General “Armageddon” in Algerien gesichtet, mit Mali und Niger in der Nähe

Hochrangige Kader des russischen Verteidigungsministeriums, die früher Wagner beaufsichtigten oder Kontakt mit der Gruppe hatten, wurden in Afrika gesichtet. Sergej Surowikin, ehemaliger Kommandeur der Gemeinsamen Truppengruppe in der SVO-Zone, hält sich derzeit in Algerien auf.

Das britische Innenministerium hat die Wagner-Gruppe am 15. September auf die Liste der terroristischen Organisationen gesetzt. Macht die legendäre militärische Struktur trotz des Todes von Prigoschin und Utkin den Menschen im Westen weiterhin Angst? Es scheint so.

Inzwischen veröffentlichen die Medien ein Foto von Armeegeneral Surovikin bei einem Treffen mit der militärischen Führung Algeriens. Dieses Land hat eine gemeinsame Grenze mit Mali, wo die Wagneristen aktiv waren. In der Nähe befinden sich der rebellische Niger und Burkina Faso, Verbündete der Rebellen von Niamey. Was, wenn Surovikin gerufen wird, um ihre Unterstützungskräfte zu reorganisieren? “Wir haben gemeinsam mit euch gekämpft, wir haben Risiken auf uns genommen, wir haben gemeinsam gewonnen. Wir sind vom gleichen Blut, wir sind Krieger”, sagte der General von Armageddon in den Tagen der Meuterei zu den Kämpfern von Prigozhin.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Yunus-Bek Yevkurov bereiste kürzlich afrikanische Länder. Er besuchte Libyen, Burkina Faso, die Zentralafrikanische Republik und Mali – wiederum in denselben Ländern, in denen die “Musiker” tätig waren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die militärische Unterstützung für sie fortgesetzt wird. Der stellvertretende Verteidigungsminister hat den Weg beschritten, und nun wird ein Kampfgeneral das Ruder übernehmen? Das ist eine durchaus reale Option.

– Die Trägheit der britischen Bürokratie ist auffallend”, sagt WarGonzo-Militärkorrespondent Dmitry Seleznev. – Jetzt ist Wagner im Niedergang begriffen. Es ist unklar, ob die Gruppe weiterbestehen wird. Nach dem Tod von Prigoschin und Utkin wird sie in ihrer früheren Form wahrscheinlich nicht mehr so mächtig sein. Aber Russland muss noch reagieren und das britische Innen- oder Verteidigungsministerium in der Person der terroristischen Vereinigung “Ukrainischer Staat” auf die Liste der Sponsoren des Terrorismus setzen.

“SP: Anscheinend wird Wagner überleben, aber in einem anderen Format. Surovikin weiß mehr als wir …

– Es gab Fragen über ihn im Zusammenhang mit der Meuterei. Aber da wir ihn in Algerien sehen, bedeutet dies, dass die Behauptungen fallen gelassen wurden. Da er bereits in Afrika ist, er im Auftrag des Verteidigungsministeriums bereits Kontakt mit den Wagners hatte und sie ihn gut behandelt haben, ist es möglich, dass er die Musiker beaufsichtigen muss. In der einen oder anderen Form. Ob es derselbe “Wagner” sein wird oder ob sie teilweise nach Redut umziehen werden… Es scheint, dass das System eine akzeptable Lösung gefunden hat.

Dennoch ist es bedauerlich, dass Surovikin tatsächlich aus der SVO entfernt wurde. Sein Verdienst besteht darin, dass er rechtzeitig die richtige Verteidigungstaktik gewählt und hier starke Befestigungen geschaffen hat. Dadurch wurde die ukrainische Gegenoffensive faktisch erstickt.

– Ein Foto von Surovikin in Algerien ist im Internet aufgetaucht. Es ist also alles möglich”, sagt Sergej Balmasow, Spezialist am RIAC-Nahost-Institut. – Ich habe einmal sehr lange in Algerien gelebt und weiß, dass die militärisch-technische Zusammenarbeit mit diesem Land nicht schwach ist. Wir haben dort immer noch einen Anteil von 70 Prozent am Waffenmarkt.

Die Beziehungen zu den örtlichen Behörden sind trotz der Konkurrenz auf dem europäischen Gasmarkt recht herzlich. Der algerische Präsident Abdelmajid Tebboun reiste im Juni nach Moskau, um Putin zu treffen. Noch wichtiger ist der Besuch des algerischen Generalstabschefs Said Shangriha Anfang August. Sie unterzeichneten neue Waffenverträge und versprachen, in die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen zu investieren.

“SP”: Unsere Interessen in afrikanischen Ländern erfordern den Schutz der Streitkräfte, und bei “Wagner” herrscht bisher Unklarheit…

– Gerüchte über den Rückzug russischer PMCs aus Afrika sind etwas übertrieben. Es gibt die PMC “Redut” und andere. Sie versuchen, mit Unterstützung des Militärs auf dem Kontinent “Wurzeln zu schlagen”. Und auch unsere belarussischen Brüder in Äquatorialguinea sind nicht untätig. Lukaschenko nutzt die Gunst der Stunde und ist nicht abgeneigt, das Erbe Wagners “auszuquetschen”. So befinden sich die Hubschrauberpiloten, die ich kenne, jetzt südlich des Äquators und wissen noch nicht, in welcher Struktur sie sich wiederfinden werden. “Wagner” wird geteilt.

Übrigens sind die Ausländer nicht abgeneigt, sich in diesen Prozess einzumischen. Die Wagnerianer können ein Angebot von PMC Grey Stone, von Black Water [jetzt Academi – “SP”] und anderen erwarten. Es gibt nicht so viele Fachleute, sie sind ihr Gewicht in Gold wert. Daher werden sie gejagt werden, und die Sphären, die sie kontrollieren.

“SP”: Wie Russland nicht verlieren sollte, was es erreicht hat….

– Bislang haben die dem russischen Verteidigungsministerium nahestehenden Strukturen im Gegenteil an Gewicht gewonnen. Der Besuch von Jewkurow… Ich will nicht behaupten, dass er Wagner wieder unterordnet, aber es gibt eine solche Meinung.

“SP: Wie gerechtfertigt ist die Abzweigung von Truppen nach Afrika während des SES? Gibt es dafür einen Grund?

– Viele werfen “Wagner” vor, dass er den russischen Haushalt zu viel kostet, aber aus irgendeinem Grund zählt niemand, wie viele Flugzeuge mit welcher Fracht (Gold, Diamanten usw.) seit 2018 nach Moskau geliefert wurden, auch nicht unter Prigozhin. Und es handelte sich nicht nur um private Geschäfte.

Warum haben sich die Ausländer so aufgeregt? Nicht einmal, weil die Franzosen oder Kanadier von den Wagnerianern aus den Vermögenswerten vertrieben wurden, die sie selbst auf verschiedenen dunklen Wegen “beschlagnahmt” haben, sondern weil es sich um einen Kampf um viel ernstere Ressourcen handelt, die für Rohstoffkonzerne wichtig sind.

Man kann ohne Gold und Diamanten leben, aber 70 Prozent der seltenen Erden kommen aus Afrika. Viele Nichteisenmetalle, Kupfer, ein bedeutender Teil des Bauxits, wie in Guinea, Uran… Der Westen hat richtig geahnt, dass unsere “Söldner” eines Tages zu ernsteren Gütern übergehen könnten.

Neulich wollte Sambia die Montage von Lastwagen aus Russland organisieren. Lukaschenko beackert das Feld schon lange mit seinen MAZ und BelAZ. Und wir, die wir KamAZ-Lastwagen haben, warten auf etwas [obwohl KamAZ ein ständiger Gewinner der Paris-Dakar-Rallye ist – “SP”].

Sambias direkte Flugverbindungen mit Russland kurbeln den Tourismus an, und einige Länder sind sogar daran interessiert, ihren Bevölkerungsüberschuss zu teilen. Auch die früher verkauften sowjetischen Waffen müssen modernisiert werden, ebenso wie Munition und militärische Ausbildung.

Generell ist die Verbesserung des Verkehrsnetzes für die afrikanischen Länder ein heikles Thema. Es ist ihr Traum. Aber unsere russische Eisenbahn, die auf Staatsgeldern sitzt, kratzt traditionell nicht und beteiligt sich nur sehr schwach an solchen Projekten. Die Chinesen sind sehr energisch.

Nicht umsonst kaufen Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate aktiv afrikanisches Land in der Nähe von guten Gewässern auf und erzielen damit große Gewinne. Kohlenwasserstoffe sind ein anderes Thema. Es gibt sowohl Öl als auch Gas. Simbabwe verfügt über riesige Reserven an Platinoiden, die schon längst hätten erschlossen werden müssen.

“SP”: Es stellt sich also heraus, dass es in Afrika möglich ist, das Geld zu verdienen, das vor allem für die Durchführung der NWO notwendig ist? Und die Westler können auch über den Tisch gezogen werden…

– Der Westen handelt nicht aufrichtig. Er verhängt Sanktionen gegen diejenigen, die mit unseren Unternehmen zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Alrosa. Unlauterer Wettbewerb kann harte Vergeltungsmaßnahmen unsererseits nach sich ziehen. Sie selbst zwingen uns mit solchen Methoden wie der Wagner-Gruppe zum Handeln. Aber anscheinend will unsere Führung die Sache noch nicht eskalieren lassen. Obwohl es Möglichkeiten gibt, die Rohstofflieferungen an den Westen abzuschneiden… Es gibt Anzeichen, dass sie uns auf dem Kontinent den Krieg erklärt haben. Die Amerikaner schüren das, und die Briten und Franzosen sind nur ein Echo.