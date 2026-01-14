Europa tut so, als gehöre ihm Grönland

Amerikaner verteidigen Grönland bereits. So zu tun, als gehöre es irgendwie zum Königreich Dänemark, ist kleinlicher Narzissmus.

Das Abstoßendste am europäisch konstruierten „Globalismus“ ist seine Vortäuschung. Er tut so, als würde der menschengemachte „Klimawandel“ alle töten, sofern wir nicht bürokratischen Besserwissern erlauben, jeden wirtschaftlichen Austausch zu regulieren. Er tut so, als stünde Russland kurz davor, ganz Europa zu erobern, obwohl ganz Europa Russland in den letzten dreißig Jahren als Dritte-Welt-Papiertiger verspottet hat. Er tut so, als sei die massenhafte Invasion von Fremden aus Afrika, dem Nahen Osten und Asien völlig natürlich, unmöglich zu verhindern, und als seien Akzeptanz und Toleranz das „humanitäre“ Gebot. Er tut so, als seien einheimische Bürger „Rassisten“, wenn sie ihre eigenen Kulturen in ihren eigenen Ländern bewahren wollen. Während er gleichzeitig die islamische zivilisatorische Eroberung über den gesamten Kontinent hinweg begrüßt, tut der europäische „Globalismus“ so, als bleibe seine verstümmelte, schlecht verwaltete und falsch erinnerte Zivilisation weiterhin der zentrale und maßgebliche Ausdruck aufgeklärten Fortschritts in der Welt.

Für Außenstehende, die nicht von einem Gefühl europäischer Anspruchshaltung durchdrungen oder von Europas politischen Wahnvorstellungen belastet sind, ist Europa ein Chaos. Es formiert sich derzeit neu zu einem sich selbst hassenden, islamozentrischen, parasitär-pluralistischen, historisch analphabetischen Morast kultureller Bedeutungslosigkeit. Europas Filme und Fernsehserien verfälschen regelmäßig die Geschichte, indem sie einheimische Europäer aus antiken Erzählungen entfernen. Europas Selbstmord wird vollendet sein, wenn jeder Schauspieler nicht-weiß ist und jede Handlung die Erzählung verstärkt, Muslime hätten alle Länder vom Nordmeer bis zum Mittelmeer besiedelt. Diese multikulturellen historischen Umschreibungen sind lächerlich. Doch wenn einheimische Briten darauf hinweisen, dass es zur Zeit von Cäsars Invasion keine afrikanischen Kelten gab oder im Mittelalter keine pakistanischen Lords an königlichen Höfen saßen, schickt das zer-Einigte Königreich Social-Media-„Gedankenpolizei“, um jeden zu belästigen und rechtlich zu bedrohen, der sich weigert, so zu tun, als sei Geschichte beleidigend und müsse daher umgeschrieben werden.

In Fragen der persönlichen Verteidigung tut Europa nichts anderes als vortäuschen. Der große, böse französische Präsident Emmanuel Macron, der ernsthaft furchteinflößende britische Premierminister Keir Starmer und der krautige Königskanzler Deutschlands, Friedrich Merz, versammelten kürzlich in Paris Europas „Koalition der Willigen“, um sich mit dem Übergangspräsidenten Selenskyj an den Händen zu halten und Russlands Präsidenten Putin mit all dem finsteren Entschlossenheitsblick anzustarren, den Männer in zehntausend Dollar teuren Anzügen aufzubringen vermögen. Obwohl europäische Eliten uns Amerikaner als ignorante, ländliche Cowboy-Hinterwäldler verspotten, tat der Pariser Gipfel sein Möglichstes, um der Welt zu vermitteln, Europas ernsthafteste Gesetzeshüter hätten eine tödliche Posse gebildet, die nicht ruhen werde, bis jeder letzte Russe aus der sich ausdehnenden Plantage der Europäischen Union gejagt worden sei.

Angesichts der Vorliebe der Anführer für aufgeblasene Reden und ihrer Neigung, die Nase so hoch in den Himmel zu recken, dass der Rest der Welt nichts als Nasenhaare sieht, stellt sich die Frage: Wie wollen sie all ihre antirussischen Drohungen untermauern? Sie können es nicht. Ihre Armeen sind nasse Nudeln, und jeder europäische General weiß das. Es ist das US-Militär, das es europäischen Herren erlaubt, auf der Bühne herumzustolzieren und den Anschein zu erwecken, sie verfügten noch über rudimentäre Rückgrate. Es sind amerikanische Truppen und ihre Cowboy-Methoden, die es europäischen Eliten erlauben, so zu tun, als sei ihr natürlicher Zustand etwas anderes als unterwürfige Kapitulation. Nimmt man die militärische Macht der USA aus der sterbenden NATO heraus, könnte ein Trupp gutmütiger Texaner den größten Teil Frankreichs einnehmen, noch bevor Mini-Maus-Macron in seine hochhackigen Loafer schlüpfen würde.

Warum also verkündet die dänische Premierministerin der Welt, dass eine Übernahme Grönlands durch die USA das Ende der NATO bedeuten würde? Das ist, als würde man einem unbekannten Brandstifter ankündigen, man werde die Feuerwehr auflösen, falls er nicht aufhöre, Feuer zu legen. Was ist hier der Gedankengang der dänischen Premierministerin? Sie verfügt über ein Ruderboot mit drei Männern, bewaffnet mit moralischer Entrüstung und einer Leuchtpistole, um die größte Insel der Welt zu bewachen. Wenn sie amerikanische Truppen und Militärgerät zurück auf die westliche Hemisphäre schickt, dann erobert vielleicht tatsächlich jene russische Armee, die die letzten vier Jahre damit verbracht hat, die östlichen Gebiete der Ukraine zu befrieden, ganz Europa. Wie also plant Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen, ihre nordische Halbinsel und die umliegenden Inseln vor Putins slawischer Horde zu verteidigen? Mit gerunzelten Stirnen, rechtlich bindenden Verträgen und strengen Worten?

Die Wahrheit ist, dass Grönland kaum irgendwem gehört. Es ist dreimal so groß wie die nächstgrößte Insel der Welt und hat fast dreißig Prozent der Landfläche Australiens. Dennoch hat Grönland nur 56.000 Einwohner – was es zum am dünnsten besiedelten Land der Welt macht. Obwohl die Königreiche Norwegen und Dänemark Grönland seit tausend Jahren beanspruchen, sind heute neunzig Prozent der Bevölkerung Inuit. Dänen hingegen machen etwa sieben Prozent aus. Grönland dänisch zu nennen ist so, als würde das Vereinigte Königreich Indien britisch nennen. Es ist ein Überbleibsel des europäischen Kolonialismus – genau jenes Schreckgespenst, das europäische Eliten ihren Bürgern heuchlerisch als „rassistisch“, „imperialistisch“ und „unvereinbar“ mit dem einundzwanzigsten Jahrhundert anprangern. Dass Premierministerin Frederiksen behauptet, 50.000 Inuit müssten Teil des dänischen Reiches bleiben, klingt nach sauren Trauben einer alten Weltmacht mit übersteigertem Selbstwertgefühl, die weiß, dass Grönland achtundneunzig Prozent ihrer gesamten Landmasse ausmacht.

Jeder, der einen auf den Nordpol zentrierten Weltatlas betrachtet, kann Präsident Trumps strategisches Denken verstehen. Die Arktis ist das Schlachtfeld von morgen. Russland und die nordischen Länder umgeben eine Seite der Arktis. In der westlichen Hemisphäre schließen Alaska, Kanada und Grönland den Kreis. Kanada – ein sozialistisches Land, das immer noch König Charles III. huldigt und zu viele wirtschaftliche Verbindungen zum kommunistischen China hat – ist ein unzuverlässiger Partner. Nur rot-weiß-blaue Amerikaner können die nordamerikanische Seite der Arktis angemessen verteidigen. Außerdem investiert das US-Militär seit einem Jahrhundert in die Verteidigung Grönlands.

Leider glänzen europäische Eliten in kaum etwas anderem als in kleinlichem Narzissmus. Also wird Premierministerin Frederiksen schmollen. Das Triumvirat der kleinen Zwerge – Starmer, Macron und Merz – wird mit den Füßen stampfen und Präsident Trump mit all ihrer unsichtbaren Macht drohen. Doch kein noch so großes europäisches Schnaufen und Pusten wird die Meinung des Präsidenten ändern. Sobald er entscheidet, dass etwas zur Verteidigung der nationalen Sicherheit Amerikas getan werden muss, wird es zu gegebener Zeit getan.

Wie auch immer die endgültigen Details festgeschrieben werden, Nordamerikas Grönland wird wieder Nordamerikanern gehören. Oder waren Europas alte Monarchien der Illusion verfallen, die Monroe- (oder Don-roe-) Doktrin gelte nur für Regionen im Süden?