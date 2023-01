Europaabgeordnete empört über das WEF: „Diese Sekte ist die größte Gefahr, die der Welt droht“!

Vergangene Woche versammelten sich Unternehmen, Milliardäre, Lobbyisten und Politiker auf dem Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab in Davos. „Diese Sekte ist die größte Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und den freien Markt“, so der kroatische Europaabgeordnete Mislav Kolakusic.

Die finanziellen Interessen der Teilnehmer haben Vorrang vor den Interessen der Menschheit, so der Abgeordnete. Diese Verschwörer hecken in Davos ihre Pläne aus: Kriege, Pandemien und der sogenannte grüne Wandel, sagt Kolakusic.

Das Weltwirtschaftsforum, das als Sekte von Konzernen, Milliardären und gekauften Politikern organisiert ist, stellt heute eine der größten Bedrohungen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa und der Welt dar.

The World Economic Forum, organized as a sect of corporations, billionaires and bought politicians, is today one of the biggest threats to democracy and the rule of law in Europe and the world. pic.twitter.com/Bl34edCyc9