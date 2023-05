Europaabgeordnete Rob Roos nennt 3 Gründe, warum ein globales Pandemie-Abkommen gefährlich ist

Die Idee ist, dass die Länder im Falle einer zukünftigen Pandemie auf die gleiche Art und Weise handeln werden, sogar noch mehr als bei Corona. Es gibt drei Gründe, warum wir das nicht machen sollten, argumentiert der Europaabgeordnete Rob Roos (JA21).

Der erste Grund: Das Pandemie-Abkommen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verwaltet, wo die Pharmaindustrie großen Einfluss hat. „Das sind globale Akteure mit großen geopolitischen und finanziellen Interessen. Wer zahlt, entscheidet. Ihre Interessen sind nicht die Interessen der niederländischen Bevölkerung.“

Der zweite Grund: Die WHO ist nicht demokratisch gewählt. „Diejenigen, die Entscheidungen treffen, können also nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das ist eine miserable Idee“, meint Roos.

Der dritte Grund: Während einer Pandemie ist die beste Vorgehensweise nicht überall die gleiche. Zu berücksichtigen sind unter anderem die Kultur, die Bevölkerungsdichte oder die Art und Weise, wie das Gleichgewicht zwischen Risiko und Freiheit wahrgenommen wird. „Deshalb sollten wir nicht überall die gleiche Politik verfolgen“, sagt er.

„Der neue globale Pandemievertrag gibt der WHO entschieden zu viel Macht“, so der Abgeordnete. „Er dient vorwiegend den Interessen von Ländern wie China und den Pharmariesen, und wir geben damit Macht an eine Organisation ab, die nicht demokratisch kontrolliert werden kann.“

Deshalb sollten wir diesen neuen globalen Pandemievertrag wirklich nicht wollen, betont Roos, der dazu aufruft, dieses Video an die Politiker im Senat und im Repräsentantenhaus zu schicken.

❗MUST WATCH:



The #WHO is pushing for a Global Pandemic Treaty.



In 3️⃣ minutes, I present you 3️⃣ reasons why this would endanger our freedom and our democracy.



Please share this video. And please e-mail it to your elected officials. We cannot allow this to happen: https://t.co/VNEW5yCtGd pic.twitter.com/D0EtjEv1GK