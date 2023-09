The Corbett Report: Die Covid-Demonstranten – Wo sind sie jetzt?

Von James Corbett

Wenn Sie kürzlich am COVID-911-Watch Along teilgenommen haben, dann haben Sie das Trauma und die Tyrannei der dunkelsten Abgründe der Betrugsdemokratie noch frisch im Gedächtnis.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man Menschen wegen des „Verbrechens“ des maskenlosen Einkaufens verhaftet hat?

Erinnern Sie sich an die Zeit, als man schwangere Frauen im Schlafanzug wegen des „Verbrechens“ verhaftete, Informationen über öffentliche Protestveranstaltungen auf Facebook zu posten?

Erinnern Sie sich noch daran, als die Polizei Jugendliche gewaltsam festnahm, weil sie während der Sperrstunde auf einer Eisbahn Schlittschuh gelaufen waren?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie Trucker und ihre Unterstützer in Kanada wegen des „Verbrechens“ einer Versammlung in Ottawa verhaftete?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie Pastoren vor den Augen ihrer weinenden Kinder für das „Verbrechen“ verhafteten, während der Abriegelung Sonntagsgottesdienste abzuhalten?

Erinnern Sie sich noch daran, als sie Lehrer entließen, weil sie sich weigerten, die genetische Gülle zu schlucken?

Natürlich wissen Sie das. Aber warum erinnern Sie sich so lebhaft an all das? Weil die etablierten Medien diese Szenen des Traumas und des Missbrauchs gerne gesendet haben, deshalb. Die Botschaft solcher Bilder ist klar: Wenn Sie sich wehren, werden Sie verhaftet, ohne Rücksicht auf die verfassungsmäßigen Rechte. Schließlich handelt es sich um einen Notfall.

Das ist die große Lüge des Biosicherheitsstaates. Und wie jeder andere Aspekt des Biosicherheitsstaates ist auch das alles Kabuki-Theater. Der Grund dafür, dass dieselben etablierten Medien, die diese dramatischen Verhaftungen in den Abendnachrichten verbreiteten, nie über die Weiterverfolgung dieser Geschichten berichteten, liegt darin, dass sich diese verfassungswidrigen Mandate und die gewaltsamen Verhaftungen der Mandatsverweigerer immer wieder als illegal herausstellten und die Fälle vor Gericht verworfen wurden. In vielen Fällen wurden die Anklagen sogar fallen gelassen, bevor der Fall überhaupt vor Gericht kam.

Die Leute, die Sie traumatisieren und verängstigen wollen, um Sie gefügig und selbstgefällig zu halten, werden Ihnen nie erzählen, was mit diesen Menschen letztendlich geschah. Erlauben Sie mir also, genau das zu tun.

Hier ist die Geschichte dessen, was geschah, nachdem die Kameras aufhörten, diese COVID-Widerständler zu filmen.

ZOE BUHLER

Erinnern Sie sich an Zoe Buhler? Sie kennen sie vielleicht nicht namentlich, aber wenn Sie die ununterbrochene Flut ungeheuerlicher COVID-Tyrannei aus dem betrügerischen Höllenloch Victoria, Australien, verfolgt haben, dann werden Sie sich an das herzzerreißende Video ihrer Verhaftung durch die gestiefelten Schläger von Diktator Dans abgeriegeltem Polizeistaat erinnern.

Da war sie also. Sie wurde vor den Augen ihrer Kinder verhaftet. Ihre völlige Fassungslosigkeit über die Art ihres Vergehens und ihre Bitten um Nachsicht stießen bei den seelenlosen Lakaien des Biosicherheitsstaates auf taube Ohren.

Nach Angaben der viktorianischen Polizei wurde sie nicht verhaftet, weil sie eine gewalttätige Aktion geplant oder organisiert oder gar einen friedlichen Protest geplant hatte, sondern weil sie Informationen über eine bevorstehende Abriegelungsaktion auf Facebook gepostet hatte. „Jede Versammlung dieser Art ist ein eklatanter Verstoß gegen die Anweisungen des Chief Health Officers und gefährdet das Leben von Menschen in Victoria.

Darüber hinaus versuchte die Polizei nicht einmal, ihr wahres Motiv für die Verhaftung zu verbergen: Sie wollte allen potenziellen Demonstranten oder Facebook-Postern signalisieren, dass mit ihnen auf ähnliche Weise verfahren würde. „Diejenigen, die immer noch daran denken, am Samstag an der Demonstration in Ballarat teilzunehmen, können mit einer schnellen und entschlossenen Reaktion der Polizei rechnen.“

Was dann geschah, ist noch schlimmer als das, was auf der Kamera zu sehen war. Die hochschwangere Frau wurde wegen ihres Social-Media-Posts stundenlang verhört und am nächsten Tag ins Krankenhaus gebracht, weil man befürchtete, dass sie eine Fehlgeburt haben könnte. Obwohl sie keine Fehlgeburt hatte, verbrachte sie zwei Jahre vor Gericht, um gegen die lächerliche Anklage der Aufwiegelung Berufung einzulegen und ihren kleinen Kindern zu erklären, dass sie in Wirklichkeit keine Kriminelle war.

Und was war das Ergebnis von all dem? Nach zwei Jahren juristischem Tohuwabohu wurden alle Anklagen gegen sie kurzerhand fallen gelassen, weil es nach Einschätzung des Ballarat Magistrates‘ Court „nicht im öffentlichen Interesse war, den Fall weiterzuführen“. (Übersetzung: nicht einmal die gehirngewaschene, COVID-gläubige Öffentlichkeit glaubte, dass diese Verhaftung gerechtfertigt war, und das Video der Verhaftung war schlechte PR für die Polizei).

In gewisser Weise ist die Tatsache, dass die Anklage fallen gelassen wurde, fast so ärgerlich wie die Verhaftung selbst. Es ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sie nie ernsthaft als Kriminelle betrachtet wurde, sondern stattdessen als Beispiel und Warnung für andere potenzielle COVID-Widerständler benutzt wurde. Und, wie The Spectator zu Recht bemerkt: „Das perverse Ergebnis der Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist, dass wir möglicherweise nicht die Chance haben, die außergewöhnlichen Behauptungen der Regierung zu überprüfen. Es ist höchst fraglich, ob die Polizei überhaupt eine gültige Grundlage für die Verhaftung von Frau Bühler hatte.“

Was war also Zoes Botschaft an die australische Öffentlichkeit und die Menschen in der Welt, nachdem sie erfahren hatte, dass die Anklage gegen sie fallen gelassen werden würde? Nimmt sie alles zurück? Empfiehlt sie, dass die Menschen einfach nachgeben und sich von den Möchtegern-Behörden im Namen eines erklärten Notstands alles vorschreiben lassen, was sie wollen? Nein, natürlich nicht.

„Ich bereue es auf keinen Fall“, sagte sie. „Ich bin froh, dass ich mich für die Menschenrechte und Freiheiten der Menschen eingesetzt habe. Ich bin froh, dass das alles vorbei ist.“

SHAWN JASON

Als sich der Frost der COVID-1984-Tyrannei auf die kalten Gefilde Kanadas zu legen begann, wusste Shawn Jason – ein langjähriger Aktivist, dessen Kampagne vor dem COVID den Titel „I Love You – Pass it on!“ trug -, dass er etwas tun musste. Dieses „Etwas“ entpuppte sich als Druthers, eine im Selbstverlag herausgegebene alternative Monatszeitung, die von einer Handvoll Aktivisten mit einem sehr geringen Budget betrieben wird und bisher 8 Millionen Exemplare in ganz Kanada verteilt hat.

Und als die Trucker Anfang 2022 zum Freedom Convoy nach Ottawa fuhren, wusste er, dass er noch etwas mehr tun musste. Dieses „Mehr“ kam in Form einer innovativen Idee: Er bot den Truckern einen 10-Dollar-Vertrag an, um ein Exemplar von Druthers an Trudeaus Büro zu liefern. Die Öffentlichkeit konnte dann „einen Trucker adoptieren“ und den Konvoi durch Spenden unterstützen, um diese Verträge zu bezahlen. Die Theorie hinter dieser Kampagne war, dass, wenn die Trucker in Ottawa einen kommerziellen Vertrag ausführten, es für Regierungsbeamte schwieriger sein würde, sie zu behindern.

Das Problem bei diesem Plan war, dass er zu erfolgreich war. Statt ein paar hundert Dollar zur Unterstützung von ein paar Dutzend Truckern zu sammeln, wie Jason erwartet hatte, brachte die Kampagne, angetrieben von einer begeisterten kanadischen Öffentlichkeit, die sich um den Konvoi scharte, schließlich 150.000 Dollar an Spenden ein. Nervös über die Menge des Geldes, das aus dem ganzen Land hereinströmte, und in dem Bewusstsein, dass die Regierung ein hartes Durchgreifen ankündigte, ging Jason zur Bank, um 100.000 Dollar in Form von vierzig 2.500-Dollar-Wechseln abzuheben, die er dann direkt an die Trucker verteilen konnte.

Sie haben wahrscheinlich schon erraten, wie diese Banktransaktion ablief. Anstatt ihm die Wechsel auszuhändigen, teilte die Bank Jason mit, dass sein Konto soeben beschlagnahmt worden sei und sie ihm keinen Zugriff auf die Gelder gewähren könnten.

Wie er mit Dan Dicks unmittelbar nach diesem Vorfall besprochen hat (und wie ich in meinem Give Send Gone Podcast über das kanadische Kontosperrungsfiasko gezeigt habe), war dies besonders niederschmetternd, weil alles – Shawns persönliche Ausgaben, die Ausgaben für Druthers, die Kosten für das neue Haus, das er gerade angemietet hatte, um mit seinem Team an Druthers zu arbeiten, und die Spenden für die Trucker – plötzlich unerreichbar waren, da er kein Firmenkonto hatte.

Was ist eigentlich mit Shawn passiert? Und was ist mit den anderen Personen, deren Konten eingefroren wurden?

Nun, fragen Sie einfach die New York Times. Oder noch besser, fragen Sie die New York Times NICHT.

Denn am 22. Februar 2022 veröffentlichte sie eine Pressemitteilung der kanadischen Regierung, die als Nachrichtenartikel getarnt war, unter der Überschrift „Canada Ends Its Freeze on Hundreds of Accounts Tied to Protests“. Darin „berichtet“ der Stenograf des Establishments, Ian Austen, dass „Isabelle Jacques, eine stellvertretende Ministerin im kanadischen Finanzministerium, einem Ausschuss des Unterhauses mitteilte, dass die Banken am Montag damit begonnen hätten, Konten freizugeben, und dass keine weiteren Gelder mehr gesperrt würden.“

Das ist natürlich nicht das, was Jacques tatsächlich gesagt hat. Wie Austen im nächsten Absatz pflichtbewusst anmerkt, lautete ihr genauer Wortlaut: „Die überwiegende Mehrheit der Guthaben ist dabei, freigegeben zu werden.“

Die „überwiegende Mehrheit“ der Vermögenswerte bedeutet nicht alle Vermögenswerte, nicht wahr? Fragen Sie einfach Shawn Jason. Wie er in einem Update-Video vom November 2022 erklärte, hat seine Bank (BMO) immer noch die 150.000 Dollar, die den Truckern gespendet wurden. Er kann nicht auf dieses Geld zugreifen, um es entweder den Spendern zurückzugeben oder es an die Trucker weiterzuleiten, denen diese Gelder versprochen wurden.

Die eigentliche Frage lautet also: Haben all diese von der Regierung und den Bankern veranlassten finanziellen Schikanen Shawn davon abgehalten, seine Arbeit fortzusetzen? Natürlich hat es das nicht.

Tatsächlich ist Druthers stärker als je zuvor, mit 250.000 Exemplaren jeder Ausgabe, die jeden Monat ausgeliefert werden, und die nächste Ausgabe wird in Kürze erscheinen. Seltsamerweise scheint die CBC jedoch nicht allzu sehr daran interessiert zu sein, diese kanadische Erfolgsgeschichte hervorzuheben.

CSABA VIZI

Wie viele kanadische Lkw-Fahrer wurde auch das Leben von Csaba Vizi durch die COVID-Mandate der kanadischen Regierung erschüttert. Nachdem er seinen Job verloren hatte, konnte er seine Familie nicht mehr ernähren. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, machte er sich Ende Januar 2022 mit dem Freiheitskonvoi auf den Weg nach Ottawa und schwor sich, so lange wie nötig dort zu bleiben, um die Freiheit für sich und alle Kanadier zu erlangen.

„Ich werde glorreich nach Hause gehen, wie Cäsar oder in einem Leichensack“, sagte Vizi einem Interviewer und schwor, dass er der allerletzte Trucker sein würde, der Ottawa verlässt.

Dann brach die Hölle los.

Auf seiner Website beschreibt Vizi die erschütternde Tortur, die folgte, als die Polizei anrückte, um die Trucker zu vertreiben.

Am 19. Februar 2022 um 9:30 Uhr stieg Csaba leise aus seinem Lastwagen aus, fiel auf die Knie und nahm die Hände hinter den Kopf. Er wurde von einer Gruppe von Polizisten in Zivil überfallen und geschlagen. Dieser Schlüsselmoment der kanadischen Geschichte ging um die Welt. Zusammen mit anderen LKW-Fahrern wurde Csaba verhaftet und in ein Lagerhaus in der Nähe des Parlaments gebracht. Einer nach dem anderen betraten sie das Lagerhaus, wurden durchsucht, befragt und festgenommen. Stunden später wurde er mit seiner Anklage in der Hand in die bittere Kälte entlassen, es herrschten -35 Grad Celsius. Er hatte weder eine Ahnung, wo er sich befand, noch gab es irgendwelche Lebenszeichen. Ohne Mobiltelefon konnte er nur raten, in welche Richtung er gehen sollte. Nach 1,5 Stunden kreuzte er den Weg des ersten Fremden, der ihm eifrig seine Hilfe anbot.

Das Video des Vorfalls ging tatsächlich im Internet umher und löste weltweit Bestürzung aus.

Link zum Video

Warum begann die Polizei, diesen unbewaffneten, friedlichen Demonstranten gewaltsam anzugreifen, der bereits nachweislich seiner eigenen Verhaftung nachkam?

Bemerkenswerterweise war dieser Vorfall noch nicht das Ende der Geschichte. Als Vizi schwor, Ottawa nicht zu verlassen, bis die Freiheit für alle Kanadier wiederhergestellt sei, machte er keine Witze. Wie Druthers bei ihrem Besuch in der kanadischen Hauptstadt im letzten Monat feststellte, ist Csaba immer noch dort und kämpft für die Freiheit.

Link zum Video

Unglaublicherweise ist Vizi immer noch wegen seiner Teilnahme an dem Konvoi angeklagt, unter anderem wegen Widerstands gegen die Festnahme, kriminellen Unfugs und Missachtung einer gerichtlichen Anordnung durch die schwere Sünde, während des Protests zu hupen. Die Staatsanwaltschaft bot ihm im letzten Jahr einen Deal an – sich schuldig zu bekennen und mit 30 Tagen Gefängnis davonzukommen – aber (wie Sie vielleicht schon erraten haben) hat er ihn nicht angenommen. Stattdessen kämpft er in einem Gerichtssaal in Ottawa gegen die Anschuldigungen, wo noch in diesem Monat ein fünftägiger Prozess beginnen soll.

Interessierte können hier einen Beitrag zu Csavas Rechtsverteidigungsfonds leisten.

TIM STEPHENS

Und wenn wir schon beim Thema Orwellsches COVID-Höllenloch sind, das früher als Kanada bekannt war, wie wäre es mit Tim Stephens?

Für diejenigen, die es nicht wissen: Stephens ist Pastor an der Fairview Baptist Church in Calgary, Alberta. Sein Leidensweg begann am 6. Mai 2021, als – wie das Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF) damals erklärte – „der stellvertretende Oberrichter John Rooke vom Alberta Court of Queen’s Bench die vielleicht umfangreichste einstweilige Verfügung in der Geschichte des Common Law erließ.“

Die einstweilige Verfügung verschärfte die drakonische COVID-Tyrannei in Alberta, was bedeutet, dass Menschen, die sich bei Beerdigungen versammeln, Freunde im Park treffen oder einen Gottesdienst besuchen, nicht nur mit einer Geldstrafe von 2.000 Dollar für ihr „Vergehen“ rechnen müssen, sondern auch verhaftet und anschließend inhaftiert werden, bis sie einem Richter vorgeführt werden. Als Rechtsinstrument war es besonders bemerkenswert, weil (wiederum nach JCCF):

In der Regel erlassen Gerichte Verfügungen nur gegen bestimmte Personen (oder Organisationen, Unternehmen, Regierungen), um bestimmte Extremsituationen zu bewältigen. So kann ein Gericht beispielsweise eine einstweilige Verfügung gegen einen gewalttätigen Lebenspartner erlassen. [Die Verfügung von Richter Rooke gilt jedoch für jeden Albertaner, der über soziale Medien oder auf andere Weise für eine „illegale öffentliche Versammlung“ „wirbt“, und für jeden Albertaner, der andere zur Teilnahme „anstiftet“.

Haben die Jungs in Blau diesen totalitären Freibrief genutzt, um normale, friedliche Albertaner zu inhaftieren? Und ob sie das taten.

Niemand, der die Aufnahmen von Pastor Stephens sieht, der vor den Augen seiner weinenden Frau und seiner Kinder verhaftet wird, wird dies so schnell vergessen.

BREAKING: Pastor Tim Stephens Arrested On New Charges

FULL STORY: https://t.co/mJUy79i2jU

FULL VIDEO COMING SOON at https://t.co/w9zAH1MOnX pic.twitter.com/MH1Sx9uuZF — Adam Soos ⳩ (@ATSoos) June 14, 2021

Was war also die eigentliche rechtliche Begründung für diese herzzerreißende Szene von Trauma und Missbrauch durch die besten Polizisten Calgarys? Oh, das ist richtig. Es gab überhaupt keine Rechtfertigung für diese Verhaftung. Sie hatten nicht einmal das Feigenblatt einer vorgetäuschten Entschuldigung, mit der man normalerweise die schlimmsten polizeilichen Übergriffe zu erklären versucht.

Die von Richter [sic] Rooke erlassene einstweilige Verfügung – die jedem Albertaner, der eine „illegale“ Versammlung unterstützt, ein pauschales Verbot auferlegt – wurde vom Gericht nur wenige Tage nach ihrem Erlass geändert. Statt einer beispiellosen, provinzweiten einstweiligen Verfügung gegen jeden einzelnen Albertaner würde sie nun nur noch für die Personen gelten, die mit einer bestimmten Versammlung in Verbindung stehen. Theoretisch bedeutete dies, dass sie nicht verwendet werden konnte, um Personen festzunehmen, die nicht mit dieser Veranstaltung in Verbindung standen.

Dennoch wurde Stephens drei Tage nach der Änderung der einstweiligen Verfügung verhaftet, obwohl sie nicht mehr für ihn (oder für fast jeden in Alberta) galt. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Stephens sich auf der anderen Seite von Alberta befand, wo die in der einstweiligen Verfügung genannte Versammlung stattfand, und dass er keine denkbare Verbindung zu dieser Veranstaltung hatte.

Einzelheiten, Einzelheiten.

Das Ergebnis war eine monatelange juristische Tortur für Stephens und seine Familie. Nachdem er wegen des schrecklichen Verbrechens, einen Gottesdienst abgehalten zu haben, drei Tage im Calgary Remand Centre verbracht hatte, wurde Stephens im folgenden Monat erneut verhaftet, weil er die Frechheit besaß, einen Gottesdienst im Freien abzuhalten. Dies führte zu einer weiteren 18-tägigen Haftstrafe, die empörenderweise länger dauerte als die Anordnung der öffentlichen Gesundheit, mit der er verhaftet worden war.

Noch einmal: Als er schließlich entlassen wurde, war das „Gesetz“, das zur Verhaftung von Stephens geführt hatte, nicht mehr in Kraft.

Unglaublicherweise war das Drama damit noch nicht zu Ende. Erst im November 2022, mehr als ein Jahr nach seiner ersten Verhaftung, wurde Stephens schließlich freigesprochen. Wie sein Rechtsbeistand nach dem Freispruch feststellte:

Pastor Stephens wurde rechtswidrig festgenommen und inhaftiert, weil er angeblich gegen die Anordnungen zur öffentlichen Gesundheit verstoßen hatte, die sich inzwischen als unwirksam und schädlich erwiesen haben. Mit dieser Entscheidung wird klargestellt, dass seine Handlungen gerechtfertigt sind und dass die Rechte und Freiheiten der Charta geachtet werden müssen.

NYC LEHRER

Wie Sie sich vielleicht erinnern, erließ der Gesundheitsbeauftragte der Stadt New York im August 2021 eine Anordnung, wonach alle städtischen Angestellten bis zum 27. September desselben Jahres einen Nachweis über die COVID-Impfung erbringen müssen. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, dass eine Reihe dieser Angestellten (darunter auch einige Lehrkräfte an öffentlichen Schulen) diese Anordnung nicht nur mit „Nein“, sondern mit „Verdammt, nein!

Die Lehrer der öffentlichen Schulen der Stadt brachten ihren Fall vor die Gerichte, fanden dort aber keine Gerechtigkeit. Sie wandten sich an ihre Gewerkschaft, aber auch dort fand man keine Gerechtigkeit. Und schließlich, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, wurden mehr als 2.000 Mitarbeiter des Bildungsministeriums wegen der Vorschriften entlassen.

Zu allem Überfluss stellte sich Anfang dieses Jahres heraus, dass die Fingerabdrücke von Lehrern, die sich geweigert hatten, an das FBI geschickt und „Problemcodes“ in ihren Personalakten vermerkt worden waren, was es ihnen erschwerte, eine andere Stelle zu finden.

Da haben Sie es also. Einige verrückte Spinner versuchten, für ihre körperliche Autonomie einzutreten, wurden aber vom Staat niedergeschlagen und gedemütigt. Und das ist der Punkt, an dem die COVID-Diktatoren und ihre treuen Schoßhündchen in den Mainstream-Medien Sie glauben machen wollen, dass die Geschichte zu Ende ist. Doch zum Leidwesen der Tyrannen ist die Geschichte damit noch nicht zu Ende.

Anfang dieses Jahres hat Children’s Health Defense einigen der entlassenen städtischen Angestellten geholfen, vor einem New Yorker Gericht eine Klage gegen das Vorgehen der Stadt einzureichen. Und wissen Sie was? Sie haben den Fall gewonnen.

Das ist richtig, in einer Schlagzeile, die Sie in den kontrollierten Konzernmedien nicht sehen werden, hat der Oberste Gerichtshof von New York zehn dieser entlassenen Lehrer mit einer Nachzahlung wieder eingestellt, mit der Begründung, dass die Verweigerung ihrer Anträge auf Befreiung von Impfstoffen durch die Stadt „willkürlich, willkürlich und unangemessen“ war.

Und das ist erst der Anfang. Sujata Gibson, die Anwältin der Kläger, bezeichnete das Urteil als „einen Präzedenzfall und einen Wendepunkt im Kampf der Lehrer“ und wies darauf hin, dass „die Entscheidung des Gerichts über die Klassenzertifizierung immer noch die Tür für künftige Entlastungen für Tausende von Lehrern offen lässt“.

Seltsam, dass diese Geschichte noch nicht auf der Titelseite der New York Times erschienen ist, oder?

SCHLUSSFOLGERUNG

Ich könnte noch mehr sagen, aber ich hoffe, Sie verstehen, worum es geht.

Nur für den Fall, dass Sie den Punkt nicht verstehen, hier ist er: Die große Lüge, die das Establishment so gerne verbreitet, ist die, dass sie allmächtig sind und dass ihr Diktat Gesetz ist. Diejenigen, die sich widersetzen, werden gejagt, auf höchst demütigende Weise verhaftet und, wenn es ihnen passt, geschlagen und getreten. Und du kannst nichts dagegen tun, Bürger!

Aber das ist eine Lüge. Immer wieder stellt sich heraus, dass die falschen, erfundenen Anschuldigungen, mit denen diese tapferen COVID-Widerständler geschlagen wurden, vor Gericht nicht standhalten. Selbst die oft falschen Richter des gewöhnlich korrupten Gerichtssystems müssen zugeben, dass vermeintliche „Notfälle“ den Politikern und ihren Beauftragten nicht das Recht geben, beliebige willkürliche Mandate zu erteilen und irrationale Erlasse zu erlassen.

Nun ist es sicherlich so, dass, wie ein altes Sprichwort sagt, „aufgeschobene Gerechtigkeit verweigert wird“. Es ist auch wahr, dass Politiker und ihre Schoßhündchen wissen, dass „man zwar die Strafe umgehen kann, aber nicht die Fahrt“, und dass die bloße Verfolgung von Aktivisten und Demonstranten wie Bühler und Vizi und Stephens und anderen durch ein Gerichtsverfahren selbst eine Form der Bestrafung ist, die tiefgreifende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Familienleben derjenigen haben kann, die sich widersetzen wollen, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens.

Aber es ist auch wahr, dass diese Widerstandskämpfer immer wieder sagen, dass sie ihre Entscheidung, sich der Tyrannei zu widersetzen, nicht bereuen und es wieder tun würden, wenn sie dazu gezwungen wären.

Vielleicht liegt die wahre Bedeutung dieser Fälle also darin, was wir daraus machen.

Werden uns diese Beispiele von Mut und Selbstaufopferung im Angesicht schrecklicher Konsequenzen davon abhalten, selbst aufzustehen? Werden diese traumatischen Szenen den von den etablierten Medien beabsichtigten Effekt haben, uns in Angst und Schrecken zu halten?

Oder werden sie die Beispiele für Widerstandskraft sein, an die wir uns als Kraftquellen in Zeiten wenden, in denen unsere Rechte vom Staat verletzt werden? Werden wir unser Wissen über diese Geschichten und ihre wenig bekannten Folgen als Inspiration nutzen, wenn es an der Zeit ist, uns gegen die Tyrannei zu wehren?

Die Entscheidung liegt bei uns. Hoffen wir, dass wir weise wählen.