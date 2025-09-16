Tyler Durden

Ein jüngster Zwischenfall im polnischen Luftraum, an dem mindestens drei russische Drohnen beteiligt waren, hat in ganz Europa eine (von EU-Politikern und Medien geschürte) Hysterie ausgelöst. Der Vorfall, an dem offenbar russische Aufklärungsdrohnen beteiligt waren, ähnelt früheren Vorfällen, bei denen angeblich russische Drohnen abgeschossen wurden, nachdem sie in den NATO-Luftraum eingedrungen waren: keine Angriffe, keine Opfer und keine eindeutige Invasionsabsicht.

Die Anwesenheit dieser Drohnen im polnischen Luftraum, selbst wenn ihre Flugroute nur in die Ukraine führen sollte, reicht jedoch aus, um in Europa den Ruf nach einer möglichen Eskalation zu schüren. Die EU und das Vereinigte Königreich bestehen weiterhin auf der Entsendung von „friedenserhaltenden“ Truppen, um in den Ukraine-Krieg einzugreifen, wobei Frankreich, Deutschland und Großbritannien Stiefel auf dem Boden vorschlagen, um die jetzt schwankenden ukrainischen Frontlinien zu verstärken.

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski behauptet, dass der Drohnenangriff Teil eines russischen Komplotts sei, um „die Reaktionen der NATO zu testen, ohne einen ausgewachsenen Krieg auszulösen“. Die Polen behaupten, dass mindestens 19 Drohnen an dem Angriff beteiligt waren und dass die Geräte „Hunderte von Kilometern“ zurückgelegt hatten, bevor sie abgefangen wurden. Es ist bestätigt, dass nur drei bis vier Drohnen abgeschossen wurden. Das bedeutet, dass Polen entweder die schlechteste Luftabwehr in der NATO hat oder die gemeldete Zahl der Drohnen stark übertrieben ist.

„Die Drohnen haben ihr Ziel nicht erreicht, und es gab einen geringen Sachschaden, niemand wurde verletzt. Wenn dies in der Ukraine geschehen würde, wäre das nach ukrainischer Definition ein 100-prozentiger Erfolg“, sagte Silorski. „Aber die Drohnen waren nicht mit Munition bestückt, und es gibt keine Beweise dafür, dass sie auf etwas oder jemanden gezielt haben.“

Wie Präsident Donald Trump feststellte, war die Überfahrt nach Polen eher ein Fehler. Diese Reaktion hat die Europäer verärgert, die verzweifelt eine Beteiligung der USA am Krieg fordern.

Polens Reaktion hat das Land in „höchste Alarmbereitschaft“ versetzt. Die Truppen wurden verstärkt und die Grenze zu Weißrussland wurde geschlossen. Die Regierung sponsert nun eine freiwillige militärische Ausbildung für Zivilisten. Die öffentlich zugängliche Ausbildung hat über 20.000 Rekruten angezogen, darunter auch polnische Mütter, die sagen, dass sie „ihre Kinder beschützen“ wollen. Der Gedanke ist logisch, auch wenn der Einsatz von Frauen an der Front im Allgemeinen eher ein Akt der Verzweiflung als eine solide strategische Strategie ist. Es ist interessant, dass ein Land, das strenge Waffenkontrollen und Zulassungsvoraussetzungen für seine Bürger praktiziert, plötzlich so sehr daran interessiert ist, diese Bürger als Milizreserve gegen eine hypothetische russische Invasion einzusetzen. Die Ukraine litt vor der Invasion unter ähnlichen Beschränkungen für ihre Bürger, was ihre Verteidigungsfähigkeit beeinträchtigte.

EU-Beamte bezeichnen die Drohnenaktion als „aggressiven, rücksichtslosen Akt“ und als „Teil einer ernsthaften Eskalation durch Russland“, was die „Unterstützung und Entschlossenheit der EU, die Ukraine zu unterstützen“, nur noch verstärke.

Europas Beiträge zur NATO-Verteidigung sind minimal, und der größte Teil der Militärausgaben wird seit langem von den US-Steuerzahlern bestritten. Europas Fähigkeit, die für einen längeren Konflikt mit Russland erforderlichen Waffen herzustellen, ist gleich null, und die Mittel zur Versorgung seiner Streitkräfte mit genügend Ausrüstung und Ressourcen für einen Zermürbungskrieg sind nicht vorhanden. Das US-Militär ist die einzige Kraft, die über die Ressourcen verfügt, um einen langfristigen Krieg in der Ukraine zu führen, weshalb die EU von der Trump-Administration weiterhin eine Eskalation fordert. Europäische Beamte haben Wolodymyr Zelenskys Ambitionen, verlorenes ukrainisches Territorium zurückzuerobern, mit dem Gerede über potenzielle EU-Truppen ermutigt. Dies hat die Dauer des Krieges verlängert und die Bemühungen, diplomatische Gespräche zu organisieren, sabotiert.

Derzeit sind die russischen Streitkräfte an der Ostfront auf dem Vormarsch, und der Ukraine droht der Verlust der gesamten Donbass-Region. Auch die Zentralukraine ist gefährdet, da die ukrainische Truppenstärke schwindet. Analysten außerhalb der typischen westlichen Propagandanetzwerke argumentieren, dass der Ukraine ein Totalverlust droht, wenn nicht in naher Zukunft eine Lösung gefunden wird.