Großbritannien kündigt Pläne zur Einführung von Zahlungsmethoden mit Stablecoins und zur Umsetzung einer tokenisierten Wirtschaft an

Von The Winepress

„Unser gemeinsames Ziel ist ein widerstandsfähiges, faires, vertrauenswürdiges und wettbewerbsfähiges Zahlungssystem, das ein Ökosystem mit mehreren Währungen unterstützt, um der Realwirtschaft zu dienen.“

Nachdem Präsident Donald Trump im vergangenen Sommer den GENIUS Act verabschiedet hatte, der einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins (eine privatisierte Version von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs)) schuf, hat eine Reihe weiterer Länder Überlegungen oder Pläne zur Einführung eigener Stablecoins angekündigt. Das Vereinigte Königreich scheint das jüngste Land zu sein, das bei tokenisierten Zahlungsmethoden voranschreitet.

Gestern erklärte Lucy Rigby, Wirtschaftssekretärin im Finanzministerium, vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des House of Lords, dass Stablecoins für die Öffentlichkeit als Währung eingeführt werden sollten, die über Krypto-Zahlungen hinausgeht. Sie argumentierte, dass digitale Vermögenswerte „hier bleiben“ würden und daher notwendige Vorschriften erforderlich seien, da sie sich kontinuierlich mit traditionellen Finanzdienstleistungen (TradFi) vermischten.

„Wir sind uns bewusst, dass Stablecoins heute in erster Linie für die Abwicklung von Transaktionen mit Krypto-Assets genutzt werden, doch mit der richtigen Regulierung sehen wir in ihnen das Potenzial für den Einsatz im Zahlungsverkehr für Privatkunden. Dies könnte Verbrauchern und Unternehmen echte Vorteile bringen, insbesondere durch kostengünstigere und schnellere grenzüberschreitende Zahlungen.“ „Wir sollten uns aber auch der Risiken bewusst sein. Sollte sich die Nutzung ausreichend verbreiten, könnten sie ohne die richtige Regulierung Risiken mit sich bringen, unter anderem für unsere Finanzstabilität. Genau deshalb muss unser Regulierungsrahmen hier im Vereinigten Königreich ausreichend robust sein. „Der britische Markt für Stablecoins steckt derzeit noch in den Kinderschuhen, und es ist wichtig, dass die Regulierung der heutigen Situation entspricht und gleichzeitig flexibel genug ist, um sich weiterentwickeln zu können.“

Die Maßnahmen des britischen Finanzministeriums stellen eine Kehrtwende gegenüber der bisherigen Politik dar, die Stablecoins als Zahlungsmittel für Privatkunden ausgeschlossen hatte.

Ledger Insights berichtete:

Rigbys Entscheidung macht eine vor nur 18 Monaten von derselben Labour-Regierung getroffene Entscheidung rückgängig und führt eine Politik wieder ein, die ursprünglich von der vorherigen konservativen Regierung im Jahr 2022 festgelegt worden war. In den Jahren 2022 und 2023 hatte das britische Finanzministerium angekündigt, die Zahlungsdienstleistungsverordnung so zu ändern, dass sie auch durch Fiat-Währungen gedeckte Stablecoins abdeckt, die in britischen Zahlungsketten verwendet werden. Nach ihrem Amtsantritt im Juli 2024 gab Labour diesen Plan auf. In einer Rede auf dem Tokenisation Summit im November 2024 erklärte die damalige Wirtschaftsstaatssekretärin Tulip Siddiq, die Regierung werde Stablecoins „zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ nicht in die Zahlungsregulierung einbeziehen, da dies „bestimmte Stablecoin-Aktivitäten mit zusätzlichen regulatorischen Belastungen belasten würde, die angesichts der aktuellen Anwendungsfälle unverhältnismäßig wären“. Diese Position wurde in die endgültige Rechtsverordnung (SI) zu Krypto-Assets vom Dezember 2025 aufgenommen, die qualifizierte Stablecoins neben anderen Krypto-Assets im Rahmen des Financial Services and Markets Act (FSMA) reguliert. Auf die Frage von Lord Smith, warum die Regierung ihre Ansicht geändert habe, verwies Rigby auf potenzielle Vorteile für Verbraucher und Unternehmen durch eine diversifizierte Zahlungslandschaft. Ein Vertreter des Finanzministeriums fügte hinzu, dass die Einbeziehung von Stablecoins in die Zahlungsvorschriften bedeuten würde, „dass wir einen Zahlungsrahmen haben können, der sowohl traditionelle Zahlungen als auch tokenisierte Zahlungen auf kohärente und umfassende Weise ermöglicht“. Eine Konsultation ist bis Ende des zweiten Quartals 2026 vorgesehen.

Diese Politik spiegelt das Bestreben des Vereinigten Königreichs wider, seine Wirtschaft insgesamt zu tokenisieren.

Sarah Breeden, stellvertretende Gouverneurin für Finanzstabilität bei der Bank of England, äußerte sich Anfang dieses Jahres zu diesem Thema und wurde von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zitiert, wobei sie näher auf die neuen Entwicklungen für schnellere Transaktionen, eine tokenisierte Wirtschaft und interoperable Systeme einging, zu denen sowohl Stablecoins als auch CBDCs gehören.

Sie erklärte:

„Als ersten Schritt haben die britischen Behörden im November dargelegt, welche Ergebnisse wir uns von der neuen Infrastruktur erhoffen. Unser gemeinsames Ziel ist ein widerstandsfähiges, faires, vertrauenswürdiges und wettbewerbsfähiges Zahlungssystem, das ein Multi-Money-Ökosystem unterstützt (in dem verschiedene Geldformen ihre jeweilige Rolle spielen und frei und reibungslos zum Nennwert umgetauscht werden) – alles im Dienste der Realwirtschaft. „Um neuen und unbekannten Anforderungen gerecht zu werden, muss die Infrastruktur der nächsten Generation auf den Prinzipien der Erweiterbarkeit, Modularität und Flexibilität aufbauen.“

Sie fuhr fort und beschrieb, wie die Zentralbank plant, „den nahtlosen Austausch nicht nur von traditionellem, sondern auch von tokenisiertem Geld zu ermöglichen“, wodurch ein „‚Multi-Money‘-System“ geschaffen werde, das Folgendes umfasst:

herkömmliche Bankeinlagen;

tokenisierte Versionen dieser Bankeinlagen;

von Nichtbanken ausgegebenes digitales Geld (d. h. systemrelevante Stablecoins, für die wir in diesem Jahr ein Regulierungssystem festlegen werden, um sicherzustellen, dass sie bei Zahlungen im realen Leben die Robustheit von Geld aufweisen); und

möglicherweise eine digitale Version von Banknoten als Ergänzung zu physischem Bargeld (d. h. eine digitale Zentralbankwährung für den Einzelhandel, wobei wir später in diesem Jahr gemeinsam mit dem britischen Finanzministerium die Ergebnisse unserer Konzeptionsphase für ein digitales Pfund vorstellen werden).

„Die neue Infrastruktur wird entscheidend dafür sein, dies auf eine Weise zu verwirklichen, die die Währungs- und Finanzstabilität gewährleistet – wobei Geld, unabhängig davon, welches Institut es ausgibt, nahtlos umgetauscht und sicher in Zentralbankgeld abgewickelt werden kann. „So wie ich heute per Online-Banking eine Sofortzahlung von einem Konto bei einer Bank auf ein Konto bei einer anderen Bank vornehmen kann, sollte die Infrastruktur für den Massenzahlungsverkehr in Zukunft dieselbe ‚Interoperabilität‘ ermöglichen – nicht nur zwischen traditionellen Einlagen, sondern auch mit und zwischen tokenisierten Bankeinlagen und systemrelevanten Stablecoins, und zwar stets mit der Gewissheit, dass 1 £ einer Währung 1 £ einer anderen Währung entspricht. „Das würde beispielsweise bedeuten, dass beim Online-Einkauf die Zahlung, die ich mit meinem regulierten systemischen Stablecoin vornehme und die automatisch ausgelöst wird, sobald ich die Zustellung meines Pakets bestätige, sofort dem Bankkonto des Händlers gutgeschrieben würde – wobei die Zahlung letztendlich sicher und endgültig über die Bücher der Bank of England abgewickelt wird, und zwar über die Konten, die sowohl mein Stablecoin-Emittent als auch die Bank des Händlers bei uns in unserem Real-Time-Gross-Settlement-System (RTGS) führen.“

Breeden gab außerdem bekannt, dass derzeit getestet werde, „Zahlungen im Einzelhandel am Point-of-Sale mithilfe von Telefonnummern oder QR-Codes durchzuführen“.

Sie erklärte ferner, die Bank „experimentiere damit, noch einen Schritt weiter zu gehen und Zentralbankgeld selbst in einem separaten, verteilten Hauptbuch zu tokenisieren – die sogenannte Wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC)“.

KOMMENTAR DES AUTORS

Es wird immer deutlicher, dass Stablecoins auf der globalen Bühne eine weitaus bedeutendere Rolle spielen werden, als ich ursprünglich angenommen hatte, da offenbar eine Reihe von Regierungen weltweit einen „Mixed-Money“-Ansatz erprobt, der (vorerst) das alte System der traditionellen Finanzwelt mit der Tokenisierung verbindet – und zwar durch eine Kombination aus Stablecoins und CBDCs, wobei erstere für den Privatkundenbereich und letztere für den Großhandel zwischen Banken und der Regierung genutzt werden.

Wie ich bereits zu verdeutlichen versucht habe, lautet das Schlüsselwort Interoperabilität; und auch Breeden hat dies erwähnt. Die gängige Meinung geht davon aus, dass die neue Weltordnung in naher Zukunft unter einer einzigen einheitlichen Währung funktionieren wird (und vielleicht könnte das später unter dem System des Antichristen noch geschehen), aber in Wirklichkeit wird es eine Kombination aus verschiedenen Währungen und variablen tokenisierten Systemen im Namen von „Souveränität“ und „innerstaatlichen und nationalen Interessen“ sein.

Der von Trump unterzeichnete Genius Act hat die Dynamik wirklich verändert und gezeigt, wie Stablecoins in diesem neuen, tokenisierten Finanzsystem eine viel größere Rolle spielen können und werden.

Aber unterm Strich wird alles tokenisiert sein; und daher dreht sich alles um Kontrolle und Genehmigung sowie den Verlust des Eigentums.