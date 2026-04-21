Europa steht vor einer Sommer-Krise beim Flugtreibstoff, da der Iran-Krieg die Versorgung massiv kürzt

Tsvetana Paraskova

Europa steht vor einer unmittelbar bevorstehenden Krise beim Flugtreibstoff, da der Iran-Krieg und die Störungen in Hormus wichtige Lieferungen aus dem Nahen Osten abschneiden.

Langfristige Raffinerie-Schließungen und eine wachsende Importabhängigkeit haben Europa stark verwundbar gemacht, mit begrenzten Alternativen und zunehmender Konkurrenz aus Asien.

Fluggesellschaften kürzen bereits Kapazitäten und warnen vor höheren Ticketpreisen, während mögliche Flugstreichungen drohen, falls sich die Treibstoffknappheit verschärft.

Beschleunigte Raffinerie-Schließungen im vergangenen Jahrzehnt und die zunehmende Abhängigkeit von Kerosin aus dem Nahen Osten haben Europas Verwundbarkeit bei der Energieversorgung erneut offengelegt.

Seit Jahren müssen europäische Verbraucher während der Sommerreisezeit mit kurzfristigen Streiks des Bodenpersonals und der Kabinenbesatzungen leben. In diesem Jahr könnten Streiks jedoch als kleines Ärgernis erscheinen im Vergleich zu dem, was in wenigen Wochen kommen könnte – eine Flugtreibstoff-Krise, die Flüge am Boden halten und Ticketpreise steigen lassen könnte.

Der Krieg im Iran hat den Großteil der europäischen Importe von Flugtreibstoff abgeschnitten, während die lokale Produktion seit fast zwei Jahrzehnten sinkt, da Dutzende Raffinerien dauerhaft geschlossen oder auf Biokraftstoff-Produktion umgestellt wurden.

Der Krieg im Iran und die Schließung der Straße von Hormus haben Europas Versorgung mit Flugtreibstoff massiv eingeschränkt, während die Preise für Jet Fuel auf über 200 Dollar pro Barrel gestiegen sind. Die letzten Importe aus dem Nahen Osten auf Tankern, die Hormus noch vor Kriegsbeginn passiert hatten, sind angekommen, und es gibt nur eine Alternative für neue Lieferungen – die Vereinigten Staaten. Diese Mengen reichen jedoch nicht aus, um den Ausfall des Flugtreibstoffs aus dem Nahen Osten zu ersetzen. Europa sieht sich zudem einem immer härteren Wettbewerb mit Asien um diese Ladungen gegenüber, da die Krise zuerst Asien traf: Dort brach die Rohölversorgung aus dem Nahen Osten ein, asiatische Raffinerien drosselten ihre Auslastung, und Länder verhängten Exportbeschränkungen für Treibstoffe, um die heimische Versorgung zu sichern.

Im Jahr 2009 waren in Europa noch fast 100 Raffinerien in Betrieb. Davon wurden laut Daten der European Fuel Manufacturers Association 28 Raffinerien – mehr als 25 % der Anlagenzahl und 16 % der Raffineriekapazität – seitdem entweder geschlossen oder umgewandelt.

Während Raffinerien geschlossen wurden – aufgrund sinkender Treibstoffnachfrage in Europa und Emissionssenkungspolitik – wuchs Europas Abhängigkeit von Importen. Der Lieferausfall aus dem Nahen Osten traf Europa zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Jahren unvorbereitet in Bezug auf die Sicherheit der Energieversorgung, nachdem bereits 2022 die Erdgaslieferungen aus Russland eingebrochen waren.

Diesmal könnte die Krise beim Flugtreibstoff unmittelbar bevorstehen, warnen Analysten und Prognostiker.

Im vergangenen Jahr importierte Europa etwa ein Drittel des verbrauchten Flugtreibstoffs, wobei 75 % dieser Importe aus dem Nahen Osten kamen, so die Internationale Energieagentur (IEA).

Deren Exekutivdirektor Fatih Birol warnte in dieser Woche, Europa habe „vielleicht noch sechs Wochen oder so“ an verbleibender Flugtreibstoff-Versorgung.

„Wenn wir die Straße von Hormus nicht öffnen können … dann kann ich Ihnen sagen, dass wir bald die Nachricht hören werden, dass einige Flüge von Stadt A nach Stadt B wegen Mangels an Flugtreibstoff gestrichen werden könnten“, sagte Birol in einem Interview mit Associated Press.

Nordwesteuropa gehört zu den Regionen, die der Krise beim Flugtreibstoff am stärksten ausgesetzt sind, da die Importe in diesem Monat bereits unter historische Normalwerte gefallen sind, und der Rückgang sich in den kommenden Wochen noch beschleunigen dürfte, weil mehr US-Ladungen mit Flugtreibstoff nach Asien statt nach Europa gehen, sagte Ernest Censier, Marktanalyst bei Vortexa, in einer Analyse am Donnerstag.

Der Rückgang der europäischen Flugtreibstoff-Importe um 15 % bislang im April „spiegelt die strukturelle Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Nahen Osten wider: Etwa die Hälfte der Jet-Fuel-Importe Nordwesteuropas passiert üblicherweise die Straße von Hormus“, sagte Censier.

Hinzu komme, dass die relativ kurzen Transportzeiten von etwa 21 Tagen von Mina Abdulla in Kuwait nach Rotterdam dazu führen, dass Versorgungsunterbrechungen schnell auf die regionalen Importe durchschlagen, ergänzte der Analyst.

Die Vereinigten Staaten haben sich als wichtigste Ersatzquelle für ausgefallene Lieferungen aus dem Nahen Osten etabliert, doch das dürfte kaum von Dauer sein, da US-Exporte von Jet Fuel/Kerosin zunehmend in den pazifischen Raum umgeleitet werden. Sie erreichten in diesem Monat ein Siebenjahreshoch und machen nun mehr als 30 % der gesamten US-Flugtreibstoffexporte aus.

„Diese Umverlagerung spiegelt einen breiteren Wandel der US-Produkt-Exporte in Richtung pazifisches Becken wider“, erklärte Censier von Vortexa.

Das lässt Europa den Turbulenzen an den Märkten für Flugtreibstoff stark ausgesetzt zurück.

Lufthansa Group, Europas größte Fluggesellschaft, erklärte am Donnerstag, sie beschleunige Pläne zur Reduzierung ihres Flugprogramms und zur früheren Ausmusterung einiger Flugzeuge.

„Angesichts deutlich gestiegener Kerosinpreise, die sich im Vergleich zur Zeit vor dem Iran-Krieg mehr als verdoppelt haben, sowie zusätzlicher Belastungen durch Arbeitskämpfe.“

„Das Paket zur beschleunigten Umsetzung von Flotten- und Kapazitätsmaßnahmen ist angesichts der stark gestiegenen Kerosinkosten und geopolitischen Instabilität unvermeidlich“, sagte Till Streichert, Finanzvorstand der Lufthansa Group.