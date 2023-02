Europaabgeordnete: Wer dachte, dass es nicht noch verrückter – oder besser gesagt schlimmer – werden könnte, wird enttäuscht sein

Wir sogenannten Verschwörungsdenker hatten seit der Entwicklung der mRNA-„Impfstoffe“ recht: Big Pharma bereichert sich, indem es Sie weg spritzt. Die Übersterblichkeit ist schockierend. Wir sprechen hier von Tausenden Menschen pro Monat, eine Zahl, die inzwischen die der sogenannten Covidtoten übertrifft.

Die von der Regierung kontrollierte medizinische Wissenschaft ist völlig ratlos, aber die Regierung, ihre bezahlten Ärzte und die medizinische Behörde scheinen sich nicht darum zu kümmern. Als es um das Coronavirus ging, überschlugen sich die Medien mit Panikmache und Angstmacherei, dann kamen die faschistischen Zwangsmaßnahmen, aber jetzt ist Ruhe. Kein Grund zur Sorge, Leute. Oder wie es die völlig verrückte NU.nl ausdrückte: „aber es sind nicht die Impfstoffe“.

Wer dachte, verrückter – oder besser gesagt schlimmer – könne es nicht mehr werden, wird enttäuscht sein.

Doktor Faust verkaufte seine Seele an den Teufel im Tausch gegen gottloses höheres Wissen. Seine Frau und sein Kind bezahlten dies mit dem Tod. In Goethes Geschichte geht es für Faust schließlich gut aus, weil er erkennt, dass der Mensch nur glücklich werden kann, wenn er das Richtige tut. Mit Big Pharma und der Regierung wird es nicht klappen.

Indem sie zwar diesem gottlosen Wissen nachgehen, aber absolut keine Lust haben, Gutes zu tun, ist das Management des Pharmariesen Pfizer. Project Veritas hat in der letzten Woche ein offen gesagt schockierendes Undercover-Video eines Interviews mit Jordon Walker, Forschungsdirektor bei Pfizer, veröffentlicht.

Walker erklärt offen, dass Pfizer untersucht, wie man neue, stärkere Mutationen des Coronavirus herstellen kann, damit Pfizer neue, maßgeschneiderte Impfstoffe verkaufen kann. Das ist geradezu satanisch. Sie überschreitet alle rechtlichen und moralischen Grenzen.

Pfizer zieht es vor, neue Viren zu entwickeln, denn, so Walker, Impfstoffe sind die „ultimative finanzielle Cashcow“. In den vergangenen Jahren hat Pfizer mit der Corona-Giftspritze Milliardengewinne gemacht.

Doch das ist noch nicht alles. In der Tat erhält Pfizer den gesamten Spielraum und die Unterstützung der Regierung. In dem Video erklärt Walker, dass Pfizer US-amerikanische und internationale Regierungsprüfer in der Tasche hat, weil diese Regierungsbeamten alle darauf hoffen, lukrative Jobs bei Pfizer zu bekommen. „Um bei uns gut dazustehen, werden sie uns keine Steine in den Weg legen“, sagte Walker. Damit gibt Walker zu, wie durch und durch korrupt die Regierung geworden ist. Dies wirft nur noch mehr Fragen über die fehlenden Textnachrichten zwischen Ursula von der Leyen und Albert Bourla, dem CEO von Pfizer, auf. Auch hier trieft die Korruption nur so. Dies wirft erneut Fragen zu den fehlenden Milliarden im Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport unter Chefkrämer Hugo de Jonge auf. Und sie wirft ein grelles Licht auf die Einmischung von VWS-Beamten in die Arbeit von RIVM und OMT.

Die Gesundheit der Bevölkerung wird dem großen Geld geopfert. Pfizer, Walker, Bourla, Von der Leyen, Rutte, Hugo de Jonge, Marion Koopmans, sie alle haben ihre Seelen an den Teufel verkauft. Wenn wir dies wahllos zulassen, wird es für uns und unsere Kinder definitiv schlecht ausgehen. Dieses Video von Project Veritas macht kristallklar, dass man der Ärzteschaft und der Regierung absolut nicht trauen kann. Sie haben nicht unser Bestes im Sinn, sondern ihr eigenes Interesse.

Es ist Zeit, aufzuwachen.

Der Europaabgeordnete Marcel de Graaff schreibt eine wöchentliche Kolumne für NineForNews.