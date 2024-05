Nicht Viren, sondern den wirklichen Ursachen einer Grippe nachspüren

Der ehemalige langjährige Radiologie-Chefarzt und profunde Medizinkritiker Dr. med. Gerd Reuther hat in dem gemeinsam mit seiner Frau Dr. phil. Renate Reuther herausgebrachten Buch „Wer schweigt – hat schon verloren“ 1 erneut den Finger auf die Täuschungen der Virus-Theorie als unmittelbare Ursache der Grippeerkrankungen gelegt. Damit konnte ja in der „Corona-Krise“ so erfolgreich Angst und Schrecken zur Befeuerung einer angeblichen Pandemie verbreitet werden. In seiner sachlich-nüchternen Argumentationsweise deckt er die wahren Zusammenhänge auf. Wir danken Herrn Dr. Reuther für die Erlaubnis zum Abdruck seines Essays. Die Hervorhebungen sind von mir. (hl)

Das Grippegespenst

Von Privatdozent Dr. med. Gerd Reuther



Wer Teile der Fakten verschweigt, sagt die Unwahrheit. Wird einer Therapie eine Wirksamkeit von 90 % zugesprochen, jedoch nicht berücksichtigt, dass 20 % der Behandelten während der Studie verstarben, wird ein Nutzen suggeriert, der gar nicht besteht. Die „Wissenschaft“ arbeitet regelmäßig mit solchen Manipulationen und versieht dies mit dem Anstrich der Exaktheit. Nicht nur Tote in der „Impfgruppe“ der Pfizer-Genspritzen blieben unerwähnt. Die Wahrnehmung, worauf Atemwegs-Infekte beruhen