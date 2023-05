Instagram-Influencer verherrlicht Euthanasie: „Hast du Lust dazu?

In den sozialen Medien kursiert ein verstörendes Video, in dem ein Instagram-Influencer die Sterbehilfe verherrlicht.

Die Großmutter des Influencers hat erfahren, dass sie unheilbar krank ist und sich für Sterbehilfe entschieden. „Es ist wie das Licht am Ende des Tunnels“, sagt die Großmutter in dem Video.

Sie erklärt auch, wie die tödlichen Injektionen funktionieren und dass sie sich für die Euthanasie im Krankenhaus und nicht zu Hause entschieden hat.

We now have Instagram influencers making inspirational videos about euthanasia. "Are you excited?" she asks her grandmother who is about to be put down.



We need to stop using words like "Orwellian" to describe our culture. It makes things seems better than they really are. pic.twitter.com/VBx8e9SqMn