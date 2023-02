Video: Warum ein Atomkrieg den Tod des Planeten bedeutet. Stephen Star erklärt.

Paul Craig Roberts

Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben die US-Präsidenten die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs mit Russland immer weiter erhöht. Es begann damit, dass Bill Clinton das Wort der US-Regierung brach, die NATO nicht an die Grenze Russlands zu verlegen. Seitdem haben die aufeinander folgenden US-Präsidenten alle vertrauensbildenden Vereinbarungen, die während des Kalten Krieges im 20. Jahrhundert getroffen wurden, zunichte gemacht.

Die Provokationen Russlands seit dem Sturz der ukrainischen Regierung durch die USA im Jahr 2014 haben das Vertrauen Russlands in Washington völlig zerstört. Die Atomwissenschaftler sagen, es ist 90 Sekunden vor Mitternacht. Ich denke, es ist eine Nano-Sekunde. Wir haben den Punkt erreicht, an dem ein einziger Fehlalarm wegen ankommender Raketen genügt.

Sie sehen den Triumph des Bösen in der Entwicklung von Waffen, die, wenn sie eingesetzt werden, das Leben auf der Erde zerstören werden. Die Aussicht auf ihren Einsatz ist im 21. Jahrhundert dramatisch gestiegen.

Die Demokratin Hillary Clinton erklärte den russischen Präsidenten zum „neuen Hitler“.

Der republikanische Senator Lindsey Graham rief zur Ermordung von Präsident Putin auf.

Anstatt sich an Präsident Putins Minsker Abkommen zur Wahrung des Friedens in der Ukraine zu halten, nutzte Washington es, um Präsident Putin zu täuschen und gleichzeitig eine ukrainische Armee aufzubauen, mit der die Donbass-Republiken angegriffen werden können.

Anstatt mit Präsident Putin zusammenzuarbeiten, um einen gegenseitigen Sicherheitspakt zu schließen, provozierte Washington den Konflikt in der Ukraine und weitete ihn aus, um die NATO durch die Aufnahme Finnlands und Schwedens weiter zu vergrößern und so die NATO-Präsenz an der russischen Grenze zu verstärken. Die USA und die NATO sind nun so stark in den Ukraine-Konflikt verwickelt, dass sich die Frage stellt, was Washington tut, wenn die verstärkten Russen die ukrainischen Verteidigungsanlagen überrennen? Werden US- und NATO-Soldaten der Ukraine zu Hilfe eilen?

Nur inkompetente, unverantwortliche und vollkommen dumme, ja, bösartige Regierungen der USA und Europas würden glauben, dass ihr Prestige in der Ukraine einen Atomkrieg rechtfertigt. Hätten die US-Generalstabschefs, die CIA und die US-Politiker auch nur einen Funken Intelligenz, würden sie verstehen, dass Atomwaffen im heutigen Klima der nuklearen Präventivschläge die Existenz Amerikas gefährden. Sie schützen uns nicht.

Die Vorstellung, dass Russland oder China uns beherrschen wollen, ist irrsinnig. Es sind die USA, die eine expansionistische Ideologie und eine Agenda der Welthegemonie verfolgen. Die russische und die chinesische Regierung haben ihre eigenen Probleme und wollen nicht die eines moralisch bankrotten Landes wie der USA, in dem Männer Männer und Frauen Frauen heiraten und „Ärzte“ die Genitalien von Jugendlichen verstümmeln, um sie zu Transgendern zu machen.

Im 20. Jahrhundert gab es im Kalten Krieg längere Vorwarnzeiten, und die Doktrin der „Mutually Assured Destruction“ (gegenseitig gesicherte Zerstörung) konnte als Abschreckung für einen Atomangriff angesehen werden. Heute haben die Hyperschallgeschwindigkeiten der russischen Raketen und die Fähigkeit, ihre Flugbahn unvorhersehbar zu ändern, den Schwerpunkt auf einen Präventivschlag verlagert. Es bedarf nur einer falschen Warnung, um ein nukleares Armageddon auszulösen, da keine Zeit bleibt, um festzustellen, ob die Warnung falsch ist.

Jeder muss verstehen, dass Atomwaffen keine abschreckende Wirkung mehr haben, seit Washington, gefolgt von Russland, ihre Kriegsdoktrinen vom Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen zum Präventivschlag geändert hat. Die Doktrin des Präventivschlags garantiert ihren Einsatz bei einem einzigen Fehlalarm. Die amerikanischen Kriegsplaner, die für diese Änderung verantwortlich sind, sollten sofort verhaftet und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden, und die Doktrin sollte verworfen werden.

Steven Starr erklärt, dass ein Atomkrieg den Tod des Planeten bedeutet

Deutsche Untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.

Was wir im gesamten Westen erleben sollten, ist eine Kampagne zur Vernichtung aller Atomwaffen. Die Waffen schützen uns nicht. Diese Waffen gefährden uns. Der Einsatz von Waffen, die nur die eigene totale Zerstörung bewirken können, ist wahnsinnig.

Während des Kalten Krieges gab es diejenigen, die dachten „besser rot als tot“. Heute ist die expansionistische kommunistische Ideologie tot. Es sind die amerikanischen Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, die die expansionistische Agenda der US-Hegemonie verfolgen. Es ist Wahnsinn, wenn die Neokonservativen glauben, dass die USA eine Hegemonie über Russland und China ausüben können.

Wenn wir überleben wollen, müssen wir sofort aufhören, wahnsinnig zu sein.

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Wissenschaftler und Vorsitzender des Institute for Political Economy, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Dr. Roberts war früher Mitherausgeber und Kolumnist für das Wall Street Journal. Er war stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik während der Reagan-Regierung. Er schreibt regelmäßig für Global Research.