Europa erschafft eine neue totale Abhängigkeit von Russland

Durch die Ablehnung russischen Erdgases haben die EU-Staaten eine neue Abhängigkeit von Russland begründet, die beträchtliche Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise haben könnte. Sind die Bürger Europas darauf vorbereitet?

“Europa sinkt wie ein Schlafwandler immer tiefer in die nahezu vollständige Abhängigkeit von russischen Düngemitteln, so wie es bereits bei Erdgas der Fall war”, beginnt ein Artikel der Financial Times, der voll düsterer Vorhersagen und Warnungen steckt. Der Artikel stützt sich auf ein Interview mit Svein Tore Holsether, dem CEO von Yara International, einem der größten Unternehmen der Agrochemiebranche. Er ist besonders interessant, da er eine