eher bereit, die Führung abzugeben und unfähig, unsere Grenzen oder gar unseren Lebensstil zu verteidigen.

„Let’s roll“ waren die letzten aufgezeichneten Worte der Passagiere von Flug 93 am 11. September. „Lasst uns rollen“ suggeriert, dass es keine Rückkehr mehr gibt und unsere letzten Handlungen Bedeutung haben sollten. Da der Jahrestag des 11. Septembers bevorsteht und ein Präsident mit Traditionen bricht, indem er seine alltäglichen Pflichten nicht beiseitelegt, um dem Moment den gebührenden Respekt und die Wertschätzung zu geben, steht es uns zu, unser vermutetes zukünftiges Schicksal zu beurteilen.

In Europa hat der schleichende Verzicht auf den privaten Autobesitz begonnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kosten für den Besitz eines Autos für viele untragbar werden. Das ist Absicht. Am Ende werden nur noch Reiche, Regierungsbeamte und einige wenige Privilegierte Autos besitzen.

Das Interessante an Europa ist, dass, was dort geschieht, häufig in den USA mit einer Verzögerung von etwa 5 bis 10 Jahren auftritt. Es dient uns als Warnung. Unter dem Banner „Klimawandel“ scheinen heute viele Maßnahmen akzeptiert zu werden. Ich weiß, dass diejenigen, die sich diesem Narrativ verschrieben haben, jedoch zögern, alles auf das Spiel zu setzen, nervös sind. Der Rest von uns ist alarmiert.

Lassen Sie mich eine Begebenheit aus London teilen, die eine größere Geschichte erzählt: „Plötzlich wird vielen Menschen in London klar, was „Net Zero“ tatsächlich bedeutet.“ Diese Woche erkennen viele Londoner die Konsequenzen des Lebens in einer Ultra Low Emission Zone, da in einigen Vororten tägliche Gebühren von 12,50 £ für ältere Autos erhoben werden.

Normalerweise sind die Kosten des „Klimawandels“ in Rechnungen versteckt, aber die drastischen Auswirkungen von NetZero können nicht ignoriert werden. ULEZ, die Ultra Low Emission Zones, wurden in Europa zur Emissionsreduktion eingeführt. Aber viele sehen darin auch einen Versuch, das Verhalten der Menschen zu beeinflussen und Freiheit neu zu definieren. Es ist bemerkenswert, dass solche Mandate oft ohne Beteiligung der Öffentlichkeit eingeführt werden.

Glauben Sie, das sei ein Einzelfall? Nein. Irland hat ein strenges Gesetz verabschiedet, um die landwirtschaftlichen Emissionen bis 2051 um 51% zu reduzieren. Was bedeutet das? Weniger Nahrungsmittelproduktion, Schlachtung von Rindern für Emissionszertifikate und mehr.

Wo wird das alles enden? Ich sage es Ihnen: genau hier, in Amerika. Der Boden unter unseren Füßen verändert sich rasant. Es ist offensichtlich, dass diese Veränderungen so monumental sind, dass nur wenige von uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Ich frage mich oft, ob Amerikaner anfälliger für Verschwörungstheorien sind. Was in den USA passiert, ist beispiellos. Wir sind tief gespalten, und unsere Schulen scheinen eine Generation von Kindern hervorgebracht zu haben, die sich nicht mehr als authentisch amerikanisch fühlen.

Europa existiert hinter dem Schutzschild, den die USA geschaffen haben. Ohne uns wäre Europa vielleicht schon unter russische oder chinesische Kontrolle geraten. Wir müssen aus der Geschichte lernen und nicht in Isolationismus verfallen. Es bricht mir das Herz zu sehen, wie Menschen in die USA kommen und erwarten, dass man sich um sie kümmert.

Ich hoffe, es gibt genug von uns, die bereit sind, sich zu wehren. Bitte entscheiden Sie, ob Sie mitmachen oder sich gegen diese Veränderungen stellen wollen. Zuerst Autos und Landwirtschaft, dann wird der Rest folgen.

Gott segne Amerika.